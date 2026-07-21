Antena Căutare
Home Poftiti pe la noi Video Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Unii muncesc la cramă, alții petrec pe cinste: ”Mi-a ajuns. Și munca și foame!”
Logo show

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Unii muncesc la cramă, alții petrec pe cinste: ”Mi-a ajuns. Și munca și foame!”

Episodul 2 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 21 iulie 2026. Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu, Mirela Vaida și Adriana Trandafir muncesc din greu la o cramă, unde culeg struguri și pregătesc mustul. În același timp, Codruța Filip, Valentin Sanfira, Rikito Watanabe și Sonny Medini se bucură de mâncare, muzică și voie bună. Contrastul dintre muncă și distracție stârnește glume și replici savuroase.
Marti, 21.07.2026, 23:30
x
”Azi e decisiva!”. Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 21:00, pe Antena 1

”Azi e decisiva!”. Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 21:00, pe Antena 1

Logo show Marti, 21.07.2026, 23:31 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pariul din saună. Câți bani a pierdut Rikito Watanabe

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Pariul din saună. Câți bani a pierdut Rikito Watanabe

Logo show Marti, 21.07.2026, 23:11 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Provocare solicitantă! Cine a dat cu târnăcopul și cine a mutat baloți de fân

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Provocare solicitantă! Cine a dat cu târnăcopul și cine a mutat baloți de fân

Logo show Marti, 21.07.2026, 23:00 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Marea nemulțumire a Mirelei Vaida și a Adrianei Trandafir: „Noi muncim, ei fac panaramă!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Marea nemulțumire a Mirelei Vaida și a Adrianei Trandafir: „Noi muncim, ei fac panaramă!”

Logo show Marti, 21.07.2026, 22:43 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de pe insula plutitoare și-a desemnat câștigătorii. Rugămintea lui Valentin Sanfira

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de pe insula plutitoare și-a desemnat câștigătorii. Rugămintea lui Valentin Sanfira

Logo show Marti, 21.07.2026, 22:30 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momentul în care Valentin Sanfira s-a panicat foarte tare: „Mă înec!”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Momentul în care Valentin Sanfira s-a panicat foarte tare: „Mă înec!”

Logo show Marti, 21.07.2026, 21:36 Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito Watanabe a ajuns la spital: „Cinci zile nu mai am voie să beau”

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito Watanabe a ajuns la spital: „Cinci zile nu mai am voie să beau”

Logo show Marti, 21.07.2026, 21:10 Super Neatza. Cum învățăm să punem limite și să ne deconectăm în vacanță

Super Neatza. Cum învățăm să punem limite și să ne deconectăm în vacanță

Logo show Marti, 21.07.2026, 11:36 Super Neatza. Rutina de îngrijire în călătorii! 5 trucuri inteligente pentru o piele impecabilă

Super Neatza. Rutina de îngrijire în călătorii! 5 trucuri inteligente pentru o piele impecabilă

Logo show Marti, 21.07.2026, 11:31 Super Neatza. Talent la desen sau dezastru total? Echipa Neatza s-a întrecut în cel mai tare joc

Super Neatza. Talent la desen sau dezastru total? Echipa Neatza s-a întrecut în cel mai tare joc

Logo show Marti, 21.07.2026, 11:06 Super Neatza. Ce nu trebuie să îți lipsească din bagajul de vacanță dacă ești însărcinată

Super Neatza. Ce nu trebuie să îți lipsească din bagajul de vacanță dacă ești însărcinată

Logo show Marti, 21.07.2026, 10:47 Super Neatza. Conceptul Blue Mind. De ce mâncăm mai sănătos în vacanță

Super Neatza. Conceptul Blue Mind. De ce mâncăm mai sănătos în vacanță

Logo show Marti, 21.07.2026, 10:38
x