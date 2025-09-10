Antena Căutare
Rezultate Loto azi 11 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 11 septembrie 2025, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de joi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 10 Septembrie 2025, 17:25 | Actualizat Joi, 11 Septembrie 2025, 10:29
Rezultate Loto azi 11 septembrie 2025 | Shutterstock.com

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 11 septembrie 2025. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Joi, 11 septembrie 2025, Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rezultate Loto azi, 11 septembrie 2025. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Cifrele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru.

Rezultatele Loto de joi, 11 septembrie 2025: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi, 11 septembrie 2025 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la Joker, joi, 11 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc Plus, joi, 11 septembrie 2025:

Rezultate la Loto 5 din 40, joi, 11 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Super Noroc, joi, 11 septembrie 2025:

Rezultate Loto la Noroc, joi, 11 septembrie 2025:

Rezultate la Loto 6 din 49, joi, 11 septembrie 2025:

Report la tragerile Loto de joi, 11 septembrie 2025. Ce sume au fost puse în joc de Loteria Română

Ca de fiecare dată, Loteria Română surprinde jucătorii cu premii senzaționale. Joi, 11 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 7 septembrie, Loteria Română a acordat 26.730 de câștiguri în valoare totală de peste 3,80 milioane de lei.

Astăzi, a fost pus în joc un report spectaculos la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,63 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 460.700 de lei (peste 90.700 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 166.300 de lei (peste 32.700 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 201.600 de lei (peste 39.700 de euro).

Ce premii au fost acordate la tragerile loto de duminică, 7 septembrie

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 7 septembrie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 1.441.631,20 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc Plus, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 85.420,08 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Iași.

La tragerea Noroc, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 82.856,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Câmpeni, jud. Alba.

