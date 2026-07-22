Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, răsfăț la o fabrică de creme cosmetice

Episodul 3 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 22 iulie 2026. Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir au vizitat o mică fabrică de creme cosmetice. În timp ce Codruța și Valentin au fost implicați în diverse activități, Mirela Vaida și Adriana Trandafir s-au bucurat de un adevărat răsfăț. Experiența le-a oferit un moment de relaxare binevenit.

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