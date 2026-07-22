Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Muncă și distracție. Momentul în care Codruța Filip a fost plimbată cu roaba

Episodul 3 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 22 iulie 2026. Codruța Filip și Valentin Sanfira au curățat aleile de frunze, iar printre sarcini și-au făcut timp și de distracție, Valentin plimbând-o pe Codruța cu roaba. În același timp, Rikito Watanabe și Sonny Medini au tăiat iarba, iar la final au fost desenați pe față, spre amuzamentul lui Andrei Ștefănescu și al lui Liviu Vârciu.

”Până aici ne-a fost!”. Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la...

Miercuri, 22.07.2026, 23:31

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu,...

Miercuri, 22.07.2026, 23:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Mirela Vaida și Adriana Trandafir,...

Miercuri, 22.07.2026, 23:05

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momentul în care Rikito Watanabe și...

Miercuri, 22.07.2026, 22:56

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Provocare delicioasă: „Pune mai multă...

Miercuri, 22.07.2026, 22:50

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Mirela Vaida și Adriana Trandafir,...

Miercuri, 22.07.2026, 22:45

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie, dezamăgire...

Miercuri, 22.07.2026, 21:45

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de la herghelie le-a dat mari...

Miercuri, 22.07.2026, 21:27

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, trezit cu palme de nea Mărin!

Miercuri, 22.07.2026, 21:10

”Azi e decisiva!”. Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de...

Marti, 21.07.2026, 23:31

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Unii muncesc la cramă, alții petrec pe...

Marti, 21.07.2026, 23:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pariul din saună. Câți bani a pierdut...

Marti, 21.07.2026, 23:11