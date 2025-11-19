Dani Oțil, despre cea mai mare provocare de la filmările Power Couple sezonul 3. Câte kilograme a slăbit prezentatorul TV

Antena Căutare
Dani Oțil a vorbit despre cea mai mare provocare de la Power Couple sezonul 3. Mai mult, prezentatorul TV a dezvăluit câte kilograme a slăbit în timpul filmărilor.

Publicat: Miercuri, 19 Noiembrie 2025, 16:13
Sezonul 3 Power Couple România este așteptat cu nerăbdare de telespectatori. Cuplurile și Dani Oțil au început filmările pentru noul sezon la finalul lunii septembrie, întâmpinând diferite situații neașteptate.

De curând, prezentatorul reality show-ului a scos la iveală detalii neștiute din spatele culiselor. Acesta a mărturisit că noua locație în care se află alături de concurenți este de-a dreptul spectaculoasă.

Puțini sunt cei care știu că filmările sezonului 3 Power Couple România nu mai au loc pe insula Gozo, ci într-o altă zonă fascinantă din Malta.

Citește și: Imagini adorabile cu Dani Oțil și fiul său în Malta. Prezentatorul TV a fost vizitat de familie la filmările pentru Power Couple

„Mai fain decât pe Gozo, e o insulă mai tinerească, am văzut și noi oameni de sub 60 de ani. Nu fac reclamă negativă, dar în Gozo sunt multe biserici și locuri unde se scufundă oameni mai în vârstă. Am descoperit o altă insulă absolut superbă, cu multe locuri în care se poate mânca extrem de bine, cu locuri unde trag bărci care te fac să speri că vei fi bogat și cu lume tânără. N-am avut timp să ne bucurăm foarte tare de treaba asta, dar s-a schimbat aerul.

Pentru concurenți nu putem spune același lucru. Ei sunt timp de o lună și jumătate, aproximativ, blocați într-o vilă, fără telefon și fără televizor în cameră. Deci ei oricum nu s-au bucurat de insulă, decât cei eliminați. Cei eliminați, până le vine avionul, au câteva ore la dispoziție să vadă de-adevăratelea Malta.”, a povestit Dani Oțil, potrivit unica.ro.

Câte kilograme a slăbit Dani Oțil la filmările pentru sezonul 3 Power Couple România

Prezentatorul TV s-a întors acasă cu o experiență de neuitat și câteva kilograme în minus. Acesta a reușit să slăbească 4 kilograme pe parcursul filmărilor noului sezon Power Couple România, chiar dacă nu și-a propus acest obiectiv.

„Ne-am întors puțin obosiți, de ce să nu recunosc, și mai slab cu vreo 4 kg, cred. Durează foarte mult filmarea și mâncăm la caserolă ca la filmări. Nu ești la mama acasă, nu ești la soacră, și mai sări unele mese. Nu e că la Neatza, când mai ai un bucătar, mai ciugulești, mai fugi într-o pauză. E mai greu.”, a dezvăluit Dani Oțil, conform sursei citate mai sus.

Ce spune Dani Oțil despre cea mai mare provocare de la Power Couple România sezonul 3

Prezentatorul TV a evidențiat faptul că există o presiune uriașă pe umerii săi la filmările Power Couple România. Cea mai mare provocare pentru matinalul de la „Neatza cu Răzvan și Dani” a fost să ofere primul ajutor în situații limită.

Citește și: Ce studii are Mitzuu de la Power Couple 2026. Cum a ajuns să fie urmărit de 2 milioane de oameni pe Youtube

„Iar presiunea mi se pare că este mult mai mare, fiindcă la Neatza nu poate să-ți cadă cineva de la 25 de metri, fie și în coardă sau asigurat. Avem concurenți care sunt în disconfort la înălțime, sub apă, în presiune, la căldură, la frig, și eu sunt primul om care poate să ajungă la ei, chiar înainte de echipa de safety. Trebuie să recunosc că avem situații în care avem atacuri de panică. Avem oameni care se simt foarte rău în timpul probei și am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea.”, a punctat Dani Oțil.

