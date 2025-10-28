Mesajul transmis de Federația Română de Gimnastică după acuzațiile aduse de Denisa Golgotă. Cum a reacționat Camelia Voinea

Federația Română de Gimnastică a dat un răspuns oficial în privința situației controversate care a ieșit la iveală la începutul acestei săptămâni. Iată cum a reacționat la acuzațiile aduse de Denisa Golgotă.

Denisa Golgotă, în vârstă de 23 de ani, s-a întors cu lotul feminin din Indonezia, de la Campionatele Mondiale, care au avut loc la Jakarta. Sportiva a declarat în aeroport că a fost hărțuită fizic și psihologic.

Ce probleme a semnalat gimnasta Denisa Golgotă

Denisa Golgotă a dezvăluit la întoarcerea din Jakarta că a depus o plângere înainte de Campionatele Mondiale la Federație, însă ar fi fost ignorată.

„Bullyingul nu a fost doar în sala de antrenament, atât bullying, cât şi hărţuire, am depus o plângere care a fost total ignorată de Federaţie. Cam toată lumea ştie la ce mă refer, persoanele cu care mă antrenez în sală sunt cele care m-au hărţuit şi au încercat să mă facă să cedez psihic. (...) Toată lumea s-a făcut că plouă, din păcate.

Nu-mi pare rău că am revenit, consider că a fost cea mai bună decizie, sunt bucuroasă pentru ce am reuşit să fac. Dar într-adevăr, nu mă aşteptam să am parte de atâta discriminare şi de atât de mult rău. Poate o să spun la un moment dat, dar cred că toată lumea poate să tragă singură concluziile pentru că toată lumea ştie cu cine mă antrenez în sala de gimnastică.

(...) Federaţie favorizează o gimnastă, nu anumite gimnaste, o gimnastă şi atât. Eu o să-mi văd de treabă, sper să se regleze lucrurile, ceea ce am fost nevoită să accept… nu e ok ce s-a întâmplat, sper să fie bine pe viitor şi să se ia măsuri”, a declarat sportiva conform Antena Sport.

Denisa Golgotă nu a precizat numele persoanei care a inițiat totul, însă a relatat momentele dificile prin care a fost nevoită să treacă de la întoarcerea sa în sala de gimnastică, după o pauză de cinci ani.

„Nu mă aşteptam să fie ce a fost, atmosfera care a fost şi ce s-a întâmplat în acest an. Pentru mine psihic a fost foarte greu să merg mai departe, nu ştiu câte persoane ar fi reuşit să ajungă unde am ajuns, având în vedere cât de mult am suferit. Nu ştie nimeni prin cât de multe lucruri eu am trecut. Singurele persoane care m-au susţinut sunt persoanele din familie, fără ei n-aş fi ajuns niciodată aici. Doamna Corina Moroşan, doamna Carmencita Constantin şi doamna Silvia Stroescu sunt singurele persoane care de la început au fost cu mine şi au făcut ceva pentru ca eu să revin în sală şi să-mi reiau antrenamentele.

Singura persoană care a avut grijă de mine în Jakarta a fost doamna Corina. În rest, nimeni nu s-a interesat de cum sunt, să vină să mă întrebe cineva de cum mă simt, dacă pot să concurez. Doar doamna Corina. Cu siguranţă m-aş fi aşteptat la mai mult din partea Federaţiei, sunt total dezamăgită. În acelaşi timp, sunt mulţumită de mine că şi aşa cum a fost, eu mi-am făcut treaba şi a fost un an foarte reuşit.

Când făceam gimnastică acum 5 ani de zile, nu exista ca cineva să fie prioritar, acum a fost un şoc şi pentru mine aceste favoritisme. Eu am un vis, încă cred că ceva se va schimba după Mondial, nu este normal să fie un aşa tratament faţă de celelalte sportive, nu doar de mine.

Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice”, a completat ea.

Ce răspuns a dat Federaţie Română de Gimnastică la acuzațiile Denisei Golgotă

Federaţia Română de Gimnastică a publicat pe contul oficial de Facebook un comunicat, în care și-a exprimat opinia asupra situației descrise de Denisa Golgotă.

„În urma apariției în spațiul public a unor declarații și interpretări referitoare la climatul din cadrul Lotului Național de Gimnastică, Federația Română de Gimnastică consideră important să ofere o clarificare bazată pe fapte și pe discuțiile purtate cu toate părțile implicate.

Federația tratează cu responsabilitate, echilibru și respect orice sesizare venită din partea sportivilor noștri sau a colectivelor tehnice, având ca principiu fundamental protejarea demnității, sănătății și a drepturilor acestora.

1. Discuțiile avute și măsurile luate

Cu privire strict la sesizarea transmisă de sportiva Denisa GOLGOTĂ antrenorului federal, aceasta a făcut obiectul unor analize temeinice la nivelul FRG, fiind organizate două întâlniri oficiale la sediul Federației, consemnate prin minutele din 29 iulie și, respectiv, 5 august 2025, la care au participat sportive, antrenori, specialiști, precum și reprezentanți ai conducerii.

În cadrul întâlnirii din 29 iulie 2025, s-a discutat cu sportivele Denisa GOLGOTĂ, Maria MIHĂESCU și Mara CEPLINSCHI, alături de antrenorii Corina MOROȘAN și Sebastian NEMEȘ — colectiv care activează în sala de gimnastică din incinta Complexului Sportiv Național Lia Manoliu. S-au analizat aspecte legate de programul de antrenament, împărțirea spațiului și condițiile de cazare.

Federația a reținut preocupările formulate și a dispus identificarea de soluții pentru ca fiecare sportivă să beneficieze de condiții egale, sigure și corecte de pregătire.

Ulterior, la data de 5 august 2025, FRG a convocat o a doua întâlnire, cu participarea celuilalt colectiv tehnic — antrenorii Camelia VOINEA și Dan POTRA, coregrafa Marcela FUMEA și maseurul Răzvan SPIRESCU.

În urma discuțiilor, s-a convenit stabilirea unui program de antrenamente decalat, care să permită folosirea echitabilă a sălii și să elimine eventualele surse de tensiune între echipe.

Programul a fost aprobat de conducerea Federației și afișat, în prezența sportivelor, în sala de gimnastică din cadrul Complexului Sportiv Național Lia Manoliu, fiind respectat de ambele colective.

Totodată, au fost verificate și reconfirmate condițiile privind alimentația, recuperarea și asistența medicală, considerate corespunzătoare atât de personalul tehnic, cât și de cel medical.

2. Tratament egal pentru sportivi

Federația Română de Gimnastică condamnă ferm orice formă de favoritism, discriminare sau presiune nejustificată între sportivi sau colectivele tehnice.

Toate componentele Lotului Național concurează sub același drapel al României și trebuie să beneficieze de sprijin instituțional egal.

Fiecare sportivă reprezintă o valoare a gimnasticii românești, iar obiectivul Federației este de a le asigura tuturor un climat echilibrat, sigur și bazat pe respect reciproc.

În ceea ce privește Campionatul Mondial de la Jakarta, condițiile de pregătire, cazare și alimentație au fost aceleași pentru întreaga delegație.

Dificultățile legate de adaptarea la alimentația locală au fost resimțite de toți componenții delegației, dar au fost gestionate prompt de echipa medicală, inclusiv prin intervenția medicului oficial al competiției, care a acordat asistență specială sportivei aflate în nevoie (Denisa GOLGOTĂ).

3. Analiza și dialogul vor continua

Vom analiza cu atenție fiecare sesizare primită, în spiritul transparenței și al optimizării continue a activității Federației.

FRG reafirmă că niciun semnal privind posibile acte de hărțuire sau conduită inadecvată nu este și nu va fi ignorat.

În spiritul transparenței și al responsabilității, Federația va dispune reanalizarea situației de către o comisie independentă, cu respect deplin față de confidențialitate și drepturile tuturor celor implicați.

Federația își menține disponibilitatea pentru dialog deschis și constructiv cu toți sportivii, antrenorii și părinții acestora, pentru a evita escaladarea conflictelor și pentru a identifica soluții care să protejeze echilibrul emoțional, sănătatea și performanța echipei.

În acest sens, FRG va continua să asigure un mediu de pregătire profesionist, sigur și echitabil, în care fiecare sportiv să se simtă respectat și protejat.

Combatem ferm orice formă de discriminare sau inegalitate de șanse și susținem comunicarea deschisă ca instrument esențial pentru progres.

Suntem convinși că doar prin dialog real, încredere și respect reciproc, gimnastica românească poate continua să performeze, să construiască o comunitate unită și frumoasă și să reprezinte cu demnitate România pe scena internațională”, se arată în comunicatul transmis de Federația Română de Gimnastică.

Ce reacție a avut Camelia Voinea, după acuzațiile Denisei Golgotă

Nu doar FRG a reacționat, ci și Camelia Voinea. Deși Denisa Golgotă nu i-a spus numele, fosta medaliată olimpică, mondială și europeană a declarat că o va da în judecată pe tânără, considerând că acuzațiile aduse de sportivă sunt minciuni.

„Sunt niște minciuni, niște frustrări, pentru că Sabrina este mult mai bună decât ea. Mă deranjează foarte mult și, dacă nu-și va cere scuze, voi acționa pe căi legale. Nu pot să stau cu mâinile în sân și fiecare să spună ce vrea, fără să aibă dovezi.

Este clar că este manipulată de anumite persoane, din cercul ei, dar nu voi accepta să se spune astfel de minciuni”, a spus Camelia Voinea, potrivit Antena Sport.