Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Marea nemulțumire a Mirelei Vaida și a Adrianei Trandafir: „Noi muncim, ei fac panaramă!”
Episodul 2 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 21 iulie 2026. Mirela Vaida și Adriana Trandafir au fost repartizate la sortat, în timp ce Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu s-au ocupat de ridicarea sacilor. Între cele două echipe nu au lipsit glumele și schimburile de replici. „Noi muncim, iar ăștia fac panaramă”, au spus, în glumă, Mirela Vaida și Adriana Trandafir.
Marti, 21.07.2026, 22:43