Curtea de Apel Constanţa s-a pronunțat astăzi în dosarul lui Vlad Pascu, după doi ani de la accidentul teribil de la 2 Mai | VIDEO

Vlad Pascu a primit sentința, la doi ani și două zile de la accidentul produs în localitatea 2 Mai în care doi tineri au murit, iar alți doi au fost răniți.

Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi, și-a primit astăzi sentința.

Citește și: Mesajul sfâșietor transmis de tatăl lui Sebi Olariu în ziua în care s-au împlinit 2 ani de la tragedia din 2 Mai. Ce s-a întâmplat

Curtea de Apel Constanţa, verdict definitiv pentru Vlad Pascu

Vlad Pascu, rămâne cu condamnarea de 10 ani de închisoare în urma accidentului de la 2 Mai. Senntinţa vine la doi ani şi două zile de la producerea acestui eveniment. Decizia magistraţilor Curţii de Apel Constanţa este definitivă, conform news.ro.

„Admite apelurile formulate de părţile civile Olariu Mihaela, Olariu Valentin, Olariu Marin, Olariu Maria Selena, Olariu Maria, Tănase Andreea şi Dinu Gabriela, desfiinţează, în parte, sentinţa penală nr.25/ 31.01.2025 pronunţată de Judecătoria Mangalia, şi rejudecând, respinge ca inadmisibilă introducerea în cauză în calitate de intervenient accesoriu a Fundaţiei Române pentru Asistarea Victimelor Accidentelor, (FRAVA.) În baza art.421 pct.2 lit.a C.p.p., admite apelul formulat de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România ( BAAR), împotriva aceleiaşi sentinţe şi reduce cuantumul daunelor morale acordate părţii civile Bârzan Darius-Dumitru, de la 50.000 euro la 20.000 euro”, se arată în minuta instanţei.

De asemenea, magistraţii au respins apelurile declarate de Vlad Pascu şi de procurori.

Citește și: Instanța a rămas în pronunțare în dosarul lui Vlad Pascu.Când este următorul termen și ce s-a întâmplat în sala de judecată |VIDEO

„În baza art.421 pct. 1 lit. b Cod de procedură penală, respinge apelurile declarate de către: Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia, inculpatul Pascu Matei Vlad, părţile civile: Ionescu Cristina Ileana, Coniac Vlad Alexandru, Dragomir Cătălin Ştefan, Dragomir Livia, Dragomir Eva Teodora, Voinea Ruxandra, Voinea Marin şi Bârzan Darius-Dumitru, împotriva sentinţei penale nr.25/31.01.2025 pronunţată de Judecătoria Magalia, ca nefondate. În baza art.421 pct. 1 lit.a Cod de procedură penală, respinge apelul declarat de către Fundaţia Română pentru Asistarea Victimelor Accidentelor (FRAVA), ca inadmisibil. În baza art.422 Cod de procedură penală, raportat la art.72 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului şi perioada executată de la data de 31.01.2025 la zi”, mai precizează minuta Curţii de Apel Constanţa.

Decizia instanţei este definitivă.

Vlad Pascu a intrat cu mașina într-un grup de tineri și a fugit de la locul accidentului.

Citește și: Nou termen de judecată în dosarul lui Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul mortal de la 2 Mai

Autorităţile au fost alertate, în dimineaţa de zilei de 19 august 2023, în jurul orei 5:30, în legătură cu producerea unui grav accident de circulaţie pe DN 39, între Vama Veche şi 2 Mai, după ce o maşină a intrat în mai multe persoane care circulau pe marginea drumului. Echipele de intervenţie sosite la faţa locului au constatat că autorul evenimentului rutier părăsise locul faptei. De asemenea, în accident, o tânără de 20 de ani şi un tânăr de 21 de ani au murit. Alte trei persoane, respectiv doi tineri de 20 de ani şi un altul de 19 ani, au ajuns la spital cu diverse răni.

Poliţiştii au început căutările şoferului care a provocat accidentul şi acesta a fost găsit în scurt timp, în Vama Veche. Ei au stabilit că se numeşte Vlad Pascu, că are 19 ani şi că este din Bucureşti. Tânărul a fost testat cu aparatul drugtest, rezultatul fiind pozitiv pentru cocaină, amfetamină şi metamfetamină.

În seara de 19 august 2023, Vlad Pascu a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru săvârşirea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe.

A doua zi, el a fost prezentat Judecătoriei Mangalia cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile, care a fost admisă de instanţă.

Citește și: Ce imagini a publicat Rebeca Lăzărescu, fosta iubită a lui Vlad Pascu, după moartea lui Rareș Ion, zis și Castron

Părinţii lui Vlad Pascu, anchetaţi de DIICOT

La 14 septembrie 2023, părinţii lui Vlad Pascu au fost vizaţi de percheziţii DIICOT. Mama tânărului a fost acuzată că ar fi încercat să şantajeze martori în dosarul în care este cercetat fiul său, iar tatăl lui Vlad Pascu este anchetat pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, după ce ar fi fost găsită muniţie deţinută ilegal în locuinţa sa.

De asemenea, Vlad Pascu a fost acuzat de comiterea mai multor infracţiuni, printre care deţinere de droguri de risc şi mare risc în vederea consumului propriu, în formă continuată (două acte materiale), trafic de droguri de mare risc.

Cei trei aveau să fie trimişi în judecată în acest dosar.

Citește și: Rareș Ion, copilul minune de la Next Star pasionat de chimie, a fost găsit mort! Substanțele interzise i-ar fi adus sfârșitul

Prima judecătoare a cazului s-a retras

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia l-au trimis în judecată pe Vlad Pascu pe 11 octombrie 2023, iar procesul avea să înceapă patru luni mai târziu.

Primul termen a avut loc pe 22 februarie 2024, la Judecătoria Mangalia, iar judecătoare a fost desemnată Ioana Ancuţa Popoviciu. Stabilit iniţial pentru ora 9.00, dosarul a fost amânat pentru ora 12.30 deoarece Pascu avea tot atunci termen şi la Tribunalul Constanţa, pentru a scăpa de arestul preventiv, dar acea cerere a fost respinsă.

La reluarea procesului, judecătoarea din dosar a constatat că Vlad Pascu nu are apărare deoarece unul dintre avocaţi s-a retras din dosar, iar celălalt a menţionat că protestează, fiind solidar cu acţiunea declanşată de Baroul Bucureşti şi a cerut ca următorul termen să fie acordat după 29 februarie.

Citește și: Mama lui Sebi, tânărul ucis de Vlad Pascu în accidentul de la 2 Mai, prima apariție la TV: „Nu o să mai fim niciodată oameni”

Judecătoarea a dispus ca următorul termen să aibă loc pe 14 martie 2024 şi a emis o adresă către Baroul Constanţa, în vederea desemnării unui apărător din oficiu pentru Vlad Pascu, pe toată durata procesului.

Părinţii victimelor din accidentul provocat de Vlad Pascu au fost nemulţumiţi de atitudinea pe care aceasta a avut-o în sala de judecată. Astfel, ei au declarat jurnaliştilor că atunci când ea a intrat în sală ar fi mestecat gumă. Ulterior, judecătoarea a cerut buletinul tânărului mort în accidentul rutier, despre care nu ştia că a decedat.

O zi mai târziu, Consiliul Superior al Magistraturii a anunţat că Inspecţia Judiciară s-a sesizat în cazul judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu.

„Sesizarea se întemeiază pe aspectele apărute în mass media în cursul zilelor de 22 şi 23 februarie 2024, referitoare la modalitatea în care s-a desfăşurat şedinţa de judecată într-o cauză penală aflată pe rolul Judecătoriei Mangalia cu termen de judecată la data de 22 februarie 2024, cu referire la obligaţia judecătorului de a studia dosarele anterior şedinţei de judecată, modalitatea de gestionare a dosarelor şi şedinţelor de judecată, precum şi verificarea unor eventuale situaţii de incompatibilitate în care s-ar fi putut afla judecătorul învestit cu soluţionarea cauzei”, a precizat CSM.

Citește și: Ce declarații a făcut tatăl lui Vlad Pascu, la procesul fiului său! Ce gest a făcut, când s-a întâlnit cu părinții victimelor

La 14 martie 2024 a fost al doilea termen din acest dosar. Judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a admis solicitarea lui Vlad Pascu de a judeca dosarul în procedură simplificată pentru a beneficia de reducerea cu o treime a pedepsei.

De asemenea, a fost făcută şi o cerere de recuzare a judecătoarei, care a fost respinsă.

La 19 martie 2024 Parchetul de pe lângă Judecătoria Mangalia a cerut strămutarea dosarului în care este judecat Vlad Pascu, dar Curtea de Apel Constanţa a respins această solicitare.

La 4 aprilie 2024 a avut loc al treilea termen în procesul lui Vlad Pascu. Judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a decis să respingă cererea de schimbare a încadrării juridice în omor calificat, iar apărătorul lui Pascu, avocatul Adrian Bendeac, a declarat că victimele accidentului de la 2 Mai circulau neregulamentar şi că este o culpă comună.

La 13 aprilie 2024, a avut loc o manifestaţie de protest în Piaţa Victoriei, faţă de modul în care se judecă dosarul accidentului de la 2 Mai. Protestatarii, care purtau tricouri albe, au afişat pancarte pe care au scris „Corupţia ucide”.

Citește și: Vlad Pascu rămâne în închisoare. Ce decizie a luat astăzi Curtea de Apel Constanţa

Un alt protest a avut loc la 16 aprilie 2024, în faţa Tribunalului Constanţa. Mai mulţi tineri, printre care şi studenţi la Facultatea de Drept au protestat în faţa instanţei şi au cerut dreptate pentru victimele accidentului de la 2 Mai. Vlad Pascu solicitase înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu, cerere care a fost respinsă de instanţă.

Pe 17 aprilie 2024, Secţia pentru judecători în materie disciplinară din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) urma să discute sesizarea făcută de Inspecţia Judiciară privind suspendarea judecătoarei din dosarul accidentului de la 2 Mai, dar a amânat acest lucru cu o săptămână.

La termenul din 18 aprilie 2024 dosarul lui Vlad Pascu a fost amânat, iar judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu a formulat o cerere de abţinere care a fost respinsă.

Judecătoarea din dosarul accidentului de la 2 Mai, Ioana Ancuţa Popoviciu, nu va fi suspendată din funcţie, a decis, la 24 aprilie 2024, Consiliul Superior al Magistraturii, care a respins cererea Inspecţiei Judiciare ca neîntemeiată. Secţia pentru judecători în materie disciplinară a apreciat că exercitarea în continuare a funcţiei de către Ioana Ancuţa Popoviciu „nu este de natură a afecta desfăşurarea cu imparţialitate a procedurii disciplinare faţă de aceasta”.

La ieşirea din sediul instituţiei, Ioana Ancuţa Popoviciu a stat mai bine de un minut în faţa jurnaliştilor, dar nu a răspuns la nicio întrebare.

Citește și: Vlad Pascu contestă condamnarea de zece ani de închisoare pentru accidentul din localitatea 2 Mai. Ce interdicții a primit

Ea a refuzat să spună de ce nu a studiat dosarul înainte de a intra în sala de judecată, de ce a mestecat gumă în timpul şedinţei, dar şi de ce a cerut buletinul tânărului care a decedat în accident, neştiind că acesta a murit, sau de ce a întrebat dacă este în sală.

La 2 mai 2024 a avut loc o nouă manifestaţie de protest, de data aceasta în Vama Veche, faţă de modul în care se desfăşoară acest proces. Zeci de persoane au pornit, pe ploaie, din Vama Veche spre locul în care a avut loc accidentul. Participanţii au afişat un banner cu fotografia tânărului ucis, pe care era scris: ”Cel mai iubit dintre pământeni este acum înger. Îţi vom face dreptate”.

Pe 8 mai 2024 Vlad Pascu a fost sancţionat disciplinar după un interviu acordat din închisoare, potrivit deciziei Penitenciarului Poarta Albă el nu mai avea drept de vizită pentru trei luni. Pascu a contestat decizia comisiei de disciplină la judecătorul de drepturi şi libertăţi.

La 9 mai 2024 au fost audiate familiile victimelor din accidentul de la 2 Mai, într-un nou termen al dosarului la Judecătoria Mangalia. Avocatul Adrian Cuculis, apărătorul familiei uneia dintre victime, a declarat jurnaliştilor la ieşirea din Judecătoria Mangalia, că „gafele din sala de judecată au fost multiple”.

Citește și: Decizie surprinzătoare în dosarul familiei Pascu. Curtea de Apel București a dat verdictul

„A întrebat doamna judecător dacă aceşti copii mergeau către punctul unde au fost accidentaţi, ca şi cum acel punct ar fi fost, nu ştiu, un loc de distracţie sau…Nu, pur şi simplu era pe drumul judeţean, în faţa unei baze militare şi atâta tot. Sigur că şi întrebarea dacă familia Robertei s-a prezentat la înmormântarea ei a fost de-a dreptul ridicolă, dar trecând peste toate elementele acestea au fost zeci de întrebări adresate”, a relatat avocatul.

Pe 21 mai 2024, Consiliul Superior al Magistraturii a admis transferul judecătoarei Ioana Ancuţa Popoviciu de la Judecătoria Mangalia la Judecătoria Constanţa. Ea solicitase să se transfere la Judecătoria Constanţa sau la Judecătoria Sectorului 2, iar transferul urma să intre în vigoare de la 1 iunie. Tot în aceeaşi zi, Ioana Ancuţa Popoviciu a fost recuzată în dosarul accidentului de la 2 Mai. Procesul urma să fie preluat de un nou judecător.

Procesul a continuat cu o nouă judecătoare

La Judecătoria Mangalia a avut loc pe 23 mai 2024, un nou termen în procesul lui Vlad Pascu. Dosarul a fost preluat de judecătoarea Carmen Claudia Berevoescu, care este şi preşedintele Judecătoriei Mangalia.

Părinţii victimelor din accidentul de la 2 Mai s-au declarat mulţumiţi de conduita noii judecătoare.

„Am văzut un complet de judecată foarte profesionist, am văzut o doamnă judecător cum nu am văzut niciodată, m-am simţit în siguranţă şi ştiu că se va face dreptate în acest caz. Chiar mi-a venit să plâng. Am avut o emoţie în corp, mi-au trecut tot felul de gânduri în cap”, a declarat tatăl lui Sebastian.

De asemenea, la acel termen a fost pentru prima oară de la începerea procesului, când Vlad Pascu s-a aflat fizic în sala de judecată.

La 4 iunie 2024 Inspecţia Judiciară a anunţat că a exercitat acţiune disciplinară faţă de judecătoarea Ioana Ancuţa Popoviciu, pe care o consideră vinovată de ”exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă”.

Citește și: Vlad Pascu, din nou la Judecătoria Mangalia. Un nou termen în dosarul celui care a produs accidentul tragic de la 2 Mai

„Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de Popoviciu Ioana-Ancuţa, judecător din cadrul Judecătoriei Mangalia, pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzute de art. 271 lit. s) teza a II-a, raportat la art.272 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 303/2022 privind statutul judecătorilor şi procurorilor”, a anunţat, Inspecţia Judiciară, într-un comunicat de presă. Articolul invocat prevede „exercitarea funcţiei cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă”.

La termenul pe fond al dosarului lui Vlad Pascu din 7 iunie 2024 a fost depusă o nouă cerere de schimbare a încadrării juridice din omor din culpă în omor calificat, iar judecătoarea a amânat pronunţarea pentru 14 iunie. Cererea avea să fie, însă, respinsă. Procesul avea să fie amânat de mai multe ori, deoarece expertiza medico-legală nu fusese finalizată.

Ultimul termen de judecată

Ultimul termen de judecată la Judecătoria Mangalia a avut loc la data de 17 ianuarie 2025.

Apărătorul uneia dintre familiile victimelor accidentului de la 2 Mai, avocatul Adrian Cuculis, a declarat jurnaliştilor, la ieşirea din sediul Judecătoriei Mangalia: „Am ajuns la finalul procesului. Cred că au fost emoţii pentru toate părţile. Este o chestiune istorică, este, cred primul proces care a fost urmărit de presă de la început până la sfârşit. Şi este important pentru că, deşi în contradicţie cu ceea ce am auzit astăzi în sala de judecată, lucruri pe care nu mi le-aş fi imaginat, respectiv că procesul, indiferent ce se întâmplă cu el, pe drumurile publice nu se va schimba nimic sau, de fapt, soluţia din acest dosar nu o să schimbe cu absolut nimic ţara. Ba da, eu cred că deja a fost schimbată încă de la momentul în care s-a petrecut accidentul”, a afirmat Adrian Cuculis.

El a precizat că a cerut pedeapsa maximă pentru Vlad Pascu.

Citește și: Maru, dealerul lui Vlad Pascu, a iscat un scandal de proporții de Revelion. Pe cine a amenințat cu un cuțit

„Concluziile noastre au fost de aplicare a unei pedepse maxime, respectiv cea pe care o permite legea în momentul de faţă, este de zece ani, şase luni şi 20 de zile, cu aplicarea, bineînţeles, a despăgubirilor pe care noi le-am cerut, părţile civile. Şi sigur că nu în ultimul rând, Parchetul a susţinut exact acelaşi lucru, orientarea către maximul pedepsei, ceea ce înseamnă, dacă instanţa va ţine cont, un maxim de 10 ani, 6 luni şi 20 de zile. Despăgubirile urmează să le stabilească instanţa în funcţie de solicitări. Noi le-am solicitat cum le-am solicitat în toate dosarele la maximum din grila RCA, respectiv din lege, iar treaba asta o să o cântărească instanţa de judecată în funcţie de declaraţiile pe care părţile le-au dat”, a explicat avocatul.

De asemenea, apărătorul lui Vlad Pascu, avocatul Adrian Bendeac, a relatat jurnaliştilor despre memoriul depus la dosar de clientul său.

„Aveam cunoştinţă că a formulat un astfel de memoriu, că şi-a expus ultimul cuvânt în scris, pentru că şi el are emoţii, e bântuit şi el, bineînţeles, de regrete. Ca să nu-şi piardă cursivitatea ideilor, a zis că e mult mai bine şi mai înţelept să le aştearnă pe hârtie. Le-a scris olograf şi le-am depus în cadrul unor note scrise la dosar. Pot fi consultate, bineînţeles, de toate părţile implicate”, a afirmat avocatul.

Citește și: Decizie definitivă în cazul lui Vlad Pascu. Care e hotărârea Tribunalului Constanța, după contestația depusă de avocații tânărului

Avocatul consideră că este greu de crezut că Vlad Pascu va primi pedeapsa minimă prevăzută de lege.

„Au fost solicitări în sala de judecată pentru o pedeapsă maximă, zece ani. Este greu de crezut că va fi o pedeapsă minimă. Bineînţeles, este rolul judecătorului, este suveran, este independent şi, în ultimul rând chiar dacă practica judiciară nu este un izvor de drept şi nu obligă o instanţă să pronunţe o soluţie astfel cum a fost pronunţat anterior de alţi judecători în cazuri similare, rămâne la latitudinea judecătorului care a instrumentat această cauză să stabilească în raport de toate probele de la dosar, să stabilească pedepsa”, a explicat Adrian Bendeac.

Vlad Pascu, condamnat în prima instanţă la 10 ani de închisoare

Judecătoria Mangalia a decis, în 31 ianuarie 2025, condamnarea lui Vlad Pascu la şapte ani de închisoare pentru ucidere din culpă, la doi ani şi opt luni de închisoare pentru vătămare corporală din culpă, la trei ani şi patru luni de închisoare pentru conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe, la trei ani de închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsire a locului accidentului.

„În baza art. 39 alin.1 lit. b) Cod penal raportat la art. 38 alin.1 Cod penal, aplică inculpatului Pascu Matei – Vlad, cu datele de mai sus, pedeapsa cea mai grea, de 7 (şapte) ani închisoare, la care se adaugă un spor de 3 (trei) ani închisoare, reprezentând o treime din celelalte pedepse aplicate pentru infracţiunile concurente, şi dispune ca inculpatul Pascu Matei – Vlad să execute în final o pedeapsă rezultantă de 10 (zece) ani închisoare”, se arată în minuta instanţei.

Citește și: Vlad Pascu, mustrat de judecător. Ce a invocat tânărul care a provocat accidentul mortal de la 2 Mai

Judecătoria Mangalia a mai hotărât să interzică lui Vlad Pascu dreptul să fie ales sau să ocupe o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat, dreptul de a conduce orice categorie de autovehicul, pe o perioadă de cinci ani de la executarea sau considerarea ca executată a pedepsei închisorii.

Instanţa a mai stabilit ca din pedeapsa de zece ani de închisoare să i se scadă durata reţinerii şi a arestării preventive, de la 19 august 2023 şi până în prezent.

„În baza art. 7 din Legea nr. 76/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului Naţional de Date Genetice Judiciare, dispune prelevarea probelor biologice de la inculpat în vederea introducerii profilelor genetice în S.N.D.G.J., la rămânerea definitivă a prezentei”, a mai stabilit instanţa.

Judecătoria Mangalia a admis în parte cererile părţilor civile de acordare a daunelor morale. Astfel, instanţa obligă Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România să achite către familia lui Sebastian Olariu, tânărul mort în accidentul rutier, 700.000 de euro, către familia Robertei, tânăra decedată în acelaşi eveniment – 640.000 de euro, iar către persoanele rănite, în total, suma de 400.000 de euro.

Decizia a fost contestată de Pascu.

Citește și: Nou termen în dosarul lui Vlad Pascu. Ar putea fi schimbată încadrarea juridică pe baza expertizei medicale a tinerilor răniți

Cum a motivat Judecătoria Mangalia această condamnare

Judecătoria Mangalia a arătat în motivarea condamnării lui Vlad Pascu că nu poate pune mai presus interesele acesteia în detrimentul părţilor civile.

„Deşi inculpatul Pascu Matei – Vlad nu a mai fost anterior condamnat penal, este tânăr şi provine dintr-o familie cu posibilităţi materiale, şi se poate presupune că ar putea fi sprijinit pe viitor pentru a nu mai comite alte fapte prevăzute de legea penală, deşi, aşa cum a arătat atât în faţa instanţei cât şi prin memoriul depus la dosar, regretă sincer comiterea faptelor şi consecinţele acestora, care şi lui i-au schimbat viaţa începând cu acel moment, instanţa nu poate pune mai presus interesele sale, pe care el însuşi le-a neglijat în momentul comiterii faptelor, în detrimentul intereselor părţilor civile, care au fost implicate fără vină în accidentul rutier descris anterior sau au suferit consecinţele acestuia, accident soldat cu urmări extrem de grave, decesul a două victime şi rănirea altor trei”, mai notează instanţa.

Totodată, instanţa a mai considerat că lăsarea lui Vlad Pascu în liberate ar avea drept rezultat o stare de pericol social concret pentru ordinea publică şi este de natură să genereze sentimente de insecuritate pentru ceilalţi cetăţeni.

Citește și: Probe anulate în dosarul părinților lui Vlad Pascu. Care este justificarea magistraților

„Având în vedere împrejurarea că din probele administrate în cauză a rezultat că inculpatul se face vinovat de săvârşirea infracţiunilor pentru care s-a dispus condamnarea prin prezenta sentinţă şi coroborând modul şi circumstanţele comiterii acestor infracţiuni, respectiv pe un sector de drum caracterizat atât prin trafic rutier cât şi prin trafic pietonal, aflându-se sub influenţa substanţelor psihoactive, cu urmările deosebit de grave ale infracţiunilor pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului prin prezenta sentinţă, precum şi cu rezonanţa socială a faptelor comise de inculpat, instanţa apreciază că lăsarea în libertate a inculpatului ar avea în continuare drept rezultat o stare de pericol social concret pentru ordinea publică şi este de natură să genereze sentimente de insecuritate pentru ceilalţi cetăţeni, îndreptăţiţi să pretindă autorităţilor statului asigurarea unui climat social sigur, caracterizat prin siguranţa traficului rutier şi, implicit, printr-o protecţie eficace a dreptului la viaţă şi la integritate corporală”, se mai arată în motivare.

Magistraţii relatează că, dacă va fi lăsat în libertate, Vlad Pascu ar putea recurge oricând la comiterea unor fapte similare.

„În concret, atât modalitatea în care inculpatul a acţionat cât şi urmările deosebit de grave ale infracţiunilor pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului şi impactul social intens negativ al conduitei adoptate de inculpat reprezintă aspecte care indică o periculozitate socială ridicată, atât a faptelor, cât şi a inculpatului şi justifică pe deplin aprecierea instanţei în sensul că lăsarea în libertate a acestuia ar genera în continuare o stare de pericol pentru ordinea publică, inculpatul putând să recurgă oricând la comiterea unor fapte similare”, a mai transmis instanţa.

Citește și: Moment dureros la ziua de naștere a Selenei Olariu, sora tânărului ucis în accidentul de la 2 Mai. Cum a fost decorat tortul

Procesul a fost reluat la Curtea de Apel Constanţa în primăvara acestui an

Primul termen în procesul lui Vlad Pascu de la Curtea de Apel Constanţa a început cu o amânare deoarece tânărul avea o nouă echipă de avocaţi, iar aceasta a solicitat un nou termen pentru pregătirea apărării. Avocatul Adrian Cuculis, apărătorul uneia dintre familiile victimelor, a declarat jurnaliştilor că a cerut din nou schimbarea încadrării juridice a faptei din ucidere din culpă în omor calificat. Părinţii lui Vlad Pascu au fost prezenţi la proces, iar tatăl acestuia a declarat jurnaliştilor că nu doreşte ca fiul său să fie liber, ci să îşi ispăşească pedeapsa pe care o merită.

La Curtea de Apel Constanţa a avut loc, în 18 iunie, ultimul termen în dosarul lui Vlad Pascu. Avocatul Vlad Cristescu, apărătorul lui Pascu, a cerut instanţei reducerea pedepsei pentru clientul său.

„Astăzi a fost ultimul termen de judecată. S-au pus concluzii pe toate apelurile, atât ale noastre cât şi ale celorlate părţi din dosar. Speranţa noastră este ca instanţa să admită apelul şi să reducă pedeapsa ce i-a fost aplicată inculpatului de către instanţa de fond. Vom vedea dacă va reţine sau nu argumentele noastre referitoare la valorificarea unui denunţ. Din punctul nostru de vedere, al apărării, sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, dar într-adevăr instanţa de judecată este cea care până la urmă va analiza dacă argumentele pe care le-am expus noi sunt valide. În ceea ce priveşte pedepsele aplicate, am apreciat că sunt prea mari şi sperăm la o reducere a acestora către un cuantum mai redus. Acum cât nu ne putem pronunţa, este atributul exclusiv al instanţei de judecată să stabilească ce pedeapsă se impune a fi aplicată”, a declarat jurnaliştilor avocatul Vlad Cristescu.

El a explicat şi care au fost argumentele pentru reducerea pedepsei.

Citește și: Un an de la tragedia de la 2 Mai. Ce spun părinții victimelor despre pedeapsa celui care le-a ucis copiii

„Apelul nostru a vizat reinvidualizarea pedepselor, adică reducerea acestora şi a avut două argumente. Pe de o parte noi apreciem că a fost valorificat un denunţ formulat de Vlad Pascu într-un dosar ce se afla pe rolul DIICOT – Structura Centrală, iar pe de altă parte argumentele aduse de noi, independent de valorificarea sau nu a acestui denunţ, pedeapsa orientată principial vorbind către maxim este una prea mare”, a mai afirmat apărătorul lui Vlad Pascu.

De asemenea, avocatul uneia dintre familiile victimelor accidentului de la 2 Mai, Adrian Cuculis, a declarat jurnaliştilor care sunt următoarele variante legate de acest dosar.

„Dosarul 2 Mai s-a terminat astăzi. Instanţa a rămas în pronunţare. Acea solicitare a inculpatului Vlad Pascu de diminuare a limitelor de pedeapsă, din punctul nostru de vedere, o să fie respinsă. S-au pus concluzii şi pe acea schimbare de încadrare juridică a faptei. Nu ştim care va fi opinia instanţei. Cert este că vă pot anunţa trei posibile situaţii. Dacă se va admite cererea de schimbare a încadrării ca motiv de apel, dosarul se întoarce înapoi la Judecătoria Mangalia, în ipoteza în care se respinge, bineînţeles se va propune una dintre soluţii fie admiterea apelului nostru, fie admiterea apelului inculpatului şi vom vedea care dintre ele va fi favorabilă. Dar cert este că dacă ne gândim la o posibilă schimbare de încadrare, nu ne-o putem închipui decât cu o procedură reluată de la zero”, a precizat Adrian Cuculis.

El a menţionat şi de ce denunţul formulat de Pascu într-o altă cauză nu va avea efect în dosarul 2 Mai.

Citește și: Cristina și Alex, supraviețuitorii accidentului provocat de Vlad Pascu, posibil infirmi pe viață: „Mă chinui”

„Ceea ce a încercat Vlad Pascu să facă, a venit cu vreo patru denunţuri pe care le-ar fi depus. Cert este că ultimul, cel la care a făcut trimitere acolo - vorbim de un dosar penal plecat din oficiu şi în niciun caz nu este el artizanul dosarul penal - el este un martor în dosar care s-a apucat să spună câte ceva despre Maru şi alte persoane care se ocupă cu traficul de droguri. Să nu ne închipuim să ei sunt adevăraţii traficanţi”, a mai afirmat Adrian Cuculis.

Ce mesaj a postat tatăl lui Sebastian Olariu în ziua verdictului

Valentin Olariu, tatăl tânărului ucis de Vlad Pascu, a organizat mai multe proteste de-a lungul acestor doi ani și s-a implicat activ în soluționarea cazului. Acesta și-a făcut cunoscută durerea după pierderea fiului și și-a arătat vulnerabilitatea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

După aflarea verdictului definitiv, el a postat un mesaj emoționant pentru fiul său pe rețelele de socializare.

„Dragul meu Sebi,

Au trecut doi ani de când nu mai ești lângă noi și fiecare zi fără tine este o rană care nu se vindecă. Îți simțim lipsa în fiecare clipă - în tăcerea casei, în privirea surorii tale, în sufletul meu care încă te caută.

Astăzi, în sfârșit, cel care ți-a frânt viața va primi pedeapsa în fața legii. De doi ani am trăit cu nedreptatea și cu amărăciunea că lumea a fost atât de crudă cu tine, un copil bun, plin de visuri. Nicio sentință nu te poate aduce înapoi, dar sper ca dreptatea să se facă măcar acum, pentru numele tău să fie onorat și sufletul tău să se odihnească în liniște”, este doar o parte din mesajul transmis de Valentin Olariu.