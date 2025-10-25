Orașele din România care depășesc capitalele Madrid și Roma la nivelul de trai. Cum se explică

România continuă să uimească Europa prin contrastul puternic dintre regiunile sale economice.

Dacă în multe zone din țară nivelul de trai rămâne modest, două orașe au reușit o performanță spectaculoasă: Bucureștiul și Cluj-Napoca au depășit nu doar media Uniunii Europene, ci și unele dintre cele mai dezvoltate capitale vestice, precum Madrid, Milano sau Roma.

Potrivit celor mai recente date Eurostat, citate de Mediafax, în anul 2023 PIB-ul pe locuitor la nivelul Uniunii Europene a fost de 38.100 PPS (unități de putere de cumpărare) – un indicator care reflectă mai fidel standardul de viață, luând în calcul diferențele de prețuri dintre state, potrivit observatornews.ro.

Bucureștiul, peste Roma și Madrid la puterea de cumpărare

Capitala României a depășit cu mult această medie, atingând un nivel impresionant de 87.400 PPS, mai mult decât dublul valorii europene. Cu acest rezultat, Bucureștiul se situează peste orașe importante din sudul Europei, precum Roma, Milano sau Madrid, confirmându-și statutul de pol economic regional.

Explicațiile pentru această ascensiune sunt multiple: creșterea accelerată a investițiilor, salariile mai ridicate din marile companii, dar și concentrarea de sedii ale multinaționalelor și instituțiilor financiare. În plus, infrastructura în continuă modernizare și dinamismul pieței imobiliare au contribuit la transformarea capitalei într-un centru de afaceri comparabil cu marile metropole europene.

Cluj-Napoca, centrul IT care a depășit media europeană

Pe locul al doilea în topul național se află Cluj-Napoca, cu un PIB per capita de 43.500 PPS, peste media Uniunii Europene. Orașul din inima Transilvaniei a devenit, în ultimul deceniu, un adevărat hub tehnologic și universitar, atrăgând investiții străine, specialiști IT și startup-uri inovatoare.

Clujul oferă o combinație rară între un nivel de trai ridicat și o calitate a vieții superioară altor zone din România, datorită infrastructurii educaționale și culturale, a veniturilor din sectorul tehnologic și a unei administrații locale orientate spre dezvoltare sustenabilă.

La nivel european, Dublin (139.500 PPS) și regiunea South-West din Irlanda (137.300 PPS) conduc clasamentul prosperității, urmate de Wolfsburg (136.500 PPS) din Germania și Paris (126.900 PPS). Aceste regiuni se remarcă prin productivitate ridicată, concentrarea sediilor de mari corporații și activități industriale performante.

În contrast, cele mai scăzute niveluri de trai se înregistrează în Mayotte (Franța) – 10.500 PPS, Haskovo (11.000 PPS) și Silistra (11.100 PPS), ambele din Bulgaria.

România, o țară a contrastelor economice

Deși Bucureștiul și Clujul se aliniază la standardele economice europene, restul țării rămâne semnificativ în urmă. Cele mai multe regiuni din România se situează sub pragul de 15.000 PPS pe locuitor, ceea ce plasează țara în jumătatea inferioară a clasamentului european.

Această discrepanță arată o economie profund dezechilibrată, cu un centru prosper și periferii încă marcate de decalaje structurale. Totuși, performanțele celor două orașe demonstrează că investițiile strategice, educația și infrastructura pot transforma o regiune într-un motor de creștere pentru întreaga economie.

România, aflată în plină transformare, oferă astfel un exemplu paradoxal: o țară în care extremele coexistă – dar unde semnele prosperității europene încep să prindă tot mai mult contur.