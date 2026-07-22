Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Victorie pentru echipa roșie, dezamăgire pentru adversari: „Am greșit tactica”

Episodul 3 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 22 iulie 2026. Andrei Ștefănescu, Liviu Vârciu, Mirela Vaida și Adriana Trandafir au câștigat întrecerea de la herghelie, după o probă intens disputată. „Am greșit tactica”, a recunoscut Sonny Medini. De partea cealaltă, Andrei Ștefănescu a glumit: „Fețele dezamăgite ale învinșilor sunt cele mai frumoase”.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Proba de la herghelie le-a dat mari...

Miercuri, 22.07.2026, 21:27

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Sonny Medini, trezit cu palme de nea Mărin!

Miercuri, 22.07.2026, 21:10

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Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Plimbare cu velierul pentru unii, muncă...

Luni, 20.07.2026, 23:30