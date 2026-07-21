Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Unii muncesc la cramă, alții petrec pe cinste: ”Mi-a ajuns. Și munca și foame!”
Episodul 2 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 21 iulie 2026. Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu, Mirela Vaida și Adriana Trandafir muncesc din greu la o cramă, unde culeg struguri și pregătesc mustul. În același timp, Codruța Filip, Valentin Sanfira, Rikito Watanabe și Sonny Medini se bucură de mâncare, muzică și voie bună. Contrastul dintre muncă și distracție stârnește glume și replici savuroase.
Marti, 21.07.2026, 23:30