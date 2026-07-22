Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie, dezamăgire pentru adversari: „Am greșit tactica”
Episodul 3 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 22 iulie 2026. Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu, Mirela Vaida și Adriana Trandafir au câștigat întrecerea de la herghelie, după o probă intens disputată. „Am greșit tactica”, a recunoscut Sonny Medini. De partea cealaltă, Andrei Ștefănescu a glumit: „Fețele dezamăgite ale învinșilor sunt cele mai frumoase”.
Miercuri, 22.07.2026, 21:45