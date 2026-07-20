Antena Căutare
Home News Inedit Viața modernă împinge mintea umană la limită. Ce se întâmplă în creierul nostru, de fapt, și cum putem combate fenomenul

Viața modernă împinge mintea umană la limită. Ce se întâmplă în creierul nostru, de fapt, și cum putem combate fenomenul

Experții avertizează că viața modernă împinge mintea umană la limită, cu efecte semnificative pe termen lung.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 20 Iulie 2026, 16:38 | Actualizat Luni, 20 Iulie 2026, 16:41
Experții au dezvăluit de ce nu poate ține pasul creierul nostru cu viața modernă | Shutterstock
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Pentru mulți dintre noi, viața modernă înseamnă o succesiune nesfârșită de zile aglomerate și stresante.

Într-un nou studiu publicat în revista Behavioral Sciences, cercetători din Singapore au analizat studii și teorii anterioare și au ajuns la o concluzie îngrijorătoare, scrie Science Alert.

Potrivit studiului, progresul extrem de rapid al civilizației umane a depășit capacitatea corpului și a minții noastre de a se adapta.

Ca urmare, creierul nostru e afectat în moduri neobișnuite.

Articolul continuă după reclamă

Viața modernă împinge mintea umană la limită

Potrivit experților, oamenii au evoluat pentru a trăi în grupuri mici, alcătuite din persoane cunoscute, și pentru a reacționa la amenințări imediate și ușor de identificat.

În schimb, astăzi trăim în comunități uriașe, suntem conectați permanent la internet și suntem expuși simultan la numeroase presiuni sociale. Ceea ce alimentează un sentiment continuu de competiție.

Potrivit autorilor, această „nepotrivire evolutivă” contribuie la numeroase probleme de sănătate fizică și psihică, de la obezitate până la anxietate.

„Stresul, singurătatea și anxietatea sunt adesea privite ca probleme personale sau legate de stilul de viață. Însă ele pot reflecta și o nepotrivire între mediul în care trăim și condițiile pentru care au evoluat mintea și corpul nostru,” susține Sarah Chan, de la Universitatea de Tehnologie și Design din Singapore (SUTD).

Citește și: De ce doar 2% din populația Pământului are ochii verzi. Ar fi cea mai rară culoare pentru specia noastră

„Asta înseamnă că ar trebui să ne gândim nu doar la reziliența individuală. Ci și la modul în care sunt proiectate orașele și comunitățile,” a continuat experta.

Cercetătorii susțin că reacțiile noastre instinctive au fost modelate de sute de mii de ani de evoluție. Însă ele nu mai funcționează la fel de bine în mediul modern, care s-a schimbat radical în doar ultimele câteva secole.

De exemplu, înainte de apariția internetului era mult mai ușor să ne evaluăm locul într-un grup social restrâns. Astăzi, ne comparăm permanent cu prieteni, rude, celebrități și chiar necunoscuți de pe rețelele sociale.

„Competiția nu e un fenomen nou. Însă viața modernă o face să pară permanentă,” susține psihologul Jose Yong, de la James Cook University din Singapore.

„O perspectivă evolutivă ne poate ajuta să înțelegem de ce oamenii reacționează atât de puternic la comparațiile sociale și la teama de a rămâne în urmă. Chiar și atunci când aceste semnale provin de la străini sau de pe ecrane, și nu dintr-un grup social restrâns,” a continuat expertul.

La toate acestea se adaugă efectele cumulate ale schimbărilor climatice, pandemiilor globale, instabilității economice și revoluției tehnologice generate de inteligența artificială, fenomene pe care cercetătorii le reunesc sub termenul de „policriză”.

Evenimentele moderne ne afectează sănătatea

„Aceste evenimente, de la șocurile globale majore până la efectele lor psihosociale, sunt din ce în ce mai recunoscute ca fiind interconectate, fiecare amplificându-le pe celelalte,” susțin autorii studiului.

Citește și: Ce sunt „picioarele Ozempic”. Experții au dezvăluit efectul secundar bizar care afectează pacienții

Ei oferă drept exemplu creșterea costului vieții și accentuarea inegalităților economice, agravate de crize financiare și de pandemia de COVID-19. Aceste probleme sporesc nesiguranța financiară și socială.

Ca urmare, determină oamenii să muncească excesiv și să concureze și mai intens. Ceea ce duce la epuizare, reducerea comportamentelor prosociale și noi nesiguranțe. Alimentează astfel un cerc vicios.

Studii anterioare au sugerat, de asemenea, că viața în orașele supraaglomerate face organismul să reacționeze ca și cum s-ar afla permanent sub amenințare. În plus, cultura modernă influențează evoluția speciei umane într-o măsură mai mare decât factorii de mediu naturali.

Autorii au denumit această teorie Ipoteza Nepotrivirii Evolutive Sociale și a Competiției (Social Evolutionary Mismatch and Competition Hypothesis-SEMCH). Consideră că o înțelegere mai bună a fenomenului ar putea contribui la combaterea problemelor psihologice tot mai frecvente în societatea actuală.

Concluziile au implicații și pentru modul în care sunt proiectate orașele. Cercetătorii spun că mediul urban ar putea fi conceput astfel încât să pară mai puțin aglomerat și mai puțin copleșitor, prin extinderea spațiilor verzi și a zonelor naturale.

Același principiu ar trebui aplicat și mediului digital. Autorii nu susțin renunțarea la tehnologiile moderne. Ci dezvoltarea lor într-un mod care să reducă sentimentul de competiție permanentă, în loc să îl încurajeze.

Cum poți combate traficul aglomerat, potrivit experților. Greșeala pe care o fac cei mai mulți șoferi...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal… am leșinat!” Cine este românca prezentă pe scenă lângă Trump la finala Mondialului: „Când a venit la mine Yamal&#8230; am leșinat!”
Observatornews.ro A intrat timp de două zile cu maşina pe plaja de la Vadu, printre turişti. Ce amendă a primit bucureşteanul A intrat timp de două zile cu maşina pe plaja de la Vadu, printre turişti. Ce amendă a primit bucureşteanul
Antena 3 Pisicul de la metroul Titan a fost salvat după patru ani printre șine. Acum îl cheamă Mișu și are deja un stăpân care îl așteaptă Pisicul de la metroul Titan a fost salvat după patru ani printre șine. Acum îl cheamă Mișu și are deja un stăpân care îl așteaptă
SpyNews Alina Pop a cedat, după ce a fost bătută! Tiktokerița a izbucnit în lacrimi: „Eu am fost geloasă” Alina Pop a cedat, după ce a fost bătută! Tiktokerița a izbucnit în lacrimi: „Eu am fost geloasă”
Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Premiera serialului Gone se vede în AntenaPLAY! Respectat de toți, dar suspect în dispariția soției: vinovat sau victima aparențelor? Primele episoade sunt disponibile acum!
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Cum ar arăta viața în anul 2100. Predicțiile sumbre ale experților despre cum se va schimba societatea
Cum ar arăta viața în anul 2100. Predicțiile sumbre ale experților despre cum se va schimba societatea
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Drona „fantomă” care se mișcă atât de repede încât devine invizibilă. Cum arată în acțiune
Drona „fantomă” care se mișcă atât de repede încât devine invizibilă. Cum arată în acțiune
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc
Mert Yazicioglu iubește din nou. Cum arată femeia care l-a cucerit pe actorul turc Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar
Ce avere a lăsat în urmă Gabi Mureşan, decedat la doar 44 de ani. Salariul pe care îl avea ca primar AntenaSport
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de omul de afaceri Dorin Mateiu, de la Wimbledon: „Nu aș putea să fiu...”
Ce i-a răspuns public Simona Halep lui Alexandru Ion Țiriac după ce acesta a comentat la pozele cu ea, alături de... Elle
Alina Pop a cedat, după ce a fost bătută! Tiktokerița a izbucnit în lacrimi: „Eu am fost geloasă”
Alina Pop a cedat, după ce a fost bătută! Tiktokerița a izbucnit în lacrimi: „Eu am fost geloasă” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că în case nu se poate sta
Viața într-unul din cele mai fierbinți orașe din lume. Oamenii dorm pe peroanele de piatră din gări, pentru că... Antena3.ro
Când va dezvălui Samsung noile smartphone-uri pliabile. Compania introduce o nouă tehnologie numită Flex Titanium
Când va dezvălui Samsung noile smartphone-uri pliabile. Compania introduce o nouă tehnologie numită Flex Titanium useit
PSD prezintă soluțiile deblocării crizei politice: „Este nevoie de un pact național!”
PSD prezintă soluțiile deblocării crizei politice: „Este nevoie de un pact național!” BZI
Litoralul, lăsat pe întuneric, în vârf de sezon: Hoteluri fără lumină și fără bucătării funcționale, din cauza penelor de curent
Litoralul, lăsat pe întuneric, în vârf de sezon: Hoteluri fără lumină și fără bucătării funcționale, din... Jurnalul
Performanță uriașă pentru România! Rareș Cojoc și Andreea Matei au scris din nou istorie în China
Performanță uriașă pentru România! Rareș Cojoc și Andreea Matei au scris din nou istorie în China Kudika
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug
Ce să ai în portofel de Sfântul Ilie pentru noroc și belșug Redactia.ro
Șoseaua care a inspirat
Șoseaua care a inspirat "Baltagul", redescoperită de turiști. Cât costă o vacanță pe Drumul Talienilor Observator
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură
Proprietățile medicinale ale ceaiului de anason. Cum te poate ajuta această băutură MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur?
Ce se întâmplă când lași copilul să ia decizii singur? DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată
Compania Apple a fost dată în judecată de către utilizatori. De ce e acuzată UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x