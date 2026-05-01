O călugăriță de 92 de ani a gustat pentru prima dată un kebab, iar reacția ei a devenit virală. Momentul inedit din Germania a cucerit internetul și a strâns milioane de vizualizări.

O călugăriță de 92 de ani a mâncat primul kebab din viața ei. Reacția sa a făcut-o virală în online | Shutterstock

O călugăriță de 92 de ani a mâncat primul kebab din viața ei, iar reacția sa a devenit rapid virală în mediul online, stârnind zâmbete și milioane de vizualizări. Momentul inedit a transformat-o pe sora Irmingard într-o adevărată senzație pe internet.

O călugăriță de 92 de ani a mâncat primul kebab din viața ei

Sora Irmingard, care locuiește la o mănăstire din Koblenz, Germania, a fost martoră la evenimente istorice importante, de la al Doilea Război Mondial până la căderea Zidului Berlinului. Cu toate acestea, în toți acești ani, nu gustase niciodată celebrul preparat de tip fast-food atât de popular în Germania și în întreaga lume. Acest lucru s-a schimbat în timpul unei ieșiri alături de alte călugărițe, când au decis să se oprească la un restaurant de tip doner kebab.

Videoclipul surprins în acel moment a devenit viral, fiind distribuit chiar de una dintre surorile din comunitate, sora Ursula Hertewich, care administrează și paginile de social media ale mănăstirii. Mănăstirea din Arenberg, Renania, face parte dintr-un număr tot mai mare de comunități religioase care folosesc rețelele sociale pentru a oferi publicului o privire asupra vieții de zi cu zi din spatele zidurilor monahale.

Grupul de călugărițe se afla într-o excursie în orașul Trier, unde participaseră la un festival religios, iar la întoarcere au decis să facă o oprire neplanificată. Alegerea restaurantului de kebab s-a dovedit inspirată, momentul fiind ulterior împărtășit online și devenind rapid viral.

Reacția sa a făcut-o virală în online

„Sunt încântată. Am auzit mereu de acest preparat. M-am gândit că am ajuns la vârsta asta fără să mănânc unul”, a glumit sora Irmingard, vizibil amuzată de experiență.

Reacțiile sale sincere și naturale au cucerit internauții din întreaga lume, iar imaginile au strâns milioane de vizualizări și numeroase comentarii pozitive. Mulți utilizatori au apreciat autenticitatea momentului și bucuria simplă a unei experiențe noi trăite la o vârstă înaintată.

„Tuturor li s-a părut foarte gustos. Ne simțim cu toții sătui după o astfel de masă. Poate că suntem călugărițe, dar suntem suficient de nebune ca să facem astfel de lucruri într-o seară obișnuită de vineri”, a mai declarat una dintre participante.

Evenimentul a adus nu doar popularitate neașteptată mănăstirii, ci și o imagine mai apropiată și mai umană a vieții religioase, demonstrând că bucuriile simple pot uni oameni din medii complet diferite.