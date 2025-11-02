Antena Căutare
Cine e Corneliu State, partenerul vicepremierului Oana Gheorghiu. Ce avere dețin cei doi

Oana Gheorghiu a fost numită vicepremier al României de către premierul Ilie Bolojan, înlocuindu-l pe Dragoș Anastasiu.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 02 Noiembrie 2025, 07:00
Chiar dacă nu sunt căsătoriți, Oana Gheorghiu și Corneliu State au împreună un fiu, pe Alex, care este în prezent student la Universitatea din Twente, Olanda. | Hepta

Vicepremierul Oana Gheorghiu a depus jurământul joi, 30 octombrie, iar partenerul ei de viață o susține pe deplin în noua poziție de conducere pe care o are acum.

Oana Gheorghiu formează un cuplu cu Corneliu State. El este managerul unei companii care a ajuns pe piața din România în 2004.

Cine este și cu ce se ocupă Corneliu State, partenerul Oanei Gheorghiu

Oana Gheorghiu este co-președinta și co-fondatoarea Asociației Dăruiește Viață, o asociație de mare anvergură care este implicată în dezvoltarea mai multor proiecte medicale de mai bine de 10 ani.

Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de iubita lui. Cine este Ioana și cum s-au afișat împreună

Noul vicepremier a fost primăvara aceasta numită de premierul Ilie Bolojan în funcția de membru în consiliul director al Autorității Naționale de Management a Calității în Sănătate. Astfel, ea și-a depus declarația de avere în care figurează și partenerul ei de viață, Corneliu State.

Corneliu State este manager pentru sucursala din România a companiei Sodipan, o firmă specializată în agroalimentare, refrigerare și izolații industriale. Domeniile sale de expertiză includ camere sterile pentru industria petrochimică, camere sterile pentru industria farmaceutică, camere sterile pentru industria nucleară și izolații frigorifice în domeniul alimentar și în supermarketuri.

Corneliu State supervizează activitatea companiei în sediile sale din țările limitrofe României, Ungaria și Bulgaria.

El este menționat la rubrica bunuri imobile pentru că amândoi dețin în cote egale un teren de 1.603 metri pătrați. Terenul a fost cumpărat în 2005.

Cei doi mai dețin și un teren intravilan de 144 metri pătrați cumpărat în 2017, potrivit fanatik.ro.

Oana Gheorghiu și partenerul ei dețin în București și o casă pe care au achiziționat-o în 2017, care are o suprafață de 127 metri pătrați.

Cine repară încrederea românilor în România? Premierul Ilie Bolojan, în Ediția Specială Observator Toată România Noastră

Când vine vorba de venituri anuale în declarația de avere a Oanei Gheorghiu, Corneliu State nu apare pentru că cei doi nu sunt căsătoriți.

Din declarația de avere a noului vicepremier reiese și că are în conturi și în depozite bancare suma de 135.909,13 lei. De la Asociația Dăruiește Viață, Oana Gheorghiu a încasat în ultimul n fiscal venituri salarile de 264.863 lei pe an.

La finalul anului 2024, salariul Ministrului Sănătății a fost de 21.840 lei brut pe lună, adică 12.776 lei net.

În declarația de avere mai apare și că Oana Gheorghiu a încasat dividende de 13.811 lei de la compania SC Global Group SRL, iar din dobânzi bancare a câștigat 2.006 lei.

Chiar dacă nu sunt căsătoriți, Oana Gheorghiu și Corneliu State au împreună un fiu, pe Alex, care este în prezent student la Universitatea din Twente, Olanda.

Cine este Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Ilie Bolojan. De ce este împotrivă George Simion cu această alegere

Cine repară încrederea românilor în România? Premierul Ilie Bolojan, în Ediția Specială Observator Toată România Noastră...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

