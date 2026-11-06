Moșii de Toamnă 2026. Ce e interzis să faci și ce se dă de pomană pe 7 noiembrie, de Sâmbăta Morților

Moșii de Toamnă, cunoscuți și sub numele de Sâmbăta Morților, sunt sărbătoriți în acest an pe 7 noiembrie 2026. Este una dintre zilele dedicate pomenirii celor trecuți la cele veșnice, când credincioșii merg la biserică pentru a participa la slujbele speciale și pregătesc pachete cu alimente pe care le împart în memoria celor dragi. Ce nu este bine să faci în această zi!

Ce e interzis să faci de Moșii de toamnă 2026 | Instagram

În 2026, Moșii de Toamnă sunt pomeniți sâmbătă, 7 noiembrie, potrivit calendarului ortodox. Ziua mai este cunoscută drept Sâmbăta Morților sau Sâmbăta celor adormiți și este dedicată rugăciunilor pentru sufletele persoanelor care au trecut la cele veșnice.

Denumirea de „Moși” vine de la cuvântul „strămoși” și amintește de generațiile care au trăit înaintea noastră. În această zi, familiile își pomenesc părinții, bunicii, rudele, prietenii și toate persoanele apropiate care nu mai sunt în viață.

Moșii de toamnă 2026. Ce semnificație are această zi!

Alegerea zilei de sâmbătă nu este întâmplătoare. În tradiția ortodoxă, aceasta este ziua dedicată în mod special pomenirii celor adormiți, fiind asociată și cu momentul în care trupul Mântuitorului Iisus Hristos s-a aflat în mormânt, înainte de Înviere.

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Moșii de Toamnă nu înseamnă doar pregătirea unor pachete cu mâncare. Este un moment de reculegere, în care își amintesc de cei dragi și se roagă pentru odihna sufletelor lor.

Ce se dă de pomană de Moșii de Toamnă, pe 7 noiembrie 2026

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Sâmbăta Morților este împărțirea alimentelor în memoria celor decedați. În funcție de regiune și de tradițiile fiecărei familii, pachetele pot conține diferite preparate, însă sunt câteva produse des întâlnite care se dau de pomană.

Coliva ocupă un loc important. Preparată din grâu fiert, îndulcit și decorat cu nucă sau zahăr, aceasta are o semnificație aparte în tradiția creștină. Grâul simbolizează învierea și speranța vieții veșnice.Pe lângă aceasta, oamenii pregătesc și alte alimente pe care le oferă celor din jur. Printre cele mai întâlnite se numără: colaci și pâine, mere, pere, struguri și nuci; mâncare gătită, cum ar fi sarmale, pilaf, friptură sau alte preparate pregătite în casă; Dulciuri, prăjituri, biscuiți sau plăcinte, dar și apă sau vin.

În anumite regiuni, pachetele de pomană includ și vase în care este așezată mâncarea. Se pot oferi farfurii, căni sau castroane, însă acestea sunt obiceiuri locale, din moși strămoși.

Ce trebuie să duci la biserică de Sâmbăta Morților

În dimineața zilei de 7 noiembrie, credincioșii merg la biserică pentru a participa la Sfânta Liturghie și la slujba de pomenire a celor adormiți. După slujbă, multe familii aleg să meargă și la cimitir. Acolo aprind lumânări, îngrijesc mormintele, duc flori și rostesc rugăciuni în memoria celor dragi.

Pentru mulți oameni, vizita la cimitir este un moment de liniște și de apropiere sufletească de persoanele pe care le-au pierdut.

Ce este interzis să faci de Moșii de Toamnă. Obiceiuri și superstiții păstrate din bătrâni

De-a lungul timpului, în jurul Moșilor de Toamnă s-au păstrat numeroase credințe populare. Unele dintre ele se referă la activitățile gospodărești pe care oamenii obișnuiau să le evite. Este important de precizat că nu toate aceste interdicții reprezintă reguli bisericești. Multe sunt superstiții și obiceiuri transmise din generație în generație, diferite de la o regiune la alta.

Nu se recomandă măturatul și aruncarea gunoiului

Potrivit superstițiilor, în ziua Moșilor de Toamnă nu este bine să mături prin casă sau prin curte. O superstiție veche spune că praful ridicat ar putea ajunge în ochii sufletelor celor adormiți. În unele gospodării se evită și aruncarea gunoiului, din respect pentru persoanele pomenite.

Se evită spălatul rufelor și treburile gospodărești grele

În anumite zone ale țării, oamenii obișnuiesc să amâne spălatul hainelor și alte activități casnice pentru o altă zi. Tradiția are legătură cu ideea că Sâmbăta Morților trebuie să fie dedicată rugăciunii și pomenirii celor trecuți la cele veșnice, nu muncilor grele din gospodărie.

Nu este bine să te cerți sau să folosești vorbe urâte

Se mai spune, că de Moșii de toamnă nu este bine să te cerți și să arunci vorbe jignitoare. Ziua este asociată cu liniștea sufletească, respectul și recunoștința față de cei care nu mai sunt printre noi.

Se evită petrecerile și activitățile zgomotoase

Pentru multe familii, Moșii de Toamnă reprezintă o zi de reculegere. Din acest motiv, unele persoane preferă să amâne petrecerile și evenimentele zgomotoase, alegând să petreacă timpul în liniște, să meargă la biserică sau să viziteze mormintele celor dragi.

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