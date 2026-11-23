Marina Voica a ajuns din nou acasă, după o perioadă dificilă în care a avut nevoie de îngrijiri medicale! Artista, în vârstă de 90 de ani, a fost externată după mai bine de o lună petrecută în spital și s-a întors la locuința sa din Breaza, județul Prahova. Cântăreața a vorbit despre starea sa de sănătate din prezent.

Ultimele săptămâni nu au fost deloc ușoare pentru Marina Voica! Ajunsă la vârsta de 90 de ani, îndrăgita artistă s-a confruntat cu probleme de sănătate care au necesitat îngrijiri medicale. După ce a încercat să se trateze de una singură cu ajutorul medicamentelor, însă fără succes, cântăreața a fost nevoită să ceară ajutorul medicilor din cauza amețelilor puternice.

Timp de o lună, Marina Voica a rămas sub supravegherea medicilor de la Spitalul Militar din București, unde a primit tratament pentru a-și putea reveni. În această perioadă, reporterii Spynews.ro au ținut legătura cu artista, care a povestit despre stările de amețeală și slăbiciunea cu care s-a confruntat pe parcursul internării.

Marina Voica a fost externată din spital, după o lună

După ce, în urmă cu doar câteva zile, povestea că încă se află sub supravegherea medicilor, Marina Voica a ajuns acasă. Artista se află acum la locuința sa din Breaza, județul Prahova, iar veștile sunt ceva mai bune. În exclusivitate pentru Spynews.ro, interpreta a confirmat că a fost externată și ne-a mărturisit că starea sa de sănătate s-a îmbunătățit.

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Cântăreața speră să își recapete cât mai curând puterile și să poată reveni în fața telespectatorilor. Marina Voica a spus că își dorește să participe din nou la emisiunile TV, însă va face acest lucru abia atunci când se va simți suficient de bine pentru a-și relua activitatea.

Marina Voica a trecut printr-o operație grea în urmă cu doar câțiva ani

Marina Voica a trecut, în 2021, printr-o intervenție chirurgicală dificilă la inimă, după ce medicii au descoperit că două dintre valvele cardiace prezentau leziuni severe.

La vremea respectivă, cântăreața vorbea despre problemele medicale cu care se confrunta și mărturisea că acestea ar fi putut avea legătură cu o infecție mai veche, provocată de amigdalită, pe care a avut-o în tinerețe.

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