Alexia Țalavutis trăiește astăzi bucuria de a avea exact ceea ce își imagina în copilărie! Cântăreața și-a dorit dintotdeauna să aibă propria piscină, iar acum visul ei a devenit realitate. Artista a povestit cum a început totul, încă de pe vremea când era doar un copil.

Alexia Țalavutis se bucură de casa la care a visat multă vreme, iar unul dintre cele mai mari motive de fericire este piscina din curte. Artista și soțul ei, Alex Fotea, au reușit să-și amenajeze locuința exact așa cum și-au dorit, iar cântăreața spune că o parte din acest vis a început încă din copilărie, când își imagina cum va arăta propria casă.

Alexia Țalavutis și-a transformat visul din copilărie în realitate! Ce își construia de sute de ori când era mică

După ce au petrecut mult timp punând la punct locuința, Alexia Țalavutis și soțul ei se bucură acum de un spațiu în care au adus câte puțin din locurile lor preferate. Casa are influențe grecești, țara de care artista este foarte atașată și de unde își are originile, dar totodată îmbină și elementele exotice inspirate de Thailanda. Cei doi sunt îndrăgostiți de această destinație, unde Alex Fotea este producătorul emisiunii Insula Iubirii.

Unul dintre lucrurile de care artista este cea mai încântată este piscina din curte. Nu este vorba despre o dorință apărută recent, ci despre un vis pe care îl avea încă de când era copil. Alexia Țalavutis a povestit că și-a dorit foarte mult să aibă un asemenea loc în propria curte și că acum se bucură să-l vadă transformat în realitate.

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Dorința de a avea propria piscină nu a apărut întâmplător. Cântăreața își amintește că, în copilărie, avea un joc de construcții cu ajutorul căruia își amenaja mereu aceeași locuință imaginară. Aceasta includea o piscină, un șezlong, o căsuță și un palmier.

Alex Fotea și-a dorit același lucru ca soția lui

Pentru Alexia Țalavutis, împlinirea acestui vis a venit și în urma unor pași concreți făcuți pentru a reuși să obțină exact ceea ce și-a dorit. Artista este de părere că manifestarea funcționează atunci când este însoțită și de acțiune.

Un alt lucru care a contribuit la îndeplinirea dorinței sale a fost faptul că Alex Fotea a împărtășit aceeași viziune și a fost la fel de încântat de planul lor. Astfel, cei doi au lucrat împreună pentru a-și construi colțișorul de fericire, așa cum îl numesc cei doi.

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