Un aristocrat britanic oferă suma de 50.000 de lire sterline celei care vrea să-i fie soție. Ce listă de pretenții ciudate are

Un aristocrat britanic în vârstă de 79 de ani își caută soție. Acesta oferă suma de 50.000 de lire sterline celei care vrea să-i devină parteneră. Mai mult, bărbatul are și listă de pretenții ciudate. Iată despre ce este vorba.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 27 Noiembrie 2025, 14:13 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 15:04
Un aristocrat britanic în vârstă de 79 de ani își caută soție | Capturi Facebook Bristol.Live

Sir Benjamin Slade este cel care își dorește să își găsească o soție la vârsta de 79 de ani. Aristocratul britanic a pus în joc o miză uriașă pentru cele care vor să-l cucerească. Mai mult, acesta are și o mulțime de pretenții de la noua parteneră.

Se pare că femeia care va sta lângă Sir Benjamin Slade trebuie să îndeplinească foarte multe condiții. În primul rând, aceasta trebuie să fie mai tânără cu 20 de ani decât el. Mai mult, bărbatul le-a transmis pretendentelor de peste 60 de ani să nu aplice.

Aristocratul britanic are o avere impresionantă și deține mai multe castele, motiv pentru care nu s-a uitat la bani atunci când a vorbit despre suma pe care o oferă anual viitoarei partenere. Soția acestuia va primi 50.000 de lire sterline.

Cum arată lista de pretenții ciudate a aristocratului britanic. Ce vrea de la viitoarea soție

Deși este vorba de mulți bani, cea care îi va deveni soție trebuie să se încadreze în cerințele sale. Bărbatul are o listă de condiții precise și neobișnuite pentru viitoarea parteneră.

Pe lângă faptul că trebuie să fie mai tânăra cu 20 de ani decât el, aceasta trebuie să știe să tragă cu pușca și să fie aptă să administreze proprietăți istorice, potrivit click.ro. Viitoarea soție va primi 50.000 de lire sterline dacă îl ajută să conducă cei 1.300 de acri ai domeniului său din Somerset.

Citește și: Ea este tânăra care lucrează cu normă întreagă ca „soție surogat”. Bărbații stau la coadă pentru a petrece câteva clipe cu ea

Lista lui Sir Benjamin Slade nu se termină aici. Aristocratul britanic nu acceptă femei din țări al căror nume începe cu litera „I” și care au verde în steag, conform presei britanice. Acesta preferă candidate din Statele Unite ale Americii, Germania, Europa de Nord și Canada.

„Nu cred că este pentru mine o soție eschimos. Tot ce îmi trebuie este o fată de la țară, obișnuită, care știe și înțelege lucrurile.”, a explicat bărbatul.

De asemenea, Sir Benjamin Slade își dorește ca viitoarea soție să nu fie zodia Scorpion, să nu consume alcool și droguri, să nu citească The Guardian și să nu fie scoțiană. În ceea ce privește înălțimea, aceasta trebuie să aibă minimum 1,68 m.

Mai mult, aristocratul britanic vrea ca viitoarea parteneră să știe să joace bridge și backgammon, să rezolve cuvinte încrucișate și să știe dansuri de salon și latino.

Și condiția fizică este importantă pentru Sir Benjamin Slade. Cea care îi va sta alături trebuie să știe să înoate și să meargă repede.

Citește și: A câștigat 9,9 milioane de euro la loto și acum își caută soție. Ce criterii trebuie să îndeplinească aleasa inimii

Pe listă aristocratului britanic există și câteva pretenții administrative. Acesta își dorește lângă el o femeie cu experiență în domeniul juridic, contabil sau imobiliar pentru a-l ajuta să administreze cele două castele pe care le deține.

În plus, viitoare soție ar trebui să dețină permis de conducere și de pușcă.

„Permis de elicopter ar fi benefic. (...) Sunt foarte sociabil… trebuie să am pe cineva care să se potrivească.”, a mai adăugat el.

