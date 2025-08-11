Loteria Română a organizat duminică, 10 august 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de joi este de peste 20,74 milioane de lei.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Rezultate Loto 10 august 2025. Report la Loto 6/49 de peste 4,09 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi

Joi, 14 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 10 august, Loteria Română a acordat 30.482 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 20,74 milioane de lei (peste 4,09 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,48 milioane de lei (peste 489.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,22 milioane de lei (peste 5,56 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 151.400 de lei (peste 29.800 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 712.200 de lei (peste 140.400 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 44.900 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 151.100 de lei (peste 29.800 de euro).

Rezultatele Loto de duminică, 10 august 2025

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 10 august 2025: 37, 44, 5, 36, 8 +18

Rezultate Loto la Noroc Plus, 10 august 2025: 2 3 1 4 8 0

Rezultate la Loto 5 din 40, 10 august 2025: 31, 30, 11, 8, 34, 35

Rezultate Loto la Super Noroc, 10 august 2025: 0 1 3 0 3 3

Rezultate Loto la Noroc, 10 august 2025: 4 3 9 3 9 3 7

Rezultate la Loto 6 din 49, 10 august 2025: 1, 16, 8, 26, 5, 25

