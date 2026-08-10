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Home Poftiti pe la noi Video Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea Mărin au fost la masaj! Ce afecțiuni are fostul membru al trupei L.A.
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Nea Mărin au fost la masaj! Ce afecțiuni are fostul membru al trupei L.A.

Episodul 10 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 10 august 2026. În prima zi a noii etape de la echipa câștigătoare a fost cea roșie, condusă de Liviu și Andrei. Nea Mărin a mers alături de băieții lui victorioși la masaj: „Niciodată nu s-a întâmplat ca eu să vă zic vouă că vă duc la spa să vă relaxați”, le-a spus Nea Mărin băieților lui, cărora nu le-a venit să creadă.
Luni, 10.08.2026, 22:30
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Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Mătăsii, ep. 1. Primele impresii ale concurenților în competiție

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:52 ”Suntem niște bătrâni la un azil!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Suntem niște bătrâni la un azil!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:20 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău a vrut să demonstreze că știe să spargă lemne: Și eu am putere!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău a vrut să demonstreze că știe să spargă lemne: Și eu am putere!

Logo show Luni, 10.08.2026, 23:02 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat Sonny și Serghei Mizil la frământat cozonaci și turtă dulce

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Cum s-au descurcat Sonny și Serghei Mizil la frământat cozonaci și turtă dulce

Logo show Luni, 10.08.2026, 22:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Rikito au intrat în cușca leului la Zoo! Andrei Ștefănescu: Aveau GPS-ul dat peste cap total!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Rikito au intrat în cușca leului la Zoo! Andrei Ștefănescu: Aveau GPS-ul dat peste cap total!

Logo show Luni, 10.08.2026, 21:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete la Zoo! Liviu Vârciu a fost ”chiniuit” de urzici

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. O misiune dificilă pentru vedete la Zoo! Liviu Vârciu a fost ”chiniuit” de urzici

Logo show Luni, 10.08.2026, 21:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Raluca Bădulescu au primit un mic dejun cu surprize de la nea Marin

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Alina Pușcău și Raluca Bădulescu au primit un mic dejun cu surprize de la nea Marin

Logo show Luni, 10.08.2026, 20:30
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