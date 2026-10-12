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Meseriile din România în care poți câștiga peste 5.000 de lei pe lună fără studii universitare

Nu ai nevoie de o facultate pentru a câștiga peste 5.000 de lei pe lună. În România, există meserii în care salariile pot depăși această sumă, mai ales dacă ai experiență și calificările necesare.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Luni, 12 Octombrie 2026, 13:27 | Actualizat Luni, 12 Octombrie 2026, 13:28
Meseriile din România în care poți câștiga peste 5.000 de lei pe lună fără studii universitare | Profimediaimages.ro
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O facultate nu este singura cale către un salariu bun. În România, există meserii în care poți câștiga peste 5.000 de lei net pe lună fără studii universitare.

Meseriile din România în care poți câștiga peste 5.000 de lei pe lună fără studii universitare

Amenajările interioare se numără printre domeniile în care experiența și priceperea pot aduce venituri bune, chiar și fără studii universitare. Zugravii, montatorii și tâmplarii sunt căutați pentru lucrările de calitate, iar un designer de interior poate câștiga și mai mult.

Potrivit datelor Salario, veniturile pornesc de la aproximativ 3.800 de lei net pe lună pentru un muncitor necalificat și pot ajunge la 6.000 de lei net în cazul unui designer de interior.

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Printre meseriile în care veniturile medii ajung la 5.000 de lei net sau chiar depășesc această sumă se numără:

  • Zugrav: aproximativ 5.500 de lei net pe lună.
  • Electrician: aproximativ 5.200 de lei net pe lună.
  • Lucrător în finisaje: aproximativ 5.000 de lei net pe lună.
  • Montator de mobilier: aproximativ 5.000 de lei net pe lună.
  • Lăcătuș: aproximativ 5.000 de lei net pe lună.
  • Instalator: aproximativ 5.000 de lei net pe lună.
  • Tâmplar: aproximativ 5.000 de lei net pe lună.

În cazul montatorilor de tâmplărie PVC, salariul mediu este de aproximativ 4.200 de lei net pe lună. Veniturile pot varia însă în funcție de experiență, angajator și tipul lucrărilor efectuate.

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Experiența poate face diferența

În aceste domenii, pregătirea practică este foarte importantă. Un meseriaș care lucrează atent, respectă termenele și oferă servicii de calitate își poate crește veniturile în timp. De asemenea, specializările și calificările profesionale pot deschide drumul către locuri de muncă mai bine plătite.

Salariile prezentate sunt medii și nu reprezintă venituri garantate pentru fiecare angajat. Sumele pot varia în funcție de oraș, experiență și responsabilitățile postului. Chiar și așa, aceste meserii pot fi o opțiune pentru cei care își doresc un venit bun fără să urmeze o facultate.

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