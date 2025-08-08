Rezultate Loto, 7 august 2025. Ce report a fost pus în joc la extragerile Loto 6/49 de duminică, 10 august 2025

Loteria Română organizează noi trageri Loto duminică, 10 august 2025, de la ora 18:30, în cadrul emisiunii „Românii au noroc”. Iată ce report a fost pus în joc la Loto 6/49, iar și ce premii s-au câștigat joi, 7 august 2025.

La tragerile de joi, 7 august 2025, Loteria Romana a acordat 19.789 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.

Descoperă în rândurile de mai jos ce report există pentru extragerea de duminică, 10 august 2025, dar și care au fost numerele norocoase de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Câștiguri la Loto după extragerea de joi, 7 august 2025

La tragerea Loto 5/40 de joi, 7 august, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 76.111,50 de lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobila AmParcat.ro.

La tragerea Joker, la categoria a III-a, a fost anunțat un câștig în valoare de 65.295,77 lei. Biletul norocos a fost jucat, de asemenea, pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri a câte 60.160,66 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Paulis – jud. Arad, Suceava și sectorul 2, București și online pe joaca.loto.ro.

Rezultate Loto la extragerile de joi, 7 august 2025

Rezultate Loto la Joker, joi, 7 august 2025: 11, 22, 27, 21, 34 + 11

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 7 august 2025: 5 1 1 0 5 7

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 7 august 2025: 27, 5, 24, 38, 36, 16

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 7 august 2025: 4 2 2 5 4 5

Rezultate Loto la Noroc, joi, 7 august 2025: 8 1 0 2 3 1 5

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 7 august 2025: 42, 2, 46, 18, 31, 28

Ce report a anunțat Loteria Română la tragerile de duminică, 10 august 2025

Sume impresionante au fost puse în joc pentru tragerile de duminică, 10 august 2025. Loteria Română anunță surprize uriașe pentru jucători. Iată despre ce report este vorba la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 19,70 milioane de lei (peste 3,88 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 463.400 de euro).

La Joker, la categoria I, a fost anunțat un report în valoare de peste 27,82 milioane de lei (peste 5,48 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 65.200 de lei (peste 12.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 1,34 milioane de lei (peste 265.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 622.300 de lei (peste 122.600 de euro). La Super Noroc există, la categoria I, un report în valoare de peste 145.000 de lei (peste 28.500 de euro).