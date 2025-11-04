Antena Căutare
ChatGPT nu va mai oferi utilizatorilor sfaturi medicale și juridice. Ce au dezvăluit creatorii chatbot-ului popular

Din data de 29 octombrie, ChatGPT, chatbot-ul dezvoltat de OpenAI, nu mai oferă sfaturi medicale sau juridice utilizatorilor săi.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 04 Noiembrie 2025, 09:40 | Actualizat Marti, 04 Noiembrie 2025, 10:06
Minorii vor fi protejați prin folosirea de funcții de siguranță și controale speciale, acestea fiind esențiale pentru protejarea expunerii tinerilor la conținut potențial periculos. | Shutterstock

ChatGPT nu își va mai ajuta utilizatorii cu sfaturi legate de problemele medicale ale utilizatori, probleme financiare sau aspecte juridice, pentru care nu este avizat să ofere asistență.

ChatGPT nu va mai oferi sfaturi medicale și juridice

Chatbot-ul va avea strict un rol educațional pentru utilizatorii săi, făcând foarte clar distincția între sfaturile pe care le oferea până acum și felul în care vor decurge conversațiile cu utilizatorii de acum încolo. Acest lucru a fost deja inclus în noii termeni de utilizare ai platformei AI.

„Nu ne puteți folosi serviciile pentru (...) acordarea de sfaturi personalizate care necesită autorizație, cum ar fi sfaturi juridice sau medicale, fără implicarea corespunzătoare a unui profesionist autorizat”, se arată în politicile de utilizare actualizate de OpenAI.

Potrivit NEXTA, ChatGPT nu va mai oferi numele medicamentelor sau în ce doze trebuie administrate acestea, deoarece doar un medic specializat ar trebui să poată transmite astfel de informații pacienților săi. De asemenea, chatbot-ul dezvoltat de Open AI nu mai oferă nici strategii pentru instanță sau modele de procese în cazul problemelor juridice.

ChatGPT își schimbă și formulările, astfel încât conținutul educațional pe care îl furnizează să nu fie luat drept o certitudine sau un sfat obligatoriu de urmat.

Un alt aspect important care a fost comunicat recent de CEO-ul chatbot-ului este că se va limita și interacțiunea cu minorii pentru siguranța lor.

„Prioritizăm siguranța înaintea intimității și libertății pentru adolescenți; aceasta este o tehnologie nouă și puternică, iar minorii au nevoie de protecție semnificativă. Trebuie să separăm utilizatorii sub 18 ani de cei care nu sunt, iar ChatGPT va aplica reguli diferite pentru adolescenți, evitând discuțiile flirtuoase sau despre suicid, chiar și în contexte de scriere creativă. Dacă un utilizator sub 18 ani manifestă idei suicidare, vom încerca să contactăm părinții sau, dacă nu este posibil, autoritățile în caz de pericol iminent”, a declarat, la momentul respectiv, Sam Altman, CEO-ul OpenAI.

Platforma AI este acum programată să ofere siguranță tinerilor, iar discuțiile despre subiecte sensibile, cum ar fi cele legate de educație sexuală sau auto-vătămare, vor fi restricționate pentru utilizatorii sub 18 ani. Minorii vor fi protejați prin folosirea de funcții de siguranță și controale speciale, acestea fiind esențiale pentru protejarea expunerii tinerilor la conținut potențial periculos.

De asemenea, în cazuri critice, când discuțiile utilizatorilor minori cu ChatGPT ar fi despre subiecte sensibile, precum gândurile suicidare, sistemul poate alerta părinții sau autoritățile. Pe lângă faptul că este o platformă educațională, chatbot-ul ar juca și un rol important în prevenirea situațiilor grave.

Recent, OpenAI a publicat un raport cu estimări privind starea de sănătate psihică a utilizatorilor ChatGPT, bazându-se pe întrebările și discuțiile pe care aceștia le au cu tool-ul de inteligență artificială.

Estmările arată că mulți dintre utilizatori suferă de psihoză, gânduri suicidare, manie și multe alte afecțiuni mintale.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY!
3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți.
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
