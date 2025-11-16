Rugăciune puternică pentru limpezirea minții închinată Sfântului Apostol și Evanghelist Matei. Ce trebuie să rostești

Sfântului Apostol și Evanghelist Matei este prăznuit în fiecare an pe 16 noiembrie, chiar la începutul Postului Crăciunului.

De Sfântul Matei, pe 16 noiembrie, credincioșii se roagă pentru sănătate și pentru limpezirea minții. | Shutterstock

Pe data de 16 noiembrie este prăznuit în calendarul creștin ortodox Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, unul dintre cei 12 apostoli care l-au urmat pe Iisus și unul dintre cei 4 evangheliști numiți de către Mântuitorul.

În această sfântă zi, credincioșii merg la biserică, participă la Sfânta Liturghie și se roagă la Sfântul Matei pentru sănătate și pentru luminarea minții.

Iată ce rugăciuni să rostești către Sfântul Apostol și Evanghelist Matei.

Rugăciunea aducătoare de minte limpede către Sfântul Matei

”O, Sfinte Apostol şi Evanghelist Matei, părăsind aurul cu adevărat şi pe Hristos iubindu-L cu iubire de dreaptă credinţă, luminător te-ai arătat lumii întregi şi din vameş ai devenit ucenic al Domnului, Apostol mărit şi propovăduitor al credinţei. După datorie cinstim pomenirea ta şi cu credinţă prăznuim, cântând şi grăind: Roagă-te Lui Hristos Dumnezeu, să dea iertare de greşeli sufletelor noastre, ale celor care Îi dăm slavă, laudă şi mulţumire pentru toate Lui Dumnezeu Cel preacinstit în Sfânta Sa Treime, acum şi în vecii vecilor. Amin!”

Troparul Sfântului Apostol şi Evanghelist Matei

Glasul al 3-lea

Apostole Sfinte şi Evanghelist Matei, roagă pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Cântarea 1

Glasul al 4-lea

Irmos: Deschide-voi gura mea...

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Din destul dă-mi harul cel ce s-a sălăşluit întru tine, Prealăudate Matei şi slugă a lui Hristos. Şi voi striga cu strălucire, propovăduind şi voi cânta minunile tale, bucurându-mă.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ai părăsit deplin tulburarea celor pământeşti, dacă ai auzit glasul Cuvântului Ce S-a Întrupat şi iconom al harului te-ai arătat, propovăduitor primit de Dumnezeu, fericite. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Însuţi văzător fiind şi slugă a Cuvântului, Celui Ce a strălucit mai înainte de veci din Tatăl, Apostole, ai înconjurat lumea binevestind venirea Lui tuturor neamurilor. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei). Pierzarea morţii şi stricarea stricăciunii şi arătarea vieţii ai binevestit-o, înţelepte, că Fecioara, în pântece zămislind pe Cel Necuprins, lumea a înnoit.

Catavasie

Deschide-voi gura mea şi se va umplea de Duhul şi cuvânt răspunde-voi Împăratesei Maici; şi mă voi arăta luminat praznuind şi voi cânta minunile ei, bucurându-mă.

Cântarea a 3-a

Irmos: Pe ai tăi cântăreţi...

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Pe ai Tăi Apostoli, Cuvinte al lui Dumnezeu, i-ai arătat luminători vieţii, care au alungat întunericul necredinţei, Stăpâne şi cu dumnezeiască mărirea Ta lumea toată au luminat.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Cu toată armătura Ta într-armând pe Apostolul Matei, Preaalesul, Mântuitorule, mai tare decât pe tirani pe acesta l-ai făcut Stăpâne şi pierzător l-ai arătat al înşelăciunii idoleşti, Iubitorule de oameni. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Vestirea limbii tale celei de foc a ars capiştile demonilor, Sfinte Matei, de Dumnezeu insuflate, organ al Mângâietorului, prin care se propovăduieşte Hristos, Cuvântul Cel mai înainte de veci. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Trâmbiţa cea de Dumnezeu cuvântătoare a Sfântului Matei, Înţelepţitul de Dumnezeu, a luminat popoarele, căci a vestit cu osârdie strălucirea Treimii şi Întruparea cea mai presus de minte a Cuvântului, cea din tine, Preacurată.

Catavasie

Pe ai tăi cântăreţi, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ce eşti izvor viu şi îndestulat, care s-au împreunat ceată duhovnicească, întăreşte-i întru dumnezeiască mărirea ta, cununilor măririi învrednicindu-i.

Cântarea a 4-a

Irmos: Sfatul cel dumnezeiesc...

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. De Cuvântul Tău Cel Ipostatic, Dumnezeule, fiind învăţat ucenicul cel văzător de Dumnezeu, a risipit înţelepciunea cea lumească, cu mare glas strigând: Slavă Puterii Tale, Doamne!

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ţie, celui fericit de Hristos, ce laudă îţi vom aduce, de Dumnezeu grăitorule? Că nu poate omul să spună cu cuvântul, după vrednicie, harul cel înflorit peste tine, minunate. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Văzând mintea ta cea neîntinată şi curată, Cel Preaînalt a pus-o, de Dumnezeu arătătorule, ca pe o făclie în sfeşnic înalt, să lumineze tuturor celor din întuneric. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Firea omenească cea smerită, Ceea ce eşti binecuvântată, ai înălţat-o, ca Ceea ce ai născut Tăria Celui Preaînalt, mai presus de fire, Preacurată Maică, precum a învăţat Sfântul Matei Evanghelistul.

Catavasie

Sfatul cel neurmat şi dumnezeiesc, al Întrupării Tale celei de sus, celei din Fecioară, Proorocul Avacum avându-l în minte, a strigat: Slavă Puterii Tale, Doamne.

Cântarea a 5-a

Irmos: Spăimântatu-s-au toate...

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Primind harul Preasfântului Duh, te-ai arătat dumnezeiesc locaş, dumnezeieşte învăţând lumina cunoştinţei de Dumnezeu şi ai fost încredinţat a întocmi în scris învăţăturile lui Hristos, ca un adevărat văzător de Dumnezeu.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Limba ta s-a făcut trestie a Mângâietorului, Care dă degrab izbăvire celor ce cunosc stăpânia Lui şi suflă în sufletele lor cunoştinţa cerească, o, întru tot cinstite Apostole Matei! Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Pe tine, strălucind cu minuni şi cu haruri de tămăduiri, Hristos te-a trimis lumii, iar tu ai călcat puterea demonilor şi ai luminat sufletele tuturor credincioşilor, care te laudă pe tine, propovăduitorul păcii. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioara a născut pe Fiul Cel mai înainte de veci, Cel Ce S-a îmbrăcat în firea omenească, precum grăitorul de Dumnezeu învăţându-ne a zis şi a mântuit-o din stricăciune cu nemărginita bunătate şi Fecioară a rămas.

Catavasie

Spăimântatu-s-au toate de dumnezeiască mărirea ta; că tu, Fecioară, neispitită de nuntă, ai avut în pântece pe Dumnezeu Cel peste toate şi ai născut pe Fiul Cel fără de ani, Cel Ce dăruieşte pace tuturor celor ce te laudă pe tine.

Cântarea a 6-a

Irmos: Venit-am întru adâncurile...

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Evanghelist din vameş, când Ţi-a urmat Ţie, s-a prefăcut de Dumnezeu grăitorul, cu Puterea Ta cea tare, Atotziditorule, Sfântul Matei cel întru toate ales.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Se îndreptează, cu cuvintele cele de suflete hrănitoare ale Evangheliei, mulţimea neamurilor, înălţându-se la vârful cel înalt al virtuţilor, o, Preafericite Apostole Matei. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Sunt vânate, cu mrejele cele de Dumnezeu împletite ale Sfântului Matei ucenicul, adunările credincioşilor totdeauna, spre a Ta cunoaştere, Făcătorule de bine, îndreptându-se. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Fecioară te-a binevestit pe tine, Sfinte Matei, cel întru toate ales, scriind despre tine, Ceea ce ai născut mai presus de fire şi fără stricăciune pe Cel Ce a făcut toate, Ceea ce eşti cu totul fără prihană.

Catavasie

Înţelepţii lui Dumnezeu, care faceţi acest praznic dumnezeiesc şi cu totul cinstit al Maicii lui Dumnezeu, veniţi să batem din palme, slăvind pe Dumnezeu, Cel Ce S-a născut dintr-însa.

CONDAC

Glasul al 2-lea

Podobie: Cel Ce Te-ai Înălţat...

Jugul vămii lepădând, la jugul dreptăţii te-ai lipit şi te-ai arătat neguţător întru toate ales, bogăţie adunând înţelepciunea cea din înălţime. Pentru aceasta ai propovăduit cuvântul adevărului şi ai ridicat sufletele celor trândavi, arătând în scris ceasul judecăţii.

Cântarea a 7-a

Irmos: N-au slujit făpturii...

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcutu-te-ai dumnezeiască închipuire strălucirii celei dintâi, ca un ucenic cu razele ei luminându-te, căreia cântând ai zis: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Stih: Sfinte Apostole şi Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Ca un slujitor al Cuvântului, preafericite, întru dumnezeieştile locaşuri, unde Hristos locuieşte, tu te-ai sălăşluit, precum ţie ţi-a făgăduit Dumnezeu Cel Preaînalt, Domnul părinţilor şi Însuşi Dumnezeul tuturor. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Bolile se alungă şi fuge mulţimea demonilor, prin darurile cele din tine, Sfinte Matei, ale dumnezeiescului Duh, întru care ai şi cântat: Domnul părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat. Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin (a Născătoarei).

Pe Prealăudata Fecioară ai adeverit-o, Apostole, cu dumnezeieştile tale cuvinte, pe Ceea ce a născut pe Făcătorul a toate, Căruia toţi cântăm: Prealăudate Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Catavasie

N-au slujit făpturii înţelepţii lui Dumnezeu, ci numai Făcătorului; şi groaza focului bărbăteşte călcând-o, se bucurau, cântând: Prealăudate Dumnezeul părinţilor noştri şi Doamne, bine eşti cuvântat.

