Ziua în care tehnologia va depăși inteligența umană a fost dezvăluită. Momentul e mai apropiat decât se crede

Experții au dezvăluit ziua în care tehnologia va depăși inteligența umană, moment ce ar putea schimba societatea pentru totdeauna.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 14 Octombrie 2025, 13:29 | Actualizat Marti, 14 Octombrie 2025, 13:34
Experții au estimat momentul în care AI va depăși inteligența umană | Shutterstock

Ziua în care tehnologia va depăși inteligența umană ar putea schimba societatea așa cum o știm. Mai mulți experți au vorbit despre modul în care inteligența artificială ar produce modificări semnificative, la nivel global.

Mulți cercetători cred că singularitatea, adică momentul în care AI va depăși inteligența umană, e un proces inevitabil, scrie Daily Mail.

Potrivit mai multor experți din domeniul AI, acest prag va fi atins în curând.

În același timp, alți cercetători cred că estimările din domeniul AI sunt prea optimiste și că AGI (inteligența artificială generală) o să apară peste mai mult timp.

Un nou raport al grupului de cercetare AIMultiple a analizat predicțiile făcute de 8.590 de oameni de știință și antreprenori pentru a determina când cred experții că ar putea să apară singularitatea, adică ziua în care tehnologia va depăși inteligența umană.

Rezultatele au arătat că estimările experților devin tot mai apropiate, odată cu fiecare salt neașteptat în abilitățile AI.

În anii 2010, experții considerau în general că AI nu va putea depăși inteligența umană înainte de anul 2060, cel mai devreme. Acum însă, unii lideri din industrie cred că singularitatea ar putea apărea chiar și în doar 3 luni.

În matematică, „singularitatea” se referă la un punct în care materia devine atât de densă încât legile fizicii încetează să mai funcționeze.

După ce termenul a fost adoptat de scriitorul Vernor Vinge și expertul Ray Kurzweil, el a căpătat un sens diferit.

Astăzi, singularitatea desemnează în general momentul în care progresul tehnologic începe să accelereze dincolo de capacitatea omenirii de a-l controla. Adesea, acest moment e asociat cu apariția unei inteligențe artificiale care devine mai inteligentă decât întreaga umanitate la un loc.

„Singularitatea e un eveniment ipotetic, despre care se crede că va duce la o creștere rapidă a inteligenței mașinăriilor,” a declarat Cem Dilmegani, analist în cadrul AIMultiple. „Pentru singularitate, avem nevoie de un sistem care combină gândirea la nivel uman cu viteză supraumană și o memorie aproape perfectă, accesibilă instantaneu.”

„Singularitatea ar trebui, de asemenea, să ducă la apariția conștiinței mașinăriilor, dar cum conștiința nu e clar definită, nu putem fi exacți în această privință,” a continuat expertul despre ziua în care tehnologia va depăși inteligența umană.

Când poate să apară singularitatea

Majoritatea experților AI cred acum că singularitatea e inevitabilă. Dar părerile diferă în privința momentului în care aceasta ar putea surveni.

Cea mai radicală predicție vine de la Dario Amodei, director executiv și fondator al companiei de inteligență artificială Anthropic. Într-un eseu intitulat “Machines of Loving Grace”, Amodei susține că singularitatea ar putea apărea chiar din 2026.

El afirmă că această inteligență artificială va fi „mai inteligentă decât un laureat al Premiului Nobel în majoritatea domeniilor relevante” și va „absorbi informații și va genera acțiuni de aproximativ 10–100 de ori mai repede decât un om.”

Nici Elon Musk nu este departe de această viziune. CEO-ul Tesla și al companiei xAI, care dezvoltă chatbotul Grok, a prezis recent că superinteligența va apărea anul viitor.

„Dacă definim AGI ca fiind mai inteligentă decât cel mai inteligent om, cred că probabil va apărea anul viitor, cel târziu în 2 ani,” a scris Musk pe X în 2024.

„Este posibil să avem superinteligență în câteva mii de zile,” a declarat în 2024 Sam Altman, CEO-ul OpenAI.

Deși aceste estimări par extreme, optimismul acestor lideri tehnologici nu este complet nefondat.

„Capabilitățile AI generative (GenAI) au depășit așteptările majorității experților și au adus mai devreme estimările privind singularitatea,” a declarat Dilmegani.

Pentru a obține o dată exactă, Dilmegani și colegii săi au combinat rezultatele mai multor sondaje care au implicat 8.590 de experți în inteligență artificială. Analiza a arătat că, deși predicțiile s-au apropiat mult după lansarea ChatGPT, majoritatea experților cred că singularitatea e probabil la aproximativ 20 de ani distanță.

Deși estimările variază, consensul e că acest prag va fi atins în jurul anului 2040. Anumite grupuri, precum investitorii, sunt mai optimiste și plasează momentul în jurul anului 2030.

