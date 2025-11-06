Antena Căutare
Home News Inedit Prima țară din lume care interzice țigările în funcție de generație. Regula se aplică și pentru turiști

Prima țară din lume care interzice țigările în funcție de generație. Regula se aplică și pentru turiști

Prima țară din lume care interzice țigările în funcție de vârstă are noi reguli ce pot afecta și milioanele de turiști care o vizitează.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 06 Noiembrie 2025, 17:31 | Actualizat Joi, 06 Noiembrie 2025, 17:33
O țară a reușit să interzică țigările pentru anumite generații | Shutterstock

Insulele Maldive devin prima țară din lume care interzice țigările în funcție de vârstă. De la începutul acestei luni, oricine e născut după data de 1 ianuarie 2007 (adică o vârstă de 18 ani) nu va mai putea cumpăra sau consuma produse de tutun.

Inițiativa a fost anunțată de ministrul sănătății din Maldive, scrie Daily Mail.

Potrivit acestuia, legea se aplică „tuturor formelor de tutun și vânzătorii trebuie să verifice vârsta cumpărătorilor”.

Potrivit surselor, legea va afecta și turiștii care vin în Insulele Maldive.

Articolul continuă după reclamă

Prima țară din lume care interzice țigările în funcție de vârstă

Peste 2 milioane de turiști vizitează Insulele Maldive în fiecare an. Așa că mulți dintre aceștia ar putea să nu consume sau cumpere produse de tutun dacă sunt născuți după începutul anului 2007.

Insulele Maldive au o populație de jumătate de milion de locuitori. Statul aplică deja o interdicție totală asupra vânzării de țigări electronice. Anul trecut a dublat taxele de import pentru țigări, ceea ce a crescut prețul unui pachet de la aproximativ 7 dolari la 16 dolari.

Citește și: Nicotina, prezentă în șase alimente preferate de români. Substanța se regăsește în mai multe tipuri de plante

Se estimează că 25% dintre adulții din țară fumează, majoritatea bărbați. În rândul celor cu vârste între 13 și 15 ani, aproape jumătate folosesc o formă de tutun. Aproximativ 63% spun, de asemenea, că influenceri de pe rețelele sociale au făcut ca fumatul să pară „la modă”.

În total, aproximativ 203 persoane din țară mor anual din cauza complicațiilor legate de fumat, echivalentul a 12% din toate decesele.

În SUA, prin comparație, aproximativ 20% dintre adulți fumează țigări. Aproximativ 10% dintre tinerii cu vârste între 11 și 18 ani folosesc produse din tutun. Mai mult de 480.000 de decese legate de fumat sunt raportate anual în țară, adică 15% din total.

În Marea Britanie, aproximativ 12% dintre adulți fumează. 11% dintre cei cu vârste între 11 și 15 ani spun că au folosit țigări. Există aproximativ 75.000 de decese legate de fumat în țară în fiecare an, adică aproximativ 13% din total.

Mai multe țări vor să interzică total consumul de tutun

Alte națiuni au încercat, de asemenea, să introducă interdicții generaționale similare asupra țigărilor.

În 2022, Noua Zeelandă a adoptat o lege în premieră mondială care ar fi interzis permanent vânzarea de tutun oricărei persoane născute după 1 ianuarie 2009. Ceea ce a eliminat treptat fumatul pentru generațiile viitoare.

Măsura, care trebuia să intre în vigoare în 2024, a fost ulterior anulată pentru a ajuta la finanțarea unor reduceri de taxe.

În Regatul Unit, oficialii au propus o interdicție comparabilă asupra vânzării de țigări pentru cei născuți după aceeași dată. Dar legislația nu a reușit în cele din urmă să treacă de parlament.

În Maldive, cei care încalcă interdicția generațională privind fumatul ar putea fi amendați cu 3.200 de dolari, spun oficialii. Cei care sunt depistați folosind un dispozitiv de tip vape ar putea fi amendați cu 320 de dolari.

Citește și: Inima oamenilor se poate vindeca singură, susțin experții. Cum e posibil fenomenul inedit

Interdicția generațională asupra fumatului a intrat în vigoare după ce a fost aprobată de președintele țării, dr. Mohamed Muizzu.

Soția sa, prima doamnă Sajidha Mohamed, a salutat interdicția drept un „pas istoric” și un „moment de mândrie” pentru națiune.

„Astăzi facem un pas istoric către un Maldive fără tutun,” a scris pe X prima doamnă. „Ca susținător al sănătății, aplaud Guvernul în lansarea Interdicției Generaționale asupra Tutunului, o investiție puternică în bunăstarea generațiilor viitoare.”

Cea mai mare pânză de păianjen descoperită vreodată. Cum arată structura în care trăiesc peste 111.000 de arahnide...
Înapoi la Homepage
AS.ro Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României Alimentele interzise în dieta lui Mircea Lucescu. Care este secretul longevităţii pentru selecţionerul României
Observatornews.ro Momentul când un pieton este lovit în plin de un autoturism. A zburat zeci de metri şi a rămas pe caldarâm Momentul când un pieton este lovit în plin de un autoturism. A zburat zeci de metri şi a rămas pe caldarâm
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cea mai bună metodă de a bea cafeaua pentru a crește longevitatea, potrivit lui Bryan Johnson. Miliardarul a dezvăluit secretul
Cea mai bună metodă de a bea cafeaua pentru a crește longevitatea, potrivit lui Bryan Johnson. Miliardarul a...
Labubu vs. Lafufu. Care este diferența dintre ele
Labubu vs. Lafufu. Care este diferența dintre ele Catine.ro
Inima oamenilor se poate vindeca singură, susțin experții. Cum e posibil fenomenul inedit
Inima oamenilor se poate vindeca singură, susțin experții. Cum e posibil fenomenul inedit
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat actrița din Dragostea plutește în aer
Başak Gümülcinelioğlu și Çağrı Çıtanak au devenit părinți pentru prima oară. Ce fotografie a publicat... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Livratorul nepalez lovit cu un lemn în cap la Cluj Napoca este paralizat și abia poate vorbi: „Recuperarea va fi lungă”
Livratorul nepalez lovit cu un lemn în cap la Cluj Napoca este paralizat și abia poate vorbi: „Recuperarea va fi... Libertatea.ro
ANAF intră, în sfârșit, în marii datornici. „Printre ei se află politicieni, dezvoltatori imobiliari, tot felul de personaje care au profitat de influența politică”
ANAF intră, în sfârșit, în marii datornici. „Printre ei se află politicieni, dezvoltatori... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim că ne-ai ales. Noi te vom alege mereu. În curând...„
Surpriză în lumea mondenă! Celebra actriță a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil: „Mulțumim... Elle
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci
Care sunt efectele fenomenului de Lună Plină din noaptea de 5-6 noiembrie 2025. Ce este bine și ce nu să faci Spynews.ro
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“
Andreea Marin a dat vestea cea mare! „Din nou împreună!“ BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid la tine acasă
Rețetă de ceapă roșie murată. Cum să o prepari rapid la tine acasă HelloTaste.ro
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a fost supusă Miss Mexic
Scandal fără precedent la Miss Univers. Mai multe participante au părăsit sala, după momentul jenant la care a... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 3 noiembrie 2025. Gemenii comunică deschis. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Budapesta are cea mai mică factură la gaze pentru consumatorii casnici. La București, ca la Viena și Madrid
Budapesta are cea mai mică factură la gaze pentru consumatorii casnici. La București, ca la Viena și Madrid Jurnalul
Horoscopul dragostei: 3 zodii care își pot întâlni sufletul pereche în săptămâna 10-16 noiembrie 2025
Horoscopul dragostei: 3 zodii care își pot întâlni sufletul pereche în săptămâna 10-16 noiembrie 2025 Kudika
Cât costă să construiești o piscină de 15, 20 sau 25 mp în 2025 – prețuri actualizate și sfaturi de amenajare
Cât costă să construiești o piscină de 15, 20 sau 25 mp în 2025 – prețuri actualizate și sfaturi de amenajare Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Momentul în care o femeie e lovită de un cablu rupt şi aruncată câţiva metri pe o stradă din Capitală
Momentul în care o femeie e lovită de un cablu rupt şi aruncată câţiva metri pe o stradă din Capitală Observator
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător
Câte repetări și serii să faci pentru creșterea masei musculare dacă ești începător MediCOOL
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă
Cum faci acasă cea mai bună dulceață de smochine fără zahăr, perfectă pentru toamnă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la conflicte?
Este bine să vă certați în fața copiilor? Psihologii explică ce se întâmplă cu cei mici când asistă la... DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Salată caldă de toamnă cu cartof dulce, smochine, rodie și feta
Salată caldă de toamnă cu cartof dulce, smochine, rodie și feta Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x