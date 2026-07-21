Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momentul în care Valentin Sanfira s-a panicat foarte tare: „Mă înec!”

Episodul 2 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 21 iulie 2026. Nea Mărin le-a pregătit concurenților o probă spectaculoasă: construirea unei scări folosind materialele adunate de pe o insulă plutitoare. Misiunea s-a dovedit mai dificilă decât părea, deoarece platforma gonflabilă și udă i-a făcut pe concurenți să alunece și să cadă în apă. „M-am panicat!”, a spus Valentin Sanfira.

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