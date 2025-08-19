Revoluția AI ar putea schimba banii. Ce s-ar întâmpla cu sistemul economic global

Revoluția AI ar putea schimba banii și modul în care ne raportăm la ei, susțin experții, cu schimbări semnificative la nivelul sistemului economic global.

Inteligența artificială deja a început să schimbe industria tech, dar influența sa se resimte și în alte domenii, scrie Science Alert.

Mai mulți experți avertizează că această tehnologie va avea un efect semnificativ la nivelul întregii societăți.

Cum piața de muncă se va schimba în următorii ani, sistemul economic va avea și el de suferit.

Revoluția AI ar putea schimba banii

Experții avertizează că revoluția AI ar putea schimba banii și modul în care ne raportăm la ei. Potrivit lui Ben Spies-Butcher, profesor în cadrul Universității Macquarie, economia este studiul relației dintre scopuri (ce ne dorim) și mijloace rare (ce avem).

Piețele sunt mecanisme folosite pentru gestionarea resurselor rare pentru a satisface dorințe infinite. Raritatea unui serviciu sau obiect influențează prețurile. Și nevoia de a plăti pentru lucrurile de bază ne obligă să muncim pentru a câștiga bani și a produce mai multe bunuri și servicii.

Dar, în contextul dezvoltării AI, multe persoane și-ar putea pierde locul de muncă. Ceea ce poate restructura semnificativ sistemul economic global. Fără muncă plătită, trebuie să fie găsite alte soluții pentru a genera bani - și o nouă metodă prin care pot funcționa piețele globale.

Potrivit lui Spies-Butcher, o caracteristică relativ unică a economiilor de piață este capacitatea lor de a produce lipsuri și nevoi, prin șomaj sau salarii mici, chiar și în mijlocul abundenței aparente. Și cele mai mari nume din domeniul AI promit că această tehnologia va aduce abundență globală pe viitor.

Dar, până la acea abundență, sute de mii sau chiar milioane de persoane vor avea nevoie de resursele de bază. Ca urmare, revoluția AI ar putea schimba banii și modul în care sunt obținuți.

Dezvoltarea acestei tehnologii a accentuat discuțiile despre venitul de bază universal. Acesta ar putea deveni un drept pe viitor și nu ar necesita muncă prestată pentru un salariu. Dar o astfel de schimbare poate produce efecte semnificative la nivelul sistemului economic.

Introducerea venitului de bază universal ar putea schimba sistemul economic global

Potrivit unor experți, acest venit de bază universal trebuie să fie privit drept un „drept legitim”. Ei argumentează că abundența creată prin progres tehnologic și cooperare socială este rezultatul muncii colective a umanității. Și că ar trebui să fie împărtășită în mod egal de toți, ca un drept fundamental al omului. Așa cum considerăm resursele naturale ale unei țări drept proprietatea colectivă a poporului.

Nu e prima dată când progresul tehnologic duce la astfel de discuții. O tendință similară a apărut în Marea Britanie la începutul secolului XX, când industrializarea și automatizarea au stimulat dezvoltarea. Dar și atunci au fost pierdute numeroase locuri de muncă.

Ca urmare, unii experți cred că, în locul unui venit de bază universal să fie introduse servicii de bază universale. Ceea ce ar reduce nevoia de bani la nivel global. În schimb, oamenii ar avea acces direct la servicii de bază. Dar acest lucru ar însemna schimbarea modului în care AI și alte tehnologii sunt aplicate.

Dacă AI va duce la pierderea a milioane de joburi, atunci aceste servicii de bază ar putea deveni o realitate. Ceea ce s-ar putea răspândi în următoarele decenii la nivel global și ar putea duce la dispariția, cel puțin pentru public, a banilor, susțin experții. Dar rămâne de văzut dacă această tehnologia va avea un astfel de impact mondial.