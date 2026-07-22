Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de la herghelie le-a dat mari bătăi de cap concurenților: „M-a încurcat de m-a nenorocit!”

Episodul 3 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 22 iulie 2026. Nea Mărin le-a pregătit concurenților o probă inedită la o herghelie, unde au trebuit să pregătească șase meniuri pentru șase cai. Cei trimiși la grajduri au fost legați unul de celălalt de câte o mână, ceea ce a făcut misiunea și mai dificilă. „M-a încurcat de m-a nenorocit!”, a spus Valentin Sanfira despre colegul său de echipă, Rikito Watanabe.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie, dezamăgire...

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Luni, 20.07.2026, 23:30