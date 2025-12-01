Ionuț, ofițerul SPP al lui Nicușor Dan, o nouă apariție alături de președintele României. Cum s-a prezentat la parada militară

Antena Căutare
Agentul SPP al lui Nicușor Dan a captat din nou toate privirile! Ionuț l-a însoțit pe șeful statului la ceremonia militară de la Arcul de Triumf de Ziua Națională a României.

Publicat: Luni, 01 Decembrie 2025, 12:54 | Actualizat Luni, 01 Decembrie 2025, 14:34
Ionuț, agentul SPP al lui Nicușor Dan, a atras din nou atenția publicului după ce a apărut alături de președintele României la Parada Militară de la Arcul de Triumf care a oferit un adevărat spectacol cu ocazia Zilei Naționale a țării noastre.

El a stat neclintit în spatele șefului de stat și a urmărit îndeaproape toate etapele programului ceremoniei militare și religioase, iar cei de la fața locului nu au putut să nu îi observe prezența impunătoare pe care a avut-o și de această dată alături de Nicușor Dan.

Ionuț, ofițerul SPP al lui Nicușor Dan, a apărut din nou alături de președintele României. Cum s-a prezentat la Parada Militară de la Arcul de Triumf

În dimineața zilei de 1 Decembrie 2025, la Parada Militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, și-au făcut simțită prezența o mulțime de persoane publice și oameni politici importanți din țara noastră, atrâgând atenția în mod special cu ținutele impunătoare pe care le-au pregătit pentru ziua istorică de astăzi.

Pe lângă Oana Țoiu, Oana Gheorghiu, Iuliana Scântei și alte personalități de renume din țara noastră, cel care a mai atras atenția tuturor celor care s-au prezentat la marele eveniment, dar și a celor care au urmărit totul la televizor, a fost chiar agentul SPP al lui Nicușor Dan.

Celebrul Ionuț a fost din nou în centrul atenției, datorită statutului său impresionant care l-a consacrat.

El a îmbrăcat uniforma oficială împreună cu un palton lung, închis la culoare, cu o curea cu cataramă argintie în talie și cu nasturi subtili care nu atrag atenția în mod special. Totuși, cele două elemente care au atras atenția la ținuta sa au fost o pereche de mănuși negre, din piele, care au adăugat o notă de rafinament și de seriozitate întregii ținute, dar și, bineînțeles, șapca militară de culoare închisă decorată cu o bandă și cu o emblemă aurie care iese în evidență instant.

Cu ținuta sa, dar și cu celebra postură care l-a făcut viral pe internet, agentul SPP al președintelui Nicușor Dan a captivat din nou atenția tuturor privitorilor, transmițând autoritate, devotament, dar și multă disciplină.

Cum a reacționat președintele Nicușor Dan după ce s-a zvonit că Ionuț ar fi fost retras din echipa sa de protecție

După ce a intrat în echipa de protecție a președintelui Nicușor Dan, Ionuț a devenit popular în mediul online datorită trăsăturilor sale care au cucerit zeci de femei din România.

El a devenit viral pe TikTok după ce a apărut pentru prima dată alături de șeful statului în timp ce acesta își ducea fetița la școală, iar apoi fiecare apariție l-a făcut din ce în ce mai cunoscut.

Pentru că a atras atenția într-un astfel de context și a devenit unul dintre cei mai vizibili ofițeri ai SPP, în urmă cu aproximativ 4 luni despre Ionuț s-a zvonit că ar fi fost retras din funcție.

Totuși, președintele României a infirmat acest lucru, reacționând pe măsură:

„Sunt mai multe echipe care ne asigură protecție. Este în continuare într-unul din schimburi. E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”.

Nicușor Dan însoțit de agentul său SPP, Ionuț și alte personalități publice din România în cadrul ceremoniei militare de la Arcul de Triumf de pe 1 decembrie 2025

