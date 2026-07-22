Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, adrenalină în copaci: „Nu mai vreau în viața mea așa ceva!”
Episodul 3 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 22 iulie 2026. Mirela Vaida și Adriana Trandafir au avut parte de o provocare plină de adrenalină într-un parc de aventură. În timpul probei, Mirela Vaida a fost udată cu furtunul și învârtită în aer de Nea Mărin, iar experiența a copleșit-o. „Nu mai vreau în viața mea așa ceva. Mi s-a făcut rău!”, a mărturisit vedeta.
Miercuri, 22.07.2026, 22:45