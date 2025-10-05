Satul cu doar doi locuitori, care nici nu prea vorbesc între ei. Ce poveste de viață au

Un sat a ajuns să găzduiască doar doi oameni. Iată ce s-a întâmplat.

Satul cu doar doi locuitori, care nici nu prea vorbesc între ei | ProfiMedia, YouTube

Satele aproape părăsite din lumea întreagă nu mai sunt o noutate. Tot mai mulți tineri aleg să plece din locurile natale pentru o viață mai bună, oportunități profesionale și, în general, un trai decent.

Unde se află satul în care mai sunt doar doi locuitori

Un cătun aflat la aproximativ 900 de metri altitudine mai este casă doar pentru doi oameni. Satul Nortosce se află în provincia Perugia, Italia. Odinioară răsuna de muzică, era plin de culoare și gălăgia caldă a comunității. Cu toate acestea, cutremurele din anii '90 i-au făcut pe mulți locuitori să-și găsească un loc al lor în altă parte. La această migrare a contribuit și lipsa oportunităților financiare.

În 2025, mai sunt doar doi bărbați în sat, care, potrivit unei surse, nici măcar nu-și prea vorbesc. Giovanni Carilli are 82 de ani și Giampiero Nobili are 74 de ani. Deși se întâlnesc la fântână de unde iau apă sau pe ulițele pustii, aceștia se salută din pură formalitate și trec mai departe.

Cele mai multe case din sat sunt vechi și neîngrijite, însă sunt și câteva renovate. Cu toate acestea, nimeni nu se întoarce să locuiască în ele. (Imagini din sat aici.)

Cei doi bărbați duc un trai simplu, ocupându-se de argricultură cât să își permită să trăiască, de apicultură, totodată cresc câteva animale și mai confecționează câteva obiecte artizanale.

În Nortosce nu există farmacii, magazine sau servicii de bază. Tocmai de aceea, sunt nevoiți să coboare în satul vecin, în Borgo Cerreto, pentru a-și procura cele necesare.

Potrivit sursei menționate anterior, în timpul pandemiei de Covid-19, cei doi purtau măști de frica virusului, în ciuda faptului că nu petreceau nici atunci timp împreună. Dacă în localitățile populate, autoritățile îi amendau pe cei care nu respectau legea și nu purtau măștile cu sume cuprinse între 400 de euro și 1000 de euro, cei doi respectau cu strictețe această regulă.

„Mi-e cumplit de frică de virus”, a mărturisit Carilli. „Dacă mă îmbolnăvesc, sunt singur, cine ar avea grijă de mine? Sunt bătrân, dar vreau să continui să trăiesc aici, având grijă de oile mele, de vița de vie, de stupi și de livadă. Să culeg trufe și ciuperci. Îmi place viața mea.”

Chiar și când se întâlneau la o cafea acasă la Giovanni Carilli, cei doi bărbați păstrau distanța de 2 metri, stând fiecare la un capăt al mesei.

Drumul până la Nortosce este greu, pe un traseu îngust, cu serpentine. În ciuda acestor dificultăți, peisajul este unul care îți taie răsuflarea, cu păduri de stejar, castani și pini, cu trenuri de trufe și ciuperci, cu mistreți și lupi.

Peisajul sălbatic și atrăgător din timpul verii se schimbă însă iarna, când izolarea este și mai pronunțată.

Deși aproape părăsit, satul continuă să atragă atenția turiștilor prin unicitatea sa. De asemenea, locuințele sunt scoase la vânzare cu prețuri accesibile, însă avantajele vieții într-un ritm lent, natural, sunt umbrite de lipsa confortului modern și condițiile dure de trai.

„Drumul acela se termină chiar aici, așa că nimeni nu vine dacă nu are treabă direct în Nortosce. E un pic de forfotă doar vara, când familiile se întorc la casele strămoșești. Foarte mulți oameni au plecat în trecut din cauza mai multor cutremure cumplite”, mai spune Carilli.

Giovanni Carilli s-a născut în satul Nortosce, însă a lucrat la Roma, întorcându-se în satul natal după ce a ieșit la pensie.

Giampiero Nobili este, de fapt, fratele cumnatului lui Giovanni Carilli, și el la rândul său a ales să-și petreacă bătrânețile în satul respectiv. Acesta încă se mai îndeletnicește cu un meșteșug deosebit, realizând bijuterii. El se inspiră pentru bijuterii din frumusețile naturii care îl înconjoară.

Cei doi bărbați își alină bătrânețile împreună cu patrupedul lui Giovanni Carilli, un câine antrenat pentru a găsi trufe, și cu cele cinci oi pe care le crește bătrânul în curtea din spatele casei. Ocazional se întâlnesc cu restul familiei și petrec timp împreună.

Nortosce este un simbol al satelor tradiționale italiene, unde ruinele unei amintiri vesele se împletesc cu prezentul parcă și el uitat de timp.