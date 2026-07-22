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Home Poftiti pe la noi Video Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de la herghelie le-a dat mari bătăi de cap concurenților: „M-a încurcat de m-a nenorocit!”
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de la herghelie le-a dat mari bătăi de cap concurenților: „M-a încurcat de m-a nenorocit!”

Episodul 3 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 22 iulie 2026. Nea Mărin le-a pregătit concurenților o probă inedită la o herghelie, unde au trebuit să pregătească șase meniuri pentru șase cai. Cei trimiși la grajduri au fost legați unul de celălalt de câte o mână, ceea ce a făcut misiunea și mai dificilă. „M-a încurcat de m-a nenorocit!”, a spus Valentin Sanfira despre colegul său de echipă, Rikito Watanabe.
Miercuri, 22.07.2026, 21:27
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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie, dezamăgire pentru adversari: „Am greșit tactica”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie, dezamăgire pentru adversari: „Am greșit tactica”

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 21:45 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, trezit cu palme de nea Mărin!

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, trezit cu palme de nea Mărin!

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 21:10 Super Neatza. Cu ce pălării ne accesorizăm ținutele de eveniment vara aceasta

Super Neatza. Cu ce pălării ne accesorizăm ținutele de eveniment vara aceasta

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 11:19 Super Neatza. Sfaturile medicului pentru o vacanță fără probleme

Super Neatza. Sfaturile medicului pentru o vacanță fără probleme

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 09:37 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Cuplurile Ema & Alan și Amalia & Sebastian mai sunt în conflict?

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Cuplurile Ema & Alan și Amalia & Sebastian mai sunt în conflict?

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 09:30 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ema și Alan, despre momentul de cumpănă din relația lor: „Credeam că sunt vindecată”

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ema și Alan, despre momentul de cumpănă din relația lor: „Credeam că sunt vindecată”

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 09:30 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce cupluri cred Ema și Alan că nu vor rezista în afara casei

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce cupluri cred Ema și Alan că nu vor rezista în afara casei

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 09:30 Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce vor face Ema și Alan, câștigătorii sezonului 13 Mireasa, cu marele premiu

Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce vor face Ema și Alan, câștigătorii sezonului 13 Mireasa, cu marele premiu

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 09:30 Super Neatza. La mulți ani, Mirabela!

Super Neatza. La mulți ani, Mirabela!

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 08:51 Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii pot avea parte de întârzieri care îi scot din ritm

Super Neatza. Horoscopul Zilei cu Claudia Băcuță: Gemenii pot avea parte de întârzieri care îi scot din ritm

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 08:46 Super Neatza. Cum se anunță vremea în destinațiile de vacanță ale românilor

Super Neatza. Cum se anunță vremea în destinațiile de vacanță ale românilor

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 08:46 Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea se răcește accentuat în toată țara

Super Neatza. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Vremea se răcește accentuat în toată țara

Logo show Miercuri, 22.07.2026, 08:28
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