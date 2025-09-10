O femeie este terorizată de soacra ei. Ce aventură trăiește zilnic: „Aș putea continua la nesfârșit”

Relația noră-soacră este una delicată. Iată prin ce trece o femeie de când s-a căsătorit.

Căsnicia nu este o treabă ușoară, necesită înțelegere, iubire, comunicare și uneori spațiu. Influența familiei este și ea foarte importantă în dinamica unui cuplu. De aceea soacrele pot face sau desface căsnicii.

Prin ce situații trece o tânără soție din cauza soacrei sale

Multe nurori au de suferit din cauza soacrelor, care intervin în viața de cuplu. O tânără a povestit prin ce trece din cauza mamei soțului ei.

Potrivit unei surse, tânăra a povestit totul în mediul online. Aceasta a precizat încă de la început că soacra ei s-a opus relației cu actualul soț din cauza religiei. Mai mult decât atât, soacra încercase în trecut să îi găsească o iubită fiului său potrivit propriilor dorințe, să relația nu a funcționat.

„O să dau doar punctele importante din relația noastră de până acum. Inițial, a refuzat să ne întâlnim pentru că nu eram din biserica ei. Se pare că ea a ales iubita soțului meu înainte de mine, din biserică, și era supărată că nu a funcționat.

Când ne-am întâlnit, a ținut să detalieze cum era ea regina familiei și că femeile din familie o ascultau. A început să plângă de Crăciun pentru că soțul meu (logodnic la vremea respectivă) mi-a dat un cadou <<mai bun>> decât ei. Glumesc, dar femeia asta a fugit și s-a ascuns în pădure, declanșând o căutare a familiei chiar în ziua de Crăciun.

A refuzat să participe la sesiunea de probe pentru rochia de mireasă, o zi specială doar pentru fete, pentru că mama mea urma să fie acolo și ea simțea că oamenii <<vor acorda mai multă atenție mamei miresei>>. Când mi-am găsit rochia în acea zi, a făcut o criză și le-a spus tuturor că am lăsat-o intenționat pe dinafară. Situația a dus la încetarea comunicării între noi chiar înainte de nuntă.

Nu mi-a invitat toți prietenii la petrecerea burlăcițelor. Au apărut doar ea și prietenii soțului meu. A încercat să mă convingă că prietenilor mei nu le păsa de mine și au decis de capul lor să nu vină”, a relatat tânăra în mediul online.

Însă răutățile nu s-au oprit aici, continuând cu gesturi și fapte toxice chiar și după cununie. Soacra chiar a luat verigheta nurorii și a amanetat-o, a fost violentă cu animalul de companie al acesteia și a avut mai multe reacții stranii pe durata sarcinii tinerei.

„Mi-a furat și amanetat verigheta. Mi-a lovit animalul de companie prin cameră în timpul unei certe cu mine. Asta a dus la o nouă perioadă în care nu am luat contact cu ea.

S-a repezit la mine și m-a împins într-un blat pentru că nu am fost de acord cu ea într-o discuție. Mi-a spus că ar trebui să <<înghit>> și să fac alt copil atunci când am suferit un avort spontan.

Le-a spus tuturor din cercul nostru că am făcut avort, nu că am pierdut sarcina, și încercam să obțin simpatie. (Notă: nu am nimic împotriva avortului, eram doar supărată că mințea și răspândea informații personale despre mine.) Mi-a spus că sunt o soție proastă pentru soțul meu pentru că nu puteam <<produce un copil>> pentru el. Mi-a spus că cumnata mea era o femeie mai bună decât mine pentru că a reușit să ducă o sarcină la termen.

A făcut o criză pentru că am așteptat până la 5 luni de sarcină să le spunem. Pentru context: nu am spus nimănui din cauza istoricului nostru. A cerut să știe fiecare detaliu despre copil pe durata sarcinii: programările la medic, actualizări zilnice etc. A trebuit să fie escortată din cabinetul medical de poliție pentru că a refuzat să plece, insistând că vrea să vadă ecografia.

Mi-a spus: <<Măcar mai are un set complet de bunici>> când tatăl meu a murit, iar eu eram însărcinată în 8 luni și jumătate. S-a ofensat că nu i-am spus imediat când a murit tatăl meu, pentru că, după părerea ei, nu aveam dreptul să-mi procesez durerea în felul meu.

A intrat cu forța în casa noastră când am adus copilul acasă, pentru că nu am lăsat-o la spital. Tehnic, a folosit cheia de rezervă, dar pentru mine tot a fost un gest abuziv. S-a ofensat din nou pentru că nu i-am dat detalii despre povestea nașterii.

Mi-a spus că bebelușul meu are o dezvoltare întârziată pentru că l-am înfășat în primele două luni. Și aș putea continua la nesfârșit... O urăsc cu adevărat pe femeia asta!” a mai adăugat tânăra.

Aceasta trăiește într-o stare de stres continuu, neștiind în ce mod va reacționa soacra sa la orice lucru mărunt sau eveniment din viața micii familii.

Dacă unele femei au noroc să întâlnească o a doua mamă sau măcar o prietenă înțelegătoare în persoana soacrei, unele duc adevărate războaie - epuizante atât din punct de vedere emoțional, cât și fizic - cu mama partenerului.