„Jumătate din Internet” a căzut, cu milioane de utilizatori afectați în SUA și Europa. De vină ar fi Amazon Web Services

„Jumătate din Internet” a căzut, cu milioane de utilizatori afectați în SUA și Europa din cauza unor probleme la nivelul Amazon Web Services.

„Jumătate din Internet” a căzut după o problemă importantă din Amazon Web Services. Până acum, au fost afectați utilizatori din Statele Unite ale Americii și Marea Britanie.

Printre site-urile care nu au mai putut fi accesate se numără Snapchat, Fortnite și Duolingo, scrie Daily Mail.

În plus, unii utilizatori nu au putut să-și acceseze nici aplicațiile bancare sau conturile.

Problema a fost identificată în primele ore ale dimineții pe 20 octombrie.

„Jumătate din Internet” a căzut și pana continuă la nivel global. Problema a fost identificată la nivelul Amazon Web Services (AWS). Acesta e serviciul de cloud computing care alimentează mare parte din infrastructura din spatele multor site-uri web.

Pana a afectat și servicii ale Amazon, inclusiv Amazon.com, Amazon Alexa, Ring și Amazon Prime Video.

Problemele au început în această dimineață, potrivit DownDetector, cu peste 6.000 de rapoarte de la clienți americani afectați.

Jake Moore, expert în tehnologie și consilier în securitate la ESET, crede că uriașa pană este cel mai probabil cauzată de o eroare internă la Amazon. Dar avertizează că nu se poate exclude complet un atac cibernetic în această etapă.

„Deși un atac cibernetic nu poate fi exclus până când AWS nu publică raportul complet post–incident, nu există în prezent dovezi ale vreunei tentative de hacking, scurgeri de date sau atacuri coordonate,” a declarat Moore.

Potrivit DownDetector, problema își are originea la centrul de date uriaș al Amazon din Virginia de Nord (us-east-1). Acesta e un nod critic al internetului global.

În total, 75% dintre problemele raportate provin din us-east-1. Restul sunt generate din alte două locații americane.

Profesorul James Davenport, expert IT la Universitatea din Bath, spune că este „îngrijorător” faptul că o pană în această regiune afectează aplicații bancare din Europa.

„Evident, acest lucru are un impact acum, dar ar putea însemna și că unele date ale clienților sunt procesate în SUA sau că modelele de utilizare ale clienților, chiar dacă nu datele bancare propriu-zise, pot fi deduse. Nu știm sigur,” a declarat Davenport.

Cum a cauzat sistemul Amazon Web Services probleme la nivel global

AWS furnizează servicii de cloud computing pentru persoane, universități, guverne și companii din întreaga lume. Inclusiv servere, stocare, rețele, calcul de la distanță, email, dezvoltare mobilă și securitate.

Când AWS cade, cad și site-urile care folosesc serviciile sale. Aceste companii, instituții și guverne plătesc pentru aceste servicii oferite de Amazon.

Gigantul tehnologic a recunoscut problema pe pagina AWS Health Dashboard. Reprezentanții au menționat că există o „problemă operațională” care afectează „multiple servicii.”

„Inginerii au fost implicați imediat și lucrează activ atât la atenuarea problemei, cât și la înțelegerea completă a cauzei principale,” a transmis AWS.

Deocamdată nu este clar care este cauza exactă a întreruperii și cauzele unor astfel de pene pot varia. Dar, de obicei, sunt erori tehnice legate de configurare. Alteori, ele pot fi rezultatul unor atacuri cibernetice. Adică încercări deliberate de a deteriora sau distruge o rețea sau un sistem informatic.

Moore susține că această eroare pare să fi provocat un „efect de domino”, în care încetinirea unui sistem a perturbat și celelalte componente ale platformei.