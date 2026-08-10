Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea Mărin au fost la masaj! Ce afecțiuni are fostul membru al trupei L.A.
Episodul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 10 august 2026. În prima zi a noii etape de la echipa câștigătoare a fost cea roșie, condusă de Liviu și Andrei. Nea Mărin a mers alături de băieții lui victorioși la masaj: „Niciodată nu s-a întâmplat ca eu să vă zic vouă că vă duc la spa să vă relaxați”, le-a spus Nea Mărin băieților lui, cărora nu le-a venit să creadă.
Luni, 10.08.2026, 22:30