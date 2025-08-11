Antena Căutare
Home News Social Rezultate Loto 10 august 2025. Report la Loto 6/49 de peste 4,09 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi

Rezultate Loto 10 august 2025. Report la Loto 6/49 de peste 4,09 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi

Loteria Română a organizat duminică, 10 august 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de joi este de peste 20,74 milioane de lei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 August 2025, 10:56 | Actualizat Luni, 11 August 2025, 11:03
Rezultate Loto 10 august. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi | Shutterstock.com

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Citește și: Cum a reușit un bărbat să dea lovitura la Loto cu doar 4 dolari. S-a îmbogățit dintr-o greșeală. Ce a putut să facă

Rezultate Loto 10 august 2025. Report la Loto 6/49 de peste 4,09 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi

Joi, 14 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 10 august, Loteria Română a acordat 30.482 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

Articolul continuă după reclamă

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 20,74 milioane de lei (peste 4,09 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,48 milioane de lei (peste 489.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,22 milioane de lei (peste 5,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 151.400 de lei (peste 29.800 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 712.200 de lei (peste 140.400 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 44.900 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 151.100 de lei (peste 29.800 de euro).

Citește și: Cum a putut un bărbat care a câștigat 1,2 milioane de dolari să apară când și-a ridicat premiul. Și-a ascuns identitatea

Rezultatele Loto de duminică, 10 august 2025

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 10 august 2025: 37, 44, 5, 36, 8 +18

Rezultate Loto la Noroc Plus, 10 august 2025: 2 3 1 4 8 0

Rezultate la Loto 5 din 40, 10 august 2025: 31, 30, 11, 8, 34, 35

Rezultate Loto la Super Noroc, 10 august 2025: 0 1 3 0 3 3

Rezultate Loto la Noroc, 10 august 2025: 4 3 9 3 9 3 7

Rezultate la Loto 6 din 49, 10 august 2025: 1, 16, 8, 26, 5, 25

Citește și: Un loz de 5 euro i-a adus o surpriză uriașă. De ce nu poate încasa însă românca banii

Rezultate Loto azi 10 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus... Locul din țară unde apa curge la robinete doar 4 zile din săptămână. De ce se întâmplă acest lucru...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum îl cheamă, de fapt, pe Mirel Rădoi. Detaliul pe care puţină lume îl ştie despre milionarul român Cum îl cheamă, de fapt, pe Mirel Rădoi. Detaliul pe care puţină lume îl ştie despre milionarul român
Observatornews.ro BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Liviu Vârciu, într-o comedie românească de neratat! "Zăpadă, Ceai și Dragoste 2: Cu puțin noroc" e acum în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00
Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Vineri, 08.08.2025, 18:58 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. Primele atingeri între Maria Avram și ispita Cătălin: I-am dat voie! M-am simțit protejată! Miercuri, 06.08.2025, 23:20
Mai multe
Citește și
Rezultate Loto azi 10 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus
Rezultate Loto azi 10 august 2025. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și...
Reacția unei turiste din Anglia după ce a ajuns pe litoralul românesc: „Este o rușine!”. Ce a putut să găsească pe plajă
Reacția unei turiste din Anglia după ce a ajuns pe litoralul românesc: „Este o rușine!”. Ce a putut să...
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x