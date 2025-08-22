Antena Căutare
Părinții tinerilor uciși de Vlad Pascu, revoltați la aflarea sentinței. Care a fost cea mai mare teamă a lor

Vlad Pascu a primit verdictul final în urma accidentului tragic pe care l-a produs în urmă cu doi ani în localitatea 2 Mai. Iată cum au reacționat părinții victimelor la aflarea sentinței.

Publicat: Vineri, 22 August 2025, 13:30 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 13:31

În cursul zilei de ieri, 21 august 2025, Curtea de Apel Constanța a pronunțat decizia definitivă în cazul lui Vlad Pascu, cel care a ucis doi tineri și a rănit alți trei - dintre care doi au fost în stare gravă -, în timp ce a intrat cu mașina în grupul aflat pe marginea drumului în localitatea 2 Mai.

Vlad Pascu se afla sub influența substanțelor interzise și a fugit de la fața locului. Acesta a susținut că a crezut că a dat peste un animal. Poliţiştii au descoperit ulterior că mergea cu peste 100 de kilometri oră, iar în sânge avea un cocktail de 6 droguri.

Ce reacție au avut părinții lui Sebastian Olariu și ai Robertei Dragomir la aflarea sentinței, după doi ani de la accidentul teribil

Vlad Pascu a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare. Părinții celor doi tineri care și-au pierdut viața în urma accidentului produs de Vlad Pascu consideră că pedeapsa acestuia este prea mică. Cel care le-a omorât copiii ar putea fi pus în libertate după cinci ani de detenție.

Întrebat dacă regretă fapta comisă, Vlad Pascu a declarat: „Nu am cum să dau timpul înapoi.”

Conform Observatornews.ro, familiile victimelor se aşteptau la o pedeapsă mare, mai ales că, în timpul procesului, Vlad Pascu le-a trimis judecătorilor o scrisoare controversată. A recunoscut că a prizat „ceva bun” şi le-a spus că nu a oprit după accident fiindcă a crezut că „a lovit un animal de talie mare”. În plus, a numit unele acuzaţii „ridicole”.

Părinții victimelor sunt revoltați de pedeapsa primită de Vlad Pascu.

„Eu i-am jurat lui Sebi în momentul în care l-am băgat în groapă că îi voi face dreptate. Asta nu e dreptate, 10 ani de zile e mult prea puțin pentru acești doi copii”, a transmis îndurerat Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian.

„Două vieţi luate, o pedeapsă mult prea uşoară, o armată de avocaţi, o familie sfidătoare, arogantă. Niciodată nu se va reabilita, iar familia lui se va bucura de el şi îi va oferi tot ce trebuie ca se bucure de viaţă înainte”, a completat şi Cătălin Dragomir, tatăl Robertei.

Familiile celor doi studenţi morţi în accidentul de la 2 Mai vor primi peste 1.300.000 de euro despăgubiri, dar se tem că autorul tragediei ar putea fi eliberat înainte de termen.

„Din pedeapsa de 10 ani vor fi scăzuţi cei doi pe care Vlad Pascu i-a petrecut în arestul poliției, deși avocații lui au solicitat în permanență de zeci de ori schimbarea arestului preventiv cu cel la domiciliu invocând că tânărul ar vrea să-și continue studiile”, a precizat Andreea Filip, reporter Observator.

Autorul accidentului de la 2 Mai ar putea fi eliberat condiţionat după ce execută două treimi din pedeapsă, ceea ce înseamnă şase ani şase luni. Vlad Pascu poate ieşi din penitenciar în patru ani şi jumătate, dacă îndeplineşte mai multe condiţii şi îi convinge pe judecători că s-a reabilitat.

Părinţii unuia dintre tinerii morţi în accident vrea să dea acum în judecată Ministerul de Interne. Vlad Pascu a fost oprit de poliţişti de două ori cu o zi înaintea tragediei, fără să fie testat antidrog, deși agenţii au găsit substanţe interzise în mașina lui.

„Dacă ei îl opreau pe Vlad Pascu în momentul în care l-au oprit şi nu îi dădeau drumul, Sebi era cu noi aici”, a adăugat tatăl lui Sebastian Olariu.

De asemenea, tatăl Robertei Dragomir este de părere că Vlad Pascu ar putea ieși în maximum cinci ani din închisoare și ar putea provoca o nouă tragedie.

„Tocmai m-am informat, la 12 luni de închisoare, fiind sub 10 ani, are anul de opt luni. Cu puţină bună purtare i se mai reduce. Deci doi sunt gata făcuţi. I se iau în considerare şi ăştia tot la cuantumul de 8 luni la an. Cel mai bine ar fi să îl ia taică-su din ţară defintiv, după ce termină de ispăşit pedeapsa, şi să îi bage cât de cât minţile în cap măcar acum în al 20-lea ceas, ori se va ocupa din nou de prostiile pe care le-a făcut”, a declarat Cătălin Dragomir, conform Observatornews.ro.

Întregul proces a fost unul chinuitor pentru părinții victimelor. Mama lui Sebastian Olariu a leșinat de mai multe ori în sala de judecată.

Decizia Curţii de Apel Constanţa a păstrat în linii mari şi decizia în ceea ce priveşte daunele morale, în valoare totală de 1,7 milioane de euro. Pentru un tânăr rănit de Pascu, dar care nu a avut nevoie de prea multe zile de spitalizare, magistraţii au decis diminuarea daunei de la 50.000 la 20.000 de euro.

„Prea mică, mult prea mică. Noi ne temeam să nu îi dea mai mică. Eu acum doua zile, la pomenirea copiilor noştri, la 2 Mai, am spus: ce ne temem este să nu ia mai puţin, va rămâne exact aceeaşi decizie ca la fond, ca la tribunalul de la Mangalia, ca să nu se supere o anumită clasă socială. Deci a rămas exact ca înainte, numai că umilinţele au continuat şi mă aştept să mai continue din partea familiei Pascu. În Romania, există doua unităţi de măsură a legii: clasa sociala cu bani şi clasa normală, adică noi ceilalţi”, a mai spus tatăl Robertei Dragomir.

