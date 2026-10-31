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O nouă probă pentru Asia Express? Ce preparat neobișnuit a descoperit un român în Cambodgia: „Ați avea curaj să gustați?”

Un român a descoperit în Cambodgia o fabrică de brânză de pește. A filmat procesul de fermentare și a povestit cum este preparat produsul neobișnuit.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Sambata, 31 Octombrie 2026, 15:45 | Actualizat Sambata, 31 Octombrie 2026, 12:04
O nouă probă pentru Asia Express? Ce preparat neobișnuit a descoperit un român în Cambodgia | instagram/1ancu1ghiozdan
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O experiență culinară neașteptată în Cambodgia! Un român a vizitat o mică fabrică unde peștele este lăsat la fermentat timp de câteva luni, până se transformă într-un produs asemănător brânzei. Mirosul l-a surprins, însă procesul de preparare i-a stârnit curiozitatea. Imaginile au fost publicate pe rețelele sociale.

O nouă probă pentru Asia Express? Ce preparat neobișnuit a descoperit un român în Cambodgia

Un român aflat în Cambodgia a avut parte de o experiență culinară cu totul neobișnuită. Acesta a vizitat o mică fabrică de brânză de pește și a filmat întregul proces de preparare.

„Suntem într-o fabrică de brânză de pește. Cine a mai pomenit așa ceva? În Cambodgia”, a spus românul în videoclipul publicat pe rețelele sociale.

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Bărbatul le-a arătat urmăritorilor săi cum arată recipientele în care este păstrat peștele și a povestit ce se întâmplă în timpul procesului de fermentare. Mirosul a fost însă cel care l-a surprins cel mai mult.

În continuarea filmării, românul a prezentat bidoanele în care peștele este lăsat la fermentat timp de câteva luni.

„Așa sunt bidoanele unde se pune peștele la fermentat câteva luni, de unde va rezulta brânzica de pește. E greu să vă descriu mirosul. Nu există cuvinte. Se lasă aici zeama asta, de-a lungul timpului se transformă într-o brânză și tot procesul este unul destul de... N-am mai pomenit așa ceva, îți spun sincer. Asta este de probă de Asia Express”, a mai povestit acesta.

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Ar avea românii curaj să guste preparatul din Cambodgia?

Deși mirosul nu a fost tocmai ușor de suportat, românul a privit experiența cu umor și curiozitate. Pe un ton ironic acesta a mărturisit că preparatul i-a stârnit interesul și chiar pofta de a-l încerca.

În descrierea videoclipului, el i-a provocat și pe urmăritorii săi să spună dacă ar avea curaj să guste brânza de pește.

„La țară, în Cambodgia, am descoperit o mică fabrică unde se produce brânză din pește! 🐟😳 Mirosul e greu de suportat, dar procesul de preparare e chiar interesant! Voi ați avea curaj să gustați? Eu da, chiar mi s-a făcut poftă 😂”, a scris românul în descrierea clipului video publicat pe rețelele de socializare.

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