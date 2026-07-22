Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Muncă și distracție. Momentul în care Codruța Filip a fost plimbată cu roaba
Episodul 3 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 22 iulie 2026. Codruța Filip și Valentin Sanfira au curățat aleile de frunze, iar printre sarcini și-au făcut timp și de distracție, Valentin plimbând-o pe Codruța cu roaba. În același timp, Rikito Watanabe și Sonny Medini au tăiat iarba, iar la final au fost desenați pe față, spre amuzamentul lui Andrei Ștefănescu și al lui Liviu Vârciu.
Miercuri, 22.07.2026, 22:37