Japonia vrea să încurajeze oamenii să muncească și după 75 de ani. Ce plan pregătește premierul pentru angajații vârstnici

Japonia vrea să încurajeze oamenii să muncească și după 75 de ani, un proiect prin care țara ar avea cea mai mare vârstă de pensionare din lume.

Premierul Japoniei, Sanae Takaichi, își dorește ca persoanele în vârstă să rămână mai mult timp în câmpul muncii.

Ea a vorbit recent despre planuri de a le facilita celor de 75 de ani și peste menținerea în funcții, potrivit Daily Mail.

Inițiativa vine în contextul în care Japonia se confruntă cu un deficit tot mai mare de forță de muncă, dar și cu o populație tot mai îmbătrânită.

Ca urmare, au mai puțini tineri care pot ocupa posturile disponibile, ceea ce poate duce țara într-o criză pe viitor. În acest moment, vârsta de pensionare e cuprinsă între 60 și 65 de ani, în funcție de context.

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Japonia vrea să încurajeze oamenii să muncească și după 75 de ani

Potrivit lui Takaichi, menținerea persoanelor în vârstă pe piața muncii e importantă nu doar pentru economie, ci și pentru sănătatea și sentimentul lor de împlinire, scrie Fad Pulse.

Chiar dacă acest plan pare neobișnuit pentru țările în care vârsta de pensionare e sub 65 de ani, nu e o idee nouă în Japonia.

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Încă de acum aproape 10 ani, medicii propuneau ca Japonia să țină pasul cu populația sa îmbătrânită. Din 2017, ei au propus ridicarea pragului de definire a cetățenilor în vârstă la persoanele de 75 de ani și peste, scrie The Guardian.

Potrivit campaniei din acea perioadă, pragul obișnuit era de 65 de ani. Dar medicii l-au numit „teribil de învechit”. Ei au susținut că trebuie crescut pentru a lua în considerare speranța de viață mai lungă și schimbarea atitudinilor sociale față de îmbătrânire.

Dr. Yasuyoshi Ouchi, fost președinte al Societății Japoneze de Geriatrie, a declarat în 2017 că propunerea nu are scopul de a oferi acoperire politică pentru creșterea vârstei de pensionare, însă.

În schimb, persoanele aflate la sfârșitul anilor 60 ar trebui să beneficieze de o mai mare flexibilitate pentru a continua să lucreze sau să facă voluntariat în grupuri comunitare, dacă doresc acest lucru.

„Cei care simt că sunt încă sănătoși când împlinesc 60 sau 65 de ani sunt forțați să se pensioneze. Iar asta înseamnă că cei care erau obișnuiți să îi sprijine pe alții devin cei care trebuie să fie sprijiniți de alții,” a declarat Ouchi. „Considerăm că acest tip de atitudine e extrem de învechit.”

Conform propunerilor avansate de un comitet comun al Societății Japoneze de Gerontologie și al Societății Japoneze de Geriatrie, persoanele cu vârste cuprinse între 65 și 74 de ani ar fi clasificate ca „pre-bătrâne”. Iar cele de peste 75 de ani s-ar încadra în categoria „bătrâne”. Persoanele care au depășit vârsta de 90 de ani ar fi descrise ca fiind „super-bătrâne”.

Japonia se confruntă cu probleme demografice

Japonia se confruntă de mult timp cu probleme demografice, pe măsură ce persoanele în vârstă reprezintă o parte tot mai mare dintr-o populație în scădere. Se preconizează că proporția populației de peste 65 de ani va crește de la 27% la 38% în 2065.

Acest lucru generează provocări bugetare. Un număr tot mai mic de contribuabili de vârstă aptă de muncă va trebui să susțină cerințele tot mai mari privind serviciile de sănătate și îngrijire.

În 2015, un cetățean în vârstă era susținut în medie de 2.3 lucrători. Dar experții estimează că acest raport va ajunge la 1 senior susținut de 1.3 lucrători până în 2065, conform datelor oficiale.

Potrivit lui Ouchi, îmbătrânirea populației Japoniei e uneori prezentată într-o lumină negativă. Dar el crede că poate exista un viitor vibrant în care persoanele în vârstă pot să contribuie la societate dacă au încă dorința și capacitatea de a o face.

Populația Japoniei e cunoscută pentru longevitate

Japonia a doborât recent un nou record de longevitate, scrie Scientific American. Peste 100.000 de persoane din țară sunt centenare. Aproximativ 107.677 dintre acestea au cel puțin 100 de ani.

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Japonia are una dintre cele mai mari speranțe de viață din lume. Cercetătorii cred că această longevitate la nivel național e cel mai probabil legată de ratele scăzute de obezitate, dietele sănătoase, controalele medicale extinse și asistența medicală accesibilă, care duc la rate mai mici de mortalitate din cauza bolilor de inimă și a cancerului.

„Sunt foarte fericit că atât de mulți oameni au reușit să rămână activi atât de mult timp,” a declarat ministrul sănătății din Japonia, Kenichiro Ueno.

Dar faptul că mai mulți oameni au o viață mai lungă nu reprezintă doar o veste bună. Japonia are, de asemenea, una dintre cele mai scăzute rate ale natalității din lume. Iar rata scăzută a fertilității și populația mai redusă de vârstă aptă de muncă pun presiune pe resursele publice și fac mai dificilă îngrijirea populației în vârstă. De aici și propunerea lui Takaichi.

Se preconizează că populația Japoniei va scădea de la 127 de milioane în 2015 la 88 de milioane până în 2065. Însă segmentul celor de peste 65 de ani va crește la 39 de milioane în anii 2040, înainte de a coborî înapoi la 34 de milioane în 2065, potrivit datelor.