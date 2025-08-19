Antena Căutare
Home News Inedit „Luna Neagră” apare în acest weekend. Fenomenul rar fascinează astronomii

„Luna Neagră” apare în acest weekend. Fenomenul rar fascinează astronomii

„Luna Neagră” apare în acest weekend, un fenomen rar care nu poate fi admirat cu ochiul liber, indiferent de condițiile meteo.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 19 August 2025, 15:41 | Actualizat Marti, 19 August 2025, 16:55
Luna Neagră e mai rară decât cred mulți | Shutterstock

„Luna Neagră” apare în acest weekend, pe data de 23 august, când Luna va intra în etapa sa de Lună Nouă.

Deși Luna Nouă apare la fiecare 29.5 zile, de această dată fenomenul e deosebit, de aici și denumirea specială, scrie Live Science.

Acest fenomen rar nu poate fi văzut pe cer, însă.

De obicei, o Lună Neagră apare o dată la 33 de luni.

Articolul continuă după reclamă

„Luna Neagră” apare în acest weekend

„Luna Neagră” apare în acest weekend, pe data de 23 august, când are loc Luna Nouă, ce apare atunci când Luna trece aproximativ între Pământ și Soare. Atunci, suprafața Lunii devine invizibilă de pe Pământ.

O „Lună Neagră” este opusul unei Luni Albastre, dar la fel de rară. La fel ca în cazul Lunilor Albastre, există două tipuri de Lună Neagră.

Citește și: Fenomene astronomice spectaculoase din august 2025. Când le poți admira pe cer

O Lună Nouă poate primi această denumire dacă este a 2-a Lună Nouă dintr-o singură lună calendaristică. Asta se poate întâmpla atunci când există o Lună Nouă în prima sau a doua zi a unei luni.

Este astfel garantat că o a 2-a Lună Nouă va apărea mai târziu în acea lună. Acest tip de fenomen are loc aproximativ o dată la 29 de luni, potrivit Time and Date. Următoarea Lună Neagră lunară va avea loc pe 31 august 2027.

Totuși, astronomii folosesc termenul „Lună Neagră” și pentru a desemna a 3-a Lună Nouă dintr-un anotimp care conține patru Luni Noi.

Această particularitate de calendar este ceea ce se întâmplă în acest weekend, când apare „Luna Neagră”. Se datorează faptului că o Lună Nouă apare la scurt timp după un solstițiu sau un echinocțiu.

Fenomenul are loc o dată la 33 de luni

Sezonul actual a început cu solstițiul din iunie și se va încheia cu echinocțiul din 22 septembrie. În această perioadă, există Luni Noi pe 25 iunie (la doar 4 zile după solstițiu), 24 iulie, 23 august și 21 septembrie (cu o zi înainte de echinocțiu). Este un interval foarte strâns, dar suficient pentru ca 4 luni noi să aibă loc într-o singură vară.

Citește și: Ultima „paradă a planetelor” din 2025 are loc în luna august. Când o poți admira pe cer

A 3-a dintre aceste Luni Noi (pe 23 august) este cunoscută drept o Lună Neagră sezonieră. Acest tip de Lună Nouă are loc o dată la aproximativ 33 de luni. E, astfel, puțin mai rară decât o Lună Neagră lunară.

Luna Neagră nu poate fi văzută cu ochiul liber. Dar momentul ei oferă o oportunitate specială pentru pasionații de astronomie: o noapte fără Lună. Aceasta e perfectă pentru a admira stelele de vară chiar atunci când Calea Lactee se vede cel mai bine din emisfera nordică.

Cel mai bun mod de a admira arcul galaxiei noastre pe cer este să găsești un loc departe de poluarea cu lumină, de preferat undeva unde nu există orașe pe orizontul sudic. Găsește cele trei stele strălucitoare ale vastului Triunghi de Vară în sud-est, Vega, Deneb și Altair. Calea Lactee va străbate partea stângă a Triunghiului de Vară, aproximativ de la Deneb până la Altair și, de acolo, în jos spre orizontul sudic.

O tânără dorește să se căsătorească fără să-și invite familia la nuntă. Mesajul ei a devenit viral: „Vreau o nuntă mică”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al “Briliantului”: “E doar începutul” Adrian Mutu a spus totul despre afacerea lui cu Pescobar! Planul uriaş al &#8220;Briliantului&#8221;: &#8220;E doar începutul&#8221;
Observatornews.ro Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti Un francez şi-a uitat copiii într-o benzinărie din Italia. Conducea liniştit, când a fost sunat de poliţişti

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 În AntenaPLAY ai comedie la superlativ! Filmul românesc Transilvanian Ninja e diponibil acum
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Mireasa sezonul 12, 18 august 2025. Prima petrecere a fost deschisă de Bella Santiago Luni, 18.08.2025, 15:38 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 18 august 2025. Despre evoluția dintr-o relație. Ce se întâmplă când nu mai există echilibru într-un cuplu Luni, 18.08.2025, 19:00 Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Insula iubirii Sezonul 9, 18 august 2025. Noapte plină de flirt și momente pasionale între Oana Monea și Marius Avram Luni, 18.08.2025, 23:00
Mai multe
Citește și
China a dezvăluit primul robot care poate rămâne însărcinat. Cum funcționează
China a dezvăluit primul robot care poate rămâne însărcinat. Cum funcționează
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în familie
Sportul la care Kate Middleton îl învinge pe Prințul William. Prințesa de Wales este competitivă chiar și în... Catine.ro
Ce salariu au astronauții NASA. Suma e diferită față de ce cred cei mai mulți din public
Ce salariu au astronauții NASA. Suma e diferită față de ce cred cei mai mulți din public
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă
Macrou în stil spaniol. Rețeta rapidă și foarte gustoasă HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani
Doliu la Hollywood. Terence Stamp, actorul din Superman, a încetat din viață la 87 de ani Kudika
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025
Prioritate pe Drum Național – regula care încurcă șoferii. Ce trebuie să știi în 2025 Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a primit, de fapt
O femeie a comandat un set de oale de pe Temu, dar mare i-a fost mirarea când a deschis coletul, acasă. Ce a... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o perioadă epuizantă”
Kelly Clarkson își schimbă prioritățile în carieră după moartea fulgerătoare a fostului soț: „A fost o... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci
Chiar și orezul se poate strica. Iată semnele că trebuie să îl arunci Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x