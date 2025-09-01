Elena Lasconi s-a arătat extrem de revoltată împotriva măsurilor de austeritate propuse de Ilie Bolojan. Iată ce l-a avertizat aceasta pe prim-ministrul României.

Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung Muscel, a lansat în mod public un avertisment dur pentru premierul Ilie Bolojan, stârnind o mulțime de reacții din partea intenauților care au văzut postarea și care i-au pus la zid pe amândoi din mai multe puncte de vedere.

Fosta candidată la prezidențiale nu este singura personalitate politică care a criticat măsurile de austeritate impuse de prim-ministrul țării noastre, însă mesajul ei a fost cel care s-a viralizat cel mai recent, având o vizibilitate mult mai mare.

Elena Lasconi, mesaj tranșant pentru premierul Ilie Bolojan. De la ce a pornit totul

Elena Lasconi a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj dur pentru premierul Ilie Bolojan, susținând că oprirea investițiilor prin ordonanțe ar „ucide” proiectele pentru comunități și ar putea duce la apariția unei majorități izolaționiste peste trei ani. De asemenea, ea a menționat că peste 30 de investiții la care se lucrează la Câmpulung ar fi în pericol din cauza măsurilor de austeritate.

„Grijă mare cu măsurile de austeritate pe care le luați din disperarea de a scădea deficitul! Cea mai mare greșeală într-o societate capitalistă este să tai investițiile. Cea mai mare. Vă atrag atenția că la Câmpulung am cheltuit puținii bani din buget pentru documentații, pentru a atrage fonduri europene. De cinci ani muncim pe brânci pentru a transforma proiectele în realitate. Vorbesc despre peste 30 de investiții.

Domnule Bolojan, mă bazam pe experiența dumneavoastră de la Primăria Oradea și mă întreb ce ați fi făcut dacă vreunul dintre prim-miniștrii, din perioada în care ați fost primar, v-ar fi comunicat printr-o ordonanță, din pix, că nu veți mai continua proiectele pe fonduri europene?

Am respectat legea, termenele de achiziție. Cred că știți că o licitație durează chiar și doi ani, doar trăim în România birocratică. Cu trei oameni la achiziții și cu peste 30 de proiecte pe fonduri europene e extrem de complicat. Am început licitațiile pentru spitale și școli. Acum sunt în derulare cele pentru blocuri. Analiza trebuie făcută pentru fiecare UAT în parte pentru că situațiile sunt diferite și au specificul lor. Nu e vorba de matematică. E vorba despre investiții și mai ales despre oameni.

Un alt exemplu este uciderea proiectelor prin CNI. Domnule Bolojan, la Câmpulung avem două proiecte în derulare: construirea primei creșe din municipiu și construirea pieței centrale agroalimentare, singura din Câmpulung. Proiectul pieței a fost blocat politic vreme de zece ani. După zece ani m-am luptat să îl deblochez, am participat la toate ședințele tehnice de la Ministerul Dezvoltarii, fiind în sit am lucrat la obținerea avizelor pentru autorizația de construire aproape doi ani. CNI a organizat licitația și din păcate a câștigat o firmă extrem de neserioasă care nu a făcut nimic. Ar trebui reluată licitația, dar ați distrus această posibilitate tot printr-o ordonanță. După 15 ani credeam că blestemul pieței se va sfârși. Nu ai cum să blochezi un proiect extremă urgentă pentru o comunitate. Toți producătorii stau în frig și în ploaie pentru că noi ne-am făcut datoria din contractul cu MDLPA și am demolat piața.

Nu mă plâng pentru mine domnule Bolojan, ci pentru câmpulungenii pe care îi reprezint și cu mare îngrijorare despre ceea ce o să se întâmple cu România. Eu sunt zilnic printre oameni. Creșterea TVA a crescut și nemulțumirile oamenilor. După ce am scăpat de manipularea prin frică din ultimul an simt din nou frica cetățenilor. Frica de a nu mai avea ce pune pe masă, frica pierderii locului de muncă. Teama de a sta în frig la iarnă.

Nu vreau să am dreptate, dar dacă nu revizuiți ordonața ucigătoare de proiecte pe fonduri europene, dacă nu vă temperați cu măsurile absurde făcute din birou, peste trei ani la alegerile parlamentare există riscul să ne trezim cu o majoritate izolaționistă. De acolo și până la dictatură mai e doar un pas.

Domnule Bolojan, apelez la rațiune, la omul care știu că sunteți: acțiunile dumneavoastră de acum pot schimba în rău România următoarelor decenii! Analizați situația din fiecare UAT. Nu matematic! Analizați-o în funcție de nevoile comunităților și nu renunțați la investiții. În rest, sănătate și putere de muncă!” a scris aceasta pe Facebook, primind peste 2000 de aprecieri și aproape 500 de comentarii.

Iată și postarea:

Internauții s-au împărțit în mai multe tabere. În timp ce unii i-au dat dreptate Elenei Lasconi și l-au aclamat pe premierul Ilie Bolojan, alții au considerat că ambii sunt vinovați pentru ceea ce se întâmplă.

„Cât ați fost candidată ne-ați înnebunit că-l puneți prim-ministru pe Bolojan!! Deci, dacă ajungeați Președinte tot cu el ne pricopseam. Mai bine explicați public, pe înțelesul tuturor care a fost logica după care ați demolat piața fără să fiți sigură pe fonduri. Puteam să mai stîm cu acea piață veche decât cu groapa din locul ei!!”

„Păi nu era preferatul dumneavoastră dacă ajungeați președinte? Parcă așa spuneați, nu?” sunt doar două dintre comentariile celor revoltați.

Totuși, au existat și opinii conform cărora, prim-ministrul Ilie Bolojan acționează corect:

„Nu-i susțineați dv., d-na !? Bravo d-le prim-ministru, susțin concedierile din aparatul primărilor”,

„Dar de ce-l criticați ? Pentru că vrea să pună țara pe picioare! Și nu a tăiat, a prioritizat investiții! Cele care nu sunt începute vor mai avea de așteptat puțin! Eu știu ca vreți să faceți treabă dar nu încercați să aruncați cu pietre într-un om care chiar vrea să facă ceva pentru țara asta! Credeți ca dacă ați fi ajuns președinta, lucrurile ar fi stat altfel?! Nu! Dacă s-au luat și se iau astfel de măsuri, înseamnă ca lucrurile sunt atât de grave încât nu se poate altcumva! Credeți ca dânsului îi place să ia astfel de măsuri? Doamna dragă , și dumneavoastră la nivel de oraș a trebuit să luați măsuri mai dure ca să îndreptați lucruri! Doamna Lasconi , eu am pretenții de la dumneavoastră!”.