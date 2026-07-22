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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Muncă și distracție. Momentul în care Codruța Filip a fost plimbată cu roaba

Episodul 3 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 22 iulie 2026. Codruța Filip și Valentin Sanfira au curățat aleile de frunze, iar printre sarcini și-au făcut timp și de distracție, Valentin plimbând-o pe Codruța cu roaba. În același timp, Rikito Watanabe și Sonny Medini au tăiat iarba, iar la final au fost desenați pe față, spre amuzamentul lui Andrei Ștefănescu și al lui Liviu Vârciu.
Miercuri, 22.07.2026, 22:37
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”Până aici ne-a fost!”. Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

”Până aici ne-a fost!”. Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 23:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu, masaj într-un restaurant pe muzică populară!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu, masaj într-un restaurant pe muzică populară!

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 23:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, răsfăț la o fabrică de creme cosmetice

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, răsfăț la o fabrică de creme cosmetice

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 23:05 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momentul în care Rikito Watanabe și Sonny Medini fac baie struților!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momentul în care Rikito Watanabe și Sonny Medini fac baie struților!

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 22:56 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Provocare delicioasă: „Pune mai multă ciocolată, că doar nu pui de la tine!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Provocare delicioasă: „Pune mai multă ciocolată, că doar nu pui de la tine!”

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 22:50 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, adrenalină în copaci: „Nu mai vreau în viața mea așa ceva!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Mirela Vaida și Adriana Trandafir, adrenalină în copaci: „Nu mai vreau în viața mea așa ceva!”

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 22:45 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie, dezamăgire pentru adversari: „Am greșit tactica”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie, dezamăgire pentru adversari: „Am greșit tactica”

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 21:45 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de la herghelie le-a dat mari bătăi de cap concurenților: „M-a încurcat de m-a nenorocit!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de la herghelie le-a dat mari bătăi de cap concurenților: „M-a încurcat de m-a nenorocit!”

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 21:27 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, trezit cu palme de nea Mărin!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, trezit cu palme de nea Mărin!

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 21:10 Super Neatza. Cu ce pălării ne accesorizăm ținutele de eveniment vara aceasta

Super Neatza. Cu ce pălării ne accesorizăm ținutele de eveniment vara aceasta

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 11:19 Super Neatza. Sfaturile medicului pentru o vacanță fără probleme

Super Neatza. Sfaturile medicului pentru o vacanță fără probleme

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 09:37 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Cuplurile Ema & Alan și Amalia & Sebastian mai sunt în conflict?

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Cuplurile Ema & Alan și Amalia & Sebastian mai sunt în conflict?

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 09:30
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