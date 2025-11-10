Antena Căutare
Obiectul interstelar misterios s-a schimbat după ce s-a apropiat de Soare. Transformarea care a uimit experții

Obiectul interstelar misterios 3I/ATLAS s-a schimbat după ce s-a apropiat de Soare, spre surprinderea experților.

Publicat: Luni, 10 Noiembrie 2025, 17:48 | Actualizat Luni, 10 Noiembrie 2025, 17:49
Obiectul interstelar continuă să uimească experții | Shutterstock

Noi imagini au arătat cum obiectul interstelar misterios s-a schimbat după ce s-a apropiat de Soare. Transformarea a avut loc la câteva săptămâni înainte ca 3I/ATLAS să se apropie de Pământ.

NASA a calculat recent schimbarea. Potrivit experților, obiectul a pierdut 13% din masa sa, scrie Daily Mail.

Avi Loeb, profesor din cadrul Harvard, a analizat obiectul încă din această vară, când a fost identificat.

Potrivit expertuli, această micșorare bruscă e legată și de o schimbare în traiectoria obiectului, pe măsură ce s-a apropiat de Soare.

„Pentru o cometă obișnuită, acest lucru ar fi trebuit să ducă la formarea unei coame masive, plină de praf și gaz, care ar fi fost împinsă de presiunea radiației solare și de vântul solar în forma unei cozi de cometă tipice, orientată în direcția opusă Soarelui,” a explicat Loeb despre obiectul interstelar misterios. „Nicio astfel de coadă nu e vizibilă în imaginile noi din 5 noiembrie 2025.”

3I/ATLAS va trece cel mai aproape de planeta noastră pe 19 decembrie, adică peste doar 6 săptămâni.

Loeb a avertizat anterior că interacțiunea cu 3I/ATLAS are potențialul unui „eveniment lebădă neagră”. Ceea ce înseamnă că acest obiect masiv din spațiu ar putea fi o navă extraterestră care încearcă să se deghizeze într-o rocă spațială cu un scop necunoscut. Această teorie nu a fost confirmată de niciun detaliu al cometei.

Totuși, NASA și sute de cercetători sunt siguri că 3I/ATLAS nu e nimic altceva decât o cometă din afara Sistemului Solar.

În lipsa unei cozi formate în jurul lui 3I/ATLAS, Loeb susține că șansele ca acest vizitator straniu să fie o ambarcațiune artificială de origine extraterestră cresc în fiecare zi. Dar comunitatea științifică nu e de acord cu această concluzie.

Obiectul a pierdut material atunci când a avut și o creștere misterioasă a vitezei, așa cum a confirmat un telescop terestru din Chile

.

Experții Jet Propulsion Laboratory al NASA (JPL) au declarat că schimbarea misterioasă a traiectoriei lui 3I/ATLAS nu putea fi explicată prin gravitația extremă a Soarelui, care ar fi trebuit să atragă presupusa cometă.

Obiectul 3I/ATLAS a avut un comportament neobișnuit

În schimb, 3I/ATLAS s-a îndepărtat clar de Soare și s-a întors și pe o parte. Loeb a sugerat că acest comportament e un semn al unui motor de rachetă care își ajustează cursul.

Pentru ca o cometă normală să execute în mod natural această manevră neobișnuită, 3I/ATLAS ar fi trebuit să piardă mai mult de 13% din masa sa. Ceea ce ar genera jeturi uriașe de gaz.

Aceste jeturi de gaz ar fi avut același efect ca un motor de rachetă. Ar fi împins cometa departe de Soare în ciuda atracției gravitaționale masive a acestuia asupra oricărui obiect din sistem.

Totuși, acest tip de eliberare de gaz lasă în urmă dovezi clare, semne vizibile că cometa s-a topit și a eliberat aproximativ 5 miliarde de tone de gaz și praf în spațiu.

Cele mai recente imagini ale NASA, publicate pe 5 noiembrie, nu arată nicio urmă că 3I/ATLAS ar fi făcut asta, deși s-a micșorat cu aproximativ 13% și s-a îndepărtat de Soare.

Mai mult, Loeb a dezvăluit că obiectul neidentificat nu s-a schimbat aproape deloc față de o fotografie făcută de Telescopul Spațial Hubble în iulie.

Fizicianul și liderul Proiectului Galileo, un grup științific care caută semne ale vieții extraterestre, a susținut că 3I/ATLAS a prezentat cel puțin 10 semne că ar fi o navă construită artificial care se îndreaptă acum spre Pământ.

Dar aceasta e o doar o teorie acum, care nu are dovezi reală pentru a fi susținută. Cei mai mulți experți consideră obiectul o cometă din afara Sistemului Solar.

