Marina Voica, declarații din spital! Cântăreața e internată de două săptămâni: ”Sunt foarte slăbită”

După mai bine de două săptămâni de la internarea sa în spital, Marina Voica face primele declarații despre probleme de sănătate cu care se confruntă. Cântăreața de 90 de ani e în continuare internată și se află sub atenta supraveghere a medicilor.

În urmă cu două săptămâni, Marina Voica ajungea în atenția publicului după ce Spynews.ro anunța că celebra cântăreață este internată în spital. Vestea venea la doar două zile după ce reporterii Spynews.ro discutaseră telefonic cu artista, care mărturisea că nu se simte bine și că se confruntă cu amețeli.

Marina Voica vorbește despre starea ei de sănătate! Încă e internată în spital

În toată această perioada nu s-a mai știut nimic despre evoluția stării de sănătate a cântăreței, însă tot pentru Spynews.ro, Marina Voica a vorbit acum despre cum se simte. În continuare, cântăreața este internată în spital și se află sub atenta supraveghere a medicilor, după cum a declarat cunoscuta cântăreață pentru sursa citată.

Artista a povestit că, în prezent, stă în pat și că personalul medical are grijă de ea pentru a o ajuta să se recupereze. Marina Voica a spus că se simte în continuare foarte slăbită, motiv pentru care nu poate pleca încă acasă, acolo unde locuiește de una singură.

Articolul continuă după reclamă

De asemenea, cântăreața a mai mărturisit că se află în perioada de recuperare și că amețelile au fost cele care au determinat-o să ajungă la spital. Chiar dacă a luat medicamente puternice pentru ameliorarea problemelor, situația nu s-a remediat și a fost nevoită să ajungă la urgențe, în urmă cu mai bine de două săptămâni, atunci când reporterii de la Spynews.ro au contactat-o.

Marina Voica s-a confrunat cu probleme mari în urmă cu 5 ani

În anul 2021, Marina Voica a trecut printr-o operație complexă la inimă, după ce medicii au descoperit leziuni severe la nivelul a două valve cardiace. La vremea respectivă, artista a pus problemele apărute pe seama unei infecții mai vechi, din tinerețe, cu amigdalita.

Artista a fost atunci operată într-un spital din Brașov, iar intervenția a durat trei ore. Ulterior, cântăreața a început un proces de recuperare și chiar acorda un interviu, la doar câteva luni distanță, unde vorbea despre intervenția suferită.

Citește și: Marina Voica, pensia pe care o primește de la statul român. Suma nu este deloc una mare. Din ce mai încasează artista bani