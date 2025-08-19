„Luna Neagră” apare în acest weekend. Fenomenul rar fascinează astronomii

„Luna Neagră” apare în acest weekend, un fenomen rar care nu poate fi admirat cu ochiul liber, indiferent de condițiile meteo.

„Luna Neagră” apare în acest weekend, pe data de 23 august, când Luna va intra în etapa sa de Lună Nouă.

Deși Luna Nouă apare la fiecare 29.5 zile, de această dată fenomenul e deosebit, de aici și denumirea specială, scrie Live Science.

Acest fenomen rar nu poate fi văzut pe cer, însă.

De obicei, o Lună Neagră apare o dată la 33 de luni.

„Luna Neagră” apare în acest weekend

„Luna Neagră” apare în acest weekend, pe data de 23 august, când are loc Luna Nouă, ce apare atunci când Luna trece aproximativ între Pământ și Soare. Atunci, suprafața Lunii devine invizibilă de pe Pământ.

O „Lună Neagră” este opusul unei Luni Albastre, dar la fel de rară. La fel ca în cazul Lunilor Albastre, există două tipuri de Lună Neagră.

O Lună Nouă poate primi această denumire dacă este a 2-a Lună Nouă dintr-o singură lună calendaristică. Asta se poate întâmpla atunci când există o Lună Nouă în prima sau a doua zi a unei luni.

Este astfel garantat că o a 2-a Lună Nouă va apărea mai târziu în acea lună. Acest tip de fenomen are loc aproximativ o dată la 29 de luni, potrivit Time and Date. Următoarea Lună Neagră lunară va avea loc pe 31 august 2027.

Totuși, astronomii folosesc termenul „Lună Neagră” și pentru a desemna a 3-a Lună Nouă dintr-un anotimp care conține patru Luni Noi.

Această particularitate de calendar este ceea ce se întâmplă în acest weekend, când apare „Luna Neagră”. Se datorează faptului că o Lună Nouă apare la scurt timp după un solstițiu sau un echinocțiu.

Fenomenul are loc o dată la 33 de luni

Sezonul actual a început cu solstițiul din iunie și se va încheia cu echinocțiul din 22 septembrie. În această perioadă, există Luni Noi pe 25 iunie (la doar 4 zile după solstițiu), 24 iulie, 23 august și 21 septembrie (cu o zi înainte de echinocțiu). Este un interval foarte strâns, dar suficient pentru ca 4 luni noi să aibă loc într-o singură vară.

A 3-a dintre aceste Luni Noi (pe 23 august) este cunoscută drept o Lună Neagră sezonieră. Acest tip de Lună Nouă are loc o dată la aproximativ 33 de luni. E, astfel, puțin mai rară decât o Lună Neagră lunară.

Luna Neagră nu poate fi văzută cu ochiul liber. Dar momentul ei oferă o oportunitate specială pentru pasionații de astronomie: o noapte fără Lună. Aceasta e perfectă pentru a admira stelele de vară chiar atunci când Calea Lactee se vede cel mai bine din emisfera nordică.

Cel mai bun mod de a admira arcul galaxiei noastre pe cer este să găsești un loc departe de poluarea cu lumină, de preferat undeva unde nu există orașe pe orizontul sudic. Găsește cele trei stele strălucitoare ale vastului Triunghi de Vară în sud-est, Vega, Deneb și Altair. Calea Lactee va străbate partea stângă a Triunghiului de Vară, aproximativ de la Deneb până la Altair și, de acolo, în jos spre orizontul sudic.