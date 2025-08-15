Jumătate de țară se află sub cod galben de caniculă de Sfânta Maria Mare. În ce zone se vor înregistra până la 37 de grade Celsius

Jumătate de țară se află sub cod galben de caniculă pe 15 august 2025, de Sfânta Maria Mare. În mai multe zone ale României se vor înregistra până la 37 de grade Celsius.

Jumătate de țară se află sub cod galben de caniculă pe 15 august 2025, de Sfânta Maria Mare | Shutterstock

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o alertă meteo de vreme severă pentru jumătate de țară. Mai multe județe sunt vizate de val de căldură, temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat.

Avertizarea meteorologilor intră în vigoare de astăzi, 15 august 2025, ora 12:00 și este valabilă până la ora 21:00. Se pare că sărbătoarea de Sfânta Maria Mare aduce cu ea valori termice extreme.

Ce zone sunt afectate de codul galben de caniculă

Începând de vineri, românii se vor confrunta cu un val de căldură greu de suportat. În anumite regiuni ale țării, temperaturile maxime pot ajunge până la 37 de grade Celsius.

„Vineri (15 august), valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei unde vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă șidisconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori vestul și sud-vestul țării.”, au anunțat meteorologii, potrivit meteromania.ro.

Ilfov, Giurgiu și București se află sub avertizarea ANM. De asemenea, valorile termice se vor menține ridicate și sâmbătă, 16 august 2025, mai ales în județele Bihor, Arad, Timiș, unde este valabil un cod portocaliu de caniculă.

Ce spune Elena Mateescu, director ANM, despre vremea din luna august

Temperaturile ridicate și lipsa precipitațiilor vor continua să afecteze țara până la finalul lunii august, motiv pentru care România se va confrunta cu o secetă extremă.

„Începând de miercuri, 13 august 2025, însă, valorile vor crește din nou, ajungând la 37°C în vest, sud-vest și sud. Potrivit estimărilor, acest regim termic peste normalul perioadei se va menține cel puțin până la finalul decadei și, probabil, până la sfârșitul lunii august.

Din păcate, deficitul de precipitații va persista, ceea ce va accentua seceta pedologică extremă și puternică deja prezentă în mare parte din țară.”, a spus Elena Mateescu, director ANM, potrivit antena3.ro.

Prognoză meteo azi, 15 august 2025, pentru principalele orașe ale țării

Iată care sunt temperaturile maxime de vineri, 15 august 2025, în principalele orașe ale țării:

Timișoara: 36 grade Celsius

Oradea: 36 grade Celsius

Baia Mare: 33 grade Celsius

Cluj Napoca: 32 grade Celsius

Sibiu: 31 grade Celsius

Alba Iulia: 33 grade Celsius

Craiova: 34 grade Celsius

Târgu Jiu: 30 grade Celsius

Suceava: 26 grade Celsius

Bacău: 29 grade Celsius

Botoșani: 27 grade Celsius

Miercurea Ciuc: 27 grade Celsius

Brașov: 28 grade Celsius

Ploiești: 32 grade Celsius

Buzău: 33 grade Celsius

Târgoviște: 32 grade Celsius

București: 33 grade Celsius

Iași: 32 grade Celsius

Galați: 32 grade Celsius

Brăila: 31 grade Celsius

Constanța: 28 grade Celsius

Tulcea: 32 de grade Celsius.

