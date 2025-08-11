Seceta a adus restricții drastice în comuna Beceni, județul Buzău. De ce locuitorii acestei comune au parte de apă curentă doar patru zile pe săptămână și cum se descurcă.

Locul din țară unde apa curge la robinete doar 4 zile din săptămână. De ce se întâmplă acest lucru | Shutterstock

Aproximativ patru mii de oameni primesc apă la robinet doar patru zile pe săptămână, după ce furnizorul local a impus raționalizarea din cauza scăderii drastice a resurselor.

Locul din țară unde apa curge la robinete doar 4 zile din săptămână. De ce se întâmplă acest lucru

În toate satele din comună, robinetele se deschid doar de duminică, ora 8 dimineața, până miercuri, la aceeași oră. Apoi, timp de trei zile, rețeaua rămâne complet închisă. "Până acum am avut, de ce să vorbim. Am avut din plin. Acum de câteva zile nu, pentru că nu a mai dat Dumnezeu de sus. Nu mai e, acolo unde chiar trebuia", povestește o localnică, potrivit observatornews.ro.

Pentru mulți locuitori, diminețile au devenit o cursă contra cronometru. Sătenii merg la fântână cu găleți și bidoane, pentru a asigura strictul necesar în gospodării. Apa de băut o cumpără din magazine, însă stocurile se epuizează rapid. Nici cei care locuiesc la bloc nu sunt scutiți: vasele murdare se adună în chiuvetă, mașinile de spălat rămân nefolosite, iar igiena zilnică devine un lux.

Articolul continuă după reclamă

"Seceta este un factor principal în lipsa apei, iar pe această cale facem apel ca să consumăm cu simț de răspundere apa", spune Adrian Burlacu, primarul comunei Beceni.

Citește și: Furtuna apocaliptică se apropie, avertizează experții. Va afecta milioane de persoane și produce pagube de 400 de miliarde

Satul din Europa unde toți cei 6000 de locuitori au case pe aceeași stradă. Cum arată de la înâlțime „Mica Toscana”

Sułoszowa, un sat pitoresc din sudul Poloniei, a devenit cunoscut în întreaga lume pentru structura sa urbanistică unică: toți cei aproximativ 6.000 de locuitori locuiesc pe o singură stradă, lungă de nouă kilometri.

Satul, adesea supranumit „Mica Toscana” datorită peisajului său fermecător, oferă o priveliște fascinantă văzută de sus – casele sunt aliniate de-a lungul unui drum central, iar în spatele fiecărei gospodării se întind parcele lungi și înguste de teren, folosite pentru grădini, culturi agricole sau creșterea animalelor.

Ceea ce face Sułoszowa atât de special nu este doar această așezare neobișnuită, ci și armonia pe care o emană între natură și viața rurală. Deși satul este foarte aproape de Cracovia, unul dintre cele mai mari și mai aglomerate orașe din Polonia, locuitorii apreciază liniștea și frumusețea locului.

Viața de zi cu zi în Sułoszowa contrastează puternic cu ritmul alert din orașele mari – aici, oamenii își dedică timpul muncilor în gospodărie și agriculturii, păstrând un stil de viață tradițional, dar în același timp confortabil.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Structura satului este una veche, iar designul liniar al străzii centrale nu a fost schimbat de-a lungul decadelor. Fiecare casă este flancată de terenuri agricole, oferind fiecărui locuitor nu doar un acoperiș deasupra capului, ci și spațiu pentru a-și cultiva propriile legume sau a crește animale. De la înălțime, Sułoszowa seamănă cu o panglică verde și plină de viață, ce se întinde pe mai mulți kilometri, cu gospodăriile dispuse ordonat de-a lungul acestei „autostrăzi rurale”.

Citește și: Cum trebuie să speli șosetele corect. Experții au dezvăluit greșeala pe care o fac mulți după ce le scot din mașina de spălat