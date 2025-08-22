Antena Căutare
Rezultate Loto 21 august. Report la Loto 6/49 de peste  4,64 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică

Loteria Română a organizat joi, 21 augusut 2025, noi extrageri Loto! Au fost acordate premii spectaculoase, iar reportul pentru tragerile de duminică este de peste 23,47 milioane de lei.

Publicat: Vineri, 22 August 2025, 11:15 | Actualizat Vineri, 22 August 2025, 11:27
Rezultate Loto 21 august. Report la Loto 6/49 de peste 4,64 milioane de euro.

În fiecare zi de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul de ordinul zecilor de milioane de lei.

Rezultate Loto 21 august. Report la Loto 6/49 de peste 4,64 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de duminică

Duminică, 24 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 21 august, Loteria Română a acordat peste 20.500 de câștiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 23,47 milioane de lei (peste 4,64 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,22 milioane de lei (peste 439.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,27 milioane de lei (peste 5,78 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 70.400 de lei.

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 25.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 967.100 de lei (peste 191.200 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 39.600 de lei. La

Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 167.500 de lei (peste 33.100 de euro).

Rezultatele Loto 21 august 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de joi

Rezultate Loto la Joker, joi, 21 august 2025: 2, 35, 15, 3, 16, +12

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 21 august 2025: 9, 0, 7, 3, 4, 6

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 21 august 2025: 32, 8, 13, 20, 21, 15

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 21 august 2025: 6, 6, 9, 5, 0, 0

Rezultate Loto la Noroc, joi, 21 august 2025: 7, 2, 5, 2, 2, 2, 4

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 21 august 2025: 15, 45, 11, 44, 8, 39

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 577.959,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe joaca.loto.ro.

