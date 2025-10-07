Greta Thunberg a ajuns în Grecia, după ce a fost reținută de foțele israeliene. Ce mesaj a transmis

Greta Thunberg și alți activiști prezenți pe Global Sumud Flotilla au fost deportați în Grecia. Iată ce mesaj a transmis tânăra activistă.

Greta Thunberg, la doar 22 de ani, este la a doua încerca de a ajunge în Palestina și a distribui alimente și lapte praf palestinienilor care sunt în mod sistematic înfometați de forțele israeliene. Până acum, 341 de persoane au fost deportate, însă mulți au rămas captivi în închisorile israeliene.

Ce mesaj a transmis Greta Thunberg la sosirea în Grecia

Potrivit Ministrului de Externe grec, 161 de activiști au ajuns în Grecia, 27 din Grecia, iar 134 de alte naționalități, din 15 țări diferite.

Tânăra activistă din Suedia a fost deportată din Israel, după ce a fost ținută în condiții inumane, bătută, înjosită și pusă să pupe steagul israelian. Jurnalistul turc Ersin Celik s-a aflat și el la bordul Sumud Flotilla și a fost cel care a relatat abuzurile la care a fost supusă tânăra acivistă.

Toți cei 161 de activiști au ajuns în Grecia, de unde au povestit nu condițiile în care au supraviețuit ei, ci genocidul și distrugerea Palestinei.

„O spun cât se poate de clar. Se desfășoară un genocid chiar înaintea noastră. Sistemele internaționale îi trădează pe palestinieni. Nu sunt în stare nici măcar să prevină cele mai urâte crime de război care se întâmplă acum. Ceea ce ne-am dorit să facem cu Global Sumud Flotilla a fost să intervenim într-un moment în care guvernele noastre nu au făcut-o”, a spus Greta Thunberg, conform unei surse.

Nu mai puțin de 45 de bărci au navigat spre Gaza în încercare de a distruge blocada impusă de Israel poporului palestinian.

Rima Hassan, de origine franco-palestiniană, membră a Parlamentului European, s-a aflat la bord alături de Greta Thunberg și de Ersin Celik. Potrivit sursei menționate anterior, și aceasta a fost lovită de poliția israeliană când Sumud Flotilla a fost interceptată.

„Am fost bătută de doi polițiști când m-au urcat în dubă”, a declarat ea.

Rima Hassan a relatat cum, împreună cu alți deținuți, a fost pusă în grupuri de câte 15 într-o celulă dintr-o închisoare de mare securitate. Au avut doar niște saltele pe care să stea.

Flotilla a plecat din Barcelona, Spania, la începutul lunii septembrie și a fost interceptată de Israel în ape internaționale în apropiere de Gaza.

În timp de 161 de oameni au fost deportați în Grecia, 10 au fost deportați în Slovacia, unul originar de acolo, iar alții din Canada, Olanda și Statele Unite ale Americii.

Israelul a declarat că mai bine de 470 de persoane de la bordul navelor au fost arestate, iar 138 au rămas în închisoare.

Gaza se confruntă cu o situație disperată de doi ani, deși viața palestinienilor a fost un coșmar încă de la înființarea statului Israel.

Prinși într-o tabără de concentrare în aer liber, de la mic la mare, palestinienii suferă de foame, în urma evacuărilor succesive, bombardamentelor fără întetare și atacurilor țintă.

Din 7 octombie 2023 și până astăzi, 7 octombrie 2025, 76.639 de palestinieni au fost uciși, 9.500 sunt dați dispăruți. Dintre aceștia, 20.179 sunt copii, iar 10.427 sunt femei. Numărul persoanelor rănite a ajuns la 169.583, dintre care 4.800 au suferit amputări, iar 1.200 sunt paralizați. În total, 2.700 de familii au fost eradicate, iar umărul pierderilor de sarcină a ajuns la 12.000, fie din cauza foametei, fie în urma serviciilor medicale precare în condițiile date. Nu mai puțin de 460 de oameni au murit de foame, în urma politicii israeliene.

Genocidul din Gaza este unul LIVE, la care fiecare avem acces din propriul confort. Timp de doi ani am urmărit în detaliu fiecare părinte care își ducea în brațe copiii necapitați de forțele israeliene, fiecare copil care își căra rudele în pungi din plastic pentru a fi înmormântate, rugămințile oamenilor pentru o porție de mâncare, zumzetul dronelor, corturile în flăcări ale jurnaliștilor, spitalele bombardate și am auzit vocea micuței Hind Rajab, ucisă cu sânge rece în așteptarea ambulanței.

Sumud Flotilla nu era încărcată doar cu alimente și lapte praf, ci și cu multă speranță pentru populația palestiniană, pentru mamele care își văd copiii tot mai mult acaparați de moarte, pentru copiii care-și văd părinții neputincioși.

