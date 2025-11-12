Primul film american care va fi filmat în spațiu. Cum vor juca actorii I See You la zeci de kilometri deasupra Pământului

I See You e primul film american care va fi filmat în spațiu, după ce Rusia deja a produs o peliculă în cosmos.

Hollywood se pregătește de un nou pas, de această dată cu primul film american care va fi filmat în spațiu, o dramă romantică intitulată I See You.

Pelicula va fi filmată la 96 de kilometri deasupra Pământului, începând de anul viitor, scrie Daily Mail.

Filmul e produs de Andrea Iervolino, cunoscută pentru alte proiecte precum Paradox Effect, In the Fire și Finding Steve McQueen.

Iervolino a angajat deja un astronaut NASA cu experiență pentru a finaliza scenariul.

Detaliile legate de primul film american care va fi filmat în spațiu sunt ținute secrete pentru moment. Dar, potrivit producătoarei, temele filmului vor include „rezistența umană, izolarea și conexiunea emoțională”.

După o încercare similară a rușilor de acum 2 ani, I See You va marca primul film de ficțiune de lungmetraj produs de Hollywood, cu actori, care va fi filmat în spațiu.

Tom Cruise și Doug Liman lucrau la un film de acțiune filmat în spațiu acum câțiva ani. Însă acel proiect încă nu a fost realizat.

Astronautul american Scott Kelly, retras din activitate după patru zboruri spațiale, s-a alăturat proiectului I See You în calitate de consultant pentru scenariu.

Kelly deține recordul pentru cel mai lung zbor spațial efectuat de un astronaut NASA, de 340 de zile, stabilit în martie 2016. Experiența sa ar trebui să ofere scenariului un plus de credibilitate, crede producătoarea.

El va „contribui cu experiența sa directă pentru a asigura autenticitatea în redarea rezistenței umane, a izolării și a conexiunii emoționale în imensitatea spațiului”, a spus Iervolino.

„Să-l avem pe Scott Kelly în proiect e o onoare extraordinară,” a adăugat producătoarea. „Experiența lui aduce un adevăr emoțional și un realism științific viziunii noastre. Și ne amintește că iubirea și umanitatea transcend orice graniță, chiar și tăcerea spațiului.”

Scenariul e scris de soții Andrew Schneider și Diane Frolov, cunoscuți mai ales pentru serialele The Sopranos și Northern Exposure.

Însă regizorul, distribuția, detaliile concrete ale intrigii și data lansării filmului nu au fost încă dezvăluite. Iervolino însuși va pleca în spațiu atunci când filmările vor începe anul viitor, împreună cu alți membri ai echipei și, posibil, cu unii actori.

Potrivit lui Iervolino, discuțiile pentru asigurarea unei rachete care să transporte echipa sunt „în faze avansate”.

Companii de „turism spațial” precum Blue Origin trimit deja turiști în spațiu. Katy Perry e una dintre vedetele care a ajuns în cosmos chiar în acest an.

Iervolino și echipa sa vor beneficia de un program intensiv de pregătire pentru a se asigura că sunt apți pentru misiune. Deocamdată, nu este clar cât din I See You va fi filmat efectiv în spațiu și cât pe Pământ, în mod tradițional, însă nu toate scenele vor fi filmări noi.

Iervolino intenționează să integreze imagini de arhivă reale din spațiu, o decizie care va economisi timp și bani.