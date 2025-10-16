Vremea se răcește brusc în țară. Ce anunț a făcut șefa ANM: „Valori negative, de la -3 până la -4 grade”

Vremea se menține rece în țară. Șefa ANM, Elena Mateescu, a dezvăluit că urmează temperaturi scăzute de la -3 grade Celsius până la -4 grade Celsius.

Frigul persistă și în zilele următoare. Valul de aer polar a adus valori scăzute pentru această perioadă din an. Mai mult, șefa ANM a făcut un anunț important despre vremea de la jumătatea lunii octombrie.

În ce zone se vor înregistra -4 grade Celsius. Ce avertizează Elena Mateescu

Urmează zile friguroase pentru români! Se pare că temperaturile vor continua să se mențină sub cele normale pentru luna octombrie. Mai mult, se vor înregistra valori negative, chiar sub pragul înghețului.

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a dezvăluit că cel mai frig va fi în depresiunile din estul Transilvaniei, unde temperaturile minime vor atinge -3 grade Celsius, chiar -4 grade Celsius.

„O vreme mai rece pentru mijlocul lunii octombrie. Contăm pe valori la scara întregii țări, la nivelul maximelor între 11 până la 17 grade Celsius.

Minimele vor fi și ele coborâte. Vorbim de valori între 0 până la 10 grade. Valori negative pe minus 3-4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, acolo unde se va forma și brumă.”, a anunțat Elena Mateescu, potrivit antena3.ro.

Vremea se încălzește în București

Vești bune pentru bucureșteni. Vremea va începe să se încălzească din weekend, 17 - 19 octombrie 2025. În următoarele zile, frigul își va face simțită prezența și în Capitală, unde valorile vor fi sub cele normale pentru a doua lună de toamnă.

Se vor înregistra maxime între 11 și 13 grade Celsius, iar minimele vor atinge 5 - 6 grade Celsius.

„De vineri, la finalul de săptămână, temperaturile vor fi în creștere, astfel încât maximele vor fi din nou între 13 până la 21 de grade”, a mai precizat directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), conform sursei citate mai sus.

Când ar putea ninge în București în 2025

Pentru că vremea rea a pus stăpânire pe București încă din luna octombrie, mulți se gândesc deja la prima ninsoare. Specialiștii consideră, în funcție de prognozele meteo pe termen lungă, că bucureștenii s-ar bucura de zăpadă chiar de la finalul lunii noiembrie 2025.

Conform prognozei Accuweather, primii fulgi de zăpadă din Capitală ar putea să își facă apariție pe 22 noiembrie 2025. De altfel, EaseWeather susține că prima ninsoare în București ar putea apărea abia în ianuarie 2026, punând în evidență faptul că decembrie va fi o lună ploioasă.

Așadar, e posibil că bucureștenii să aibă parte doar de câteva zile de ninsoare dacă iarna va fi blândă, relatează sursa citat mai sus. Un alt scenariu posibil ar fi ca prima zăpadă din Capitală să își facă simțită prezența la finalul lunii noiembrie 2025, începutul lunii decembrie 2025. De menționat faptul că va ninge slab.

Un lucru este cert, ninsorile au sosit în zonele montane încă din luna octombrie. Pe Transalpina, Pasul Prislop și Harghita au căzut deja primii flugi de zăpadă din 2025.