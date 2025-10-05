Antena Căutare
Home News Inedit Satul cu doar doi locuitori, care nici nu prea vorbesc între ei. Ce poveste de viață au

Satul cu doar doi locuitori, care nici nu prea vorbesc între ei. Ce poveste de viață au

Un sat a ajuns să găzduiască doar doi oameni. Iată ce s-a întâmplat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 05 Octombrie 2025, 07:28 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 17:47
Satul cu doar doi locuitori, care nici nu prea vorbesc între ei | ProfiMedia, YouTube

Satele aproape părăsite din lumea întreagă nu mai sunt o noutate. Tot mai mulți tineri aleg să plece din locurile natale pentru o viață mai bună, oportunități profesionale și, în general, un trai decent.

Citește și: Satul din Europa unde toți cei 6000 de locuitori au case pe aceeași stradă. Cum arată de la înâlțime „Mica Toscana”

Unde se află satul în care mai sunt doar doi locuitori

Un cătun aflat la aproximativ 900 de metri altitudine mai este casă doar pentru doi oameni. Satul Nortosce se află în provincia Perugia, Italia. Odinioară răsuna de muzică, era plin de culoare și gălăgia caldă a comunității. Cu toate acestea, cutremurele din anii '90 i-au făcut pe mulți locuitori să-și găsească un loc al lor în altă parte. La această migrare a contribuit și lipsa oportunităților financiare.

Articolul continuă după reclamă

În 2025, mai sunt doar doi bărbați în sat, care, potrivit unei surse, nici măcar nu-și prea vorbesc. Giovanni Carilli are 82 de ani și Giampiero Nobili are 74 de ani. Deși se întâlnesc la fântână de unde iau apă sau pe ulițele pustii, aceștia se salută din pură formalitate și trec mai departe.

Citește și: Satul din România în care toți poartă același nume. Locuitorii și-au dat porecle ca să se deosebească

Cele mai multe case din sat sunt vechi și neîngrijite, însă sunt și câteva renovate. Cu toate acestea, nimeni nu se întoarce să locuiască în ele. (Imagini din sat aici.)

Cei doi bărbați duc un trai simplu, ocupându-se de argricultură cât să își permită să trăiască, de apicultură, totodată cresc câteva animale și mai confecționează câteva obiecte artizanale.

În Nortosce nu există farmacii, magazine sau servicii de bază. Tocmai de aceea, sunt nevoiți să coboare în satul vecin, în Borgo Cerreto, pentru a-și procura cele necesare.

Citește și: Clădirea ai cărei 20.000 locuitori nu trebuie să iasă niciodată din casă. Cum e posibil. Unde e situată

Potrivit sursei menționate anterior, în timpul pandemiei de Covid-19, cei doi purtau măști de frica virusului, în ciuda faptului că nu petreceau nici atunci timp împreună. Dacă în localitățile populate, autoritățile îi amendau pe cei care nu respectau legea și nu purtau măștile cu sume cuprinse între 400 de euro și 1000 de euro, cei doi respectau cu strictețe această regulă.

„Mi-e cumplit de frică de virus”, a mărturisit Carilli. „Dacă mă îmbolnăvesc, sunt singur, cine ar avea grijă de mine? Sunt bătrân, dar vreau să continui să trăiesc aici, având grijă de oile mele, de vița de vie, de stupi și de livadă. Să culeg trufe și ciuperci. Îmi place viața mea.”

Chiar și când se întâlneau la o cafea acasă la Giovanni Carilli, cei doi bărbați păstrau distanța de 2 metri, stând fiecare la un capăt al mesei.

Citește și: Eveniment bizar în Japonia! Pe cer au apărut 9 "stâlpi" de lumină. Fototgrafiile au făcut înconjurul lumii. Ce semnificație au

Drumul până la Nortosce este greu, pe un traseu îngust, cu serpentine. În ciuda acestor dificultăți, peisajul este unul care îți taie răsuflarea, cu păduri de stejar, castani și pini, cu trenuri de trufe și ciuperci, cu mistreți și lupi.

Peisajul sălbatic și atrăgător din timpul verii se schimbă însă iarna, când izolarea este și mai pronunțată.

Deși aproape părăsit, satul continuă să atragă atenția turiștilor prin unicitatea sa. De asemenea, locuințele sunt scoase la vânzare cu prețuri accesibile, însă avantajele vieții într-un ritm lent, natural, sunt umbrite de lipsa confortului modern și condițiile dure de trai.

„Drumul acela se termină chiar aici, așa că nimeni nu vine dacă nu are treabă direct în Nortosce. E un pic de forfotă doar vara, când familiile se întorc la casele strămoșești. Foarte mulți oameni au plecat în trecut din cauza mai multor cutremure cumplite”, mai spune Carilli.

Citește și: Locuitorii unui oraș sunt terorizați de un sunet insuportabil. Autoritățile sunt depășite în elucidarea misterului

Giovanni Carilli s-a născut în satul Nortosce, însă a lucrat la Roma, întorcându-se în satul natal după ce a ieșit la pensie.

Giampiero Nobili este, de fapt, fratele cumnatului lui Giovanni Carilli, și el la rândul său a ales să-și petreacă bătrânețile în satul respectiv. Acesta încă se mai îndeletnicește cu un meșteșug deosebit, realizând bijuterii. El se inspiră pentru bijuterii din frumusețile naturii care îl înconjoară.

Cei doi bărbați își alină bătrânețile împreună cu patrupedul lui Giovanni Carilli, un câine antrenat pentru a găsi trufe, și cu cele cinci oi pe care le crește bătrânul în curtea din spatele casei. Ocazional se întâlnesc cu restul familiei și petrec timp împreună.

Nortosce este un simbol al satelor tradiționale italiene, unde ruinele unei amintiri vesele se împletesc cu prezentul parcă și el uitat de timp.

Horoscop zilnic 5 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și... De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații. Experții au dezvăluit motivul surprinzător...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma “indecentă” pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. “Le fac pe plac” Suma &#8220;indecentă&#8221; pe care a plătit-o Ion Ţiriac pentru un moft în fiecare din ultimii peste 35 de ani. &#8220;Le fac pe plac&#8221;
Observatornews.ro Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie Sorin Oprescu a fost prins în Grecia. Fostul primar este condamnat în România pentru fapte de corupţie
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Oana Monea, despre relația cu Marius și ce s-a întâmplat cu ei după încheierea filmărilor. Interviul exclusiv e în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații. Experții au dezvăluit motivul surprinzător
De ce trăiesc femeile mai mult decât bărbații. Experții au dezvăluit motivul surprinzător
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul
Află ce îți dorești în secret într-o relație, în funcție de zodie. Cum arată horoscopul Catine.ro
Horoscop zilnic 5 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 5 octombrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița
Özge Gürel și Serkan Çayoğlu ar putea lucra din nou împreună pe micile ecrane. Ce a declarat actrița Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop
Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată... Libertatea.ro
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane
Un președinte de consiliu județean dă tonul reducerii bugetarilor. A concediat peste 500 de persoane Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită
O româncă a fost prinsă cu 1,4 kg de droguri în stomac, pe un aeroport din Italia. Cum a fost descoperită Spynews.ro
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! – GALERIE FOTO
Andreea Bostănică, aroganță de ziua ei de naștere! A sărbătorit la înălțime, într-un avion privat! –... BZI
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent
Gem de struguri negri, foarte aromat și consistent HelloTaste.ro
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere proprietăți în Zanzibar și Dubai
Afară plouă și e frig? Află cât te-ar costa o casă în paradis. Românii se înghesuie să cumpere... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025. Gemenii se tem de angajamente. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de alertă”
Vine iarna, suntem în aer. Sistemul energetic nu poate rezista fără importuri. Se poate ajunge la „stare de... Jurnalul
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai
Monica Gabor, mesaj plin de recunoștință pentru Irina și Ramona. Cum petrec împreună în Dubai Kudika
Cum se aerisește corect un calorifer și când este momentul să o faci VIDEO
Cum se aerisește corect un calorifer și când este momentul să o faci VIDEO Playtech
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă
Zodia care cucerește irezistibil pe oricine. Are un farmec natural și o putere de atracție uriașă Redactia.ro
Cât costă o postare pe Instagram.
Cât costă o postare pe Instagram. "Meseria" de influencer a devenit visul generaţiei Z Observator
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți
Obiceiuri care pot agrava refluxul gastric. Ce este de preferat să eviți MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea
FOTO. Prezentatoarea TV generată cu AI e noua senzație a Ligii Campionilor. Costă o avere imaginile cu ea ProSport
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare electrocasnic
TOP 10 – Aparatele din apartament care consumă cel mai mult curent. Cât plătești lunar pentru fiecare... Gandul
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025 CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să stau în picioare”
Halsey a vorbit despre ședințele sale de chimioterapie, pe fondul problemelor sale de sănătate: „Nu pot să... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale
Oțet de struguri. Unul dintre cele mai vechi condimente naturale Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x