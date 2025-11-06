Prima țară din lume care interzice țigările în funcție de generație. Regula se aplică și pentru turiști

Prima țară din lume care interzice țigările în funcție de vârstă are noi reguli ce pot afecta și milioanele de turiști care o vizitează.

Insulele Maldive devin prima țară din lume care interzice țigările în funcție de vârstă. De la începutul acestei luni, oricine e născut după data de 1 ianuarie 2007 (adică o vârstă de 18 ani) nu va mai putea cumpăra sau consuma produse de tutun.

Inițiativa a fost anunțată de ministrul sănătății din Maldive, scrie Daily Mail.

Potrivit acestuia, legea se aplică „tuturor formelor de tutun și vânzătorii trebuie să verifice vârsta cumpărătorilor”.

Potrivit surselor, legea va afecta și turiștii care vin în Insulele Maldive.

Prima țară din lume care interzice țigările în funcție de vârstă

Peste 2 milioane de turiști vizitează Insulele Maldive în fiecare an. Așa că mulți dintre aceștia ar putea să nu consume sau cumpere produse de tutun dacă sunt născuți după începutul anului 2007.

Insulele Maldive au o populație de jumătate de milion de locuitori. Statul aplică deja o interdicție totală asupra vânzării de țigări electronice. Anul trecut a dublat taxele de import pentru țigări, ceea ce a crescut prețul unui pachet de la aproximativ 7 dolari la 16 dolari.

Se estimează că 25% dintre adulții din țară fumează, majoritatea bărbați. În rândul celor cu vârste între 13 și 15 ani, aproape jumătate folosesc o formă de tutun. Aproximativ 63% spun, de asemenea, că influenceri de pe rețelele sociale au făcut ca fumatul să pară „la modă”.

În total, aproximativ 203 persoane din țară mor anual din cauza complicațiilor legate de fumat, echivalentul a 12% din toate decesele.

În SUA, prin comparație, aproximativ 20% dintre adulți fumează țigări. Aproximativ 10% dintre tinerii cu vârste între 11 și 18 ani folosesc produse din tutun. Mai mult de 480.000 de decese legate de fumat sunt raportate anual în țară, adică 15% din total.

În Marea Britanie, aproximativ 12% dintre adulți fumează. 11% dintre cei cu vârste între 11 și 15 ani spun că au folosit țigări. Există aproximativ 75.000 de decese legate de fumat în țară în fiecare an, adică aproximativ 13% din total.

Mai multe țări vor să interzică total consumul de tutun

Alte națiuni au încercat, de asemenea, să introducă interdicții generaționale similare asupra țigărilor.

În 2022, Noua Zeelandă a adoptat o lege în premieră mondială care ar fi interzis permanent vânzarea de tutun oricărei persoane născute după 1 ianuarie 2009. Ceea ce a eliminat treptat fumatul pentru generațiile viitoare.

Măsura, care trebuia să intre în vigoare în 2024, a fost ulterior anulată pentru a ajuta la finanțarea unor reduceri de taxe.

În Regatul Unit, oficialii au propus o interdicție comparabilă asupra vânzării de țigări pentru cei născuți după aceeași dată. Dar legislația nu a reușit în cele din urmă să treacă de parlament.

În Maldive, cei care încalcă interdicția generațională privind fumatul ar putea fi amendați cu 3.200 de dolari, spun oficialii. Cei care sunt depistați folosind un dispozitiv de tip vape ar putea fi amendați cu 320 de dolari.

Interdicția generațională asupra fumatului a intrat în vigoare după ce a fost aprobată de președintele țării, dr. Mohamed Muizzu.

Soția sa, prima doamnă Sajidha Mohamed, a salutat interdicția drept un „pas istoric” și un „moment de mândrie” pentru națiune.

„Astăzi facem un pas istoric către un Maldive fără tutun,” a scris pe X prima doamnă. „Ca susținător al sănătății, aplaud Guvernul în lansarea Interdicției Generaționale asupra Tutunului, o investiție puternică în bunăstarea generațiilor viitoare.”