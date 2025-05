Mihai Leu a fost externat! Campionul a făcut primele declarații la scurt timp după ce a ajuns acasă. Cum se simte acum

Mihai Leu a fost externat după aproape 3 săptămâni de spitalizare. Campionul național de raliuri și viteză în coastă a făcut primele declarații despre starea de sănătate actuală, dar și despre planurile de viitor.

Mihai Leu a făcut primele declarații după externarea sa, în urma unei spitalizări care a durat aproape trei săptămâni. Fostul campion mondial de box a ajuns la Institutul Clinic Fundeni cu un elicopter SMURD în data de 26 aprilie, iar de atunci a ținut cu sufletul la gură o țară întreagă.

Atât familia, prietenii și susținătorii sportivului și-au făcut griji cu privire la viața lui, mai ales în contextul în care acesta nu este la primul incident medical care îl pune în pericol. De această dată, o hemoragie internă ar fi putut să îi aducă sfârșitul, motiv pentru care medicii au fost nevoiți să intervină de urgență, atât printr-o intervenție chirurgicală, cât și prin inducerea comei.

Așa cum toată lumea spera ca acesta să își revină, fostul campion a demonstrat încă o dată cât este de puternic și cât de hotărât este să învingă orice îi stă în cale, indiferent de cât de greu îi este.

Cum se simte Mihai Leu după ce a fost externat în urma unei spitalizări de aproape 3 săptămâni

Mihai Leu este în evidența medicilor de la Fundeni de mai bine de 10 ani, de când acesta a fost diagnosticat cu un cancer agresiv la colon. Pentru el, ultimii ani au fost extrem de dificili, fiind supus unor intervenții chirurgicale și tratamente solicitante, însă niciodată nu s-a dat bătut, exact ca acum.

La scurt timp după externarea care a avut loc în urmă cu doar câteva ore, Mihai Leu a făcut și primele declarații, dezvăluind care este starea actuală, dar și ce planuri de viitor are după perioada de recuperare.

„Am ajuns acasă. Încă sunt amețit, dar sunt bine. Nu l-am întrebat exact pe domnul doctor Irinel Popescu ce am avut. Dânsul știe mai bine. M-a salvat de atâtea ori” a declarat acesta pentru Cancan.

„Rămân în București până zice dânsul, să mă recuperez” a mai adăugat campionul național de raliuri și viteză în coastă.

Mai mult decât atât, Mihai Leu și-a anunțat și revenirea în competițiile de raliuri, luând prin surprindere pe toată lumea.

„După ce mă recuperez, abia aștept să particip iar la curse” a spus acesta, impresionându-i pe internauți cu entuziasmul său, dar și cu viziunea sa extrem de pozitivă, în pofida tuturor problemelor cu care s-a confruntat de-a lungul întregii sale cariere.

„Dragii mei, am citit cât am putut din sutele de mesaje, comentarii și postări prin care mi-ați arătat că sunteți alături de mine. Chiar dacă nu am avut mereu acces la telefon, să știți că sprijinul vostru a ajuns la mine, și mi-a dat putere. Am trecut cu bine peste perioada grea de după operație (...). E un drum care cere răbdare și tărie, dar sunt pregătit să merg până la capăt. Vă mulțumesc din suflet pentru toate gândurile bune, fiecare încurajare a contat” a scris campionul și în mediul online după ce a ieșit din coma indusă.

