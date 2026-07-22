Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Provocare delicioasă: „Pune mai multă ciocolată, că doar nu pui de la tine!”
Episodul 3 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 22 iulie 2026. Codruța Filip, Valentin Sanfira, Mirela Vaida și Adriana Trandafir au învățat să prepare croissante și covrigi într-o fabrică de panificație. În timpul activității, Adriana Trandafir a făcut o glumă savuroasă către Codruța Filip: „Pune mai multă ciocolată, că doar nu pui de la tine!”.
Miercuri, 22.07.2026, 22:50