Tradiții și obiceiuri de Moșii de toamnă. Ce nu este bine să împarți în ziua respectivă

Moșii de toamnă sunt ținuți cu regularitate de români. Iată ce obiceiuri respectă în ziua respectivă.

Moșii de toamnă sunt o sărbătoare în care creștin-ortodocșii îi pomenesc pe cei trecuți în neființă. De-a lungul timpului, au luat naștere anumite obiceiuri și tradiții pe care fiecare le respectă în ziua respectivă.

Tradiții, superstiții și obiceiuri de Moșii de toamnă

Moșii de toamnă în 2025 vor fi pe 1 noiembrie, sâmbătă. Credincioșii din înteaga țară vor putea merge la biserică, după care vor putea împărți pachete pentru sufletele celor morți. În aceste pachete trebuie să se regăsească lumânări, colaci, colivă și must, precum și alte produse alimentare de sezon, precum fructe.

Totodată, în pachetele respective se pot regăsi mâncăruri gătite, precum sarmale, tocănițe sau plăcinte, toate în vase noi care vor rămâne la cei care primesc pomana.

De Moșii de toamnă nu se oferă alcool în pachetele pentru sufletele morților, precum nici țigări sau lucruri care au aparținut celor decedați.

În timpul slujbei se citesc acatistele cu numele celor trecuți în neființă, astfel sufletelor lor vor avea odihnă veșnică.

În această zi, oamenii aprind lumânări la morminte, depun flori și curăță mormintele.

Conform tradiției populare, se crede că în această zi sufletele celor adormiți coboară pe pământ. Tocmai de aceea, se dă de pomană celor nevoiași și se îngrijesc mormintele.

Conform unei surse, în această zi femeile ar trebui să-și acopere capul. De asemenea, ar trebui evitate certurile, pentru a nu atrage ghinionul în familie.

De Moșii de toamnă, nu se dă cu mătura, pentru a nu ridica praful în ochii răposaților, nu se spală, pentru ca apa murdară de la rufe să nu ajungă în mâncarea dată de pomană, și nu se aruncă gunoiul.

Rugăciune pentru Moșii de toamnă

Pentru alinarea sufletelor celor adormiți se poate rosti în ziua în care sunt Moșii de toamnă o rugăciune, conform unei surse:

„Pomenește, Doamne, pe cei ce întru nădejdea învierii și a vieții celei ce va să fie au adormit, părinți și frați ai noștri și pe toți cei care întru dreapta credință s-au săvârșit, și iartă-le lor toate greșelile pe care cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul le-au săvârșit, și-i așază pe ei, Doamne, în locuri luminoase, în locuri de verdeață, în locuri de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și unde cercetarea Feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac.

Dăruiește-le lor și nouă Împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale celei nesfârșite și fericite.

Că Tu ești învierea și odihna adormiților robilor Tăi (numele), Hristoase, Dumnezeul nostru, și Ție slavă înălțăm, împreună și Celui fără de început al Tău Părinte și Preasfântului și Bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit!”