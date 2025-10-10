A ieșit la iveală un detaliu mai puțin știut despre Marius Keșeri. Ce s-a aflat abia după moartea toboșarului de la Direcția 5

Marius Keșeri a pierdut lupta cu o boală cruntă. Iată ce secret s-a aflat după moartea acestuia.

Marius Keșeri, cunoscut de prieteni și de fani drept Tete, a fost toboșarul trupei Direcția 5. Acesta a murit la vârsta de 60 ani.

Citește și: Marius Keșeri, bateristul trupei Direcția 5 a murit. Omagiul emoționant pe care i l-au adus colegii săi de trupă

Ce secret a ieșit la iveală după decesul lui Marius Keșeri

De peste trei decenii, Marius Keșeri ținea ritmul pentru una dintre cele mai îndrăgite formații autohtone. Deși a cunoscut gloria în anii '90, piesele trupei Direcția 5 se regăsesc în multe dintre playlisturi și astăzi.

Articolul continuă după reclamă

Marius Keșeri a dus o luptă grea mai mult timp cu o boală nemiloasă. Cu toate acestea, el a cântat până în ultimele zile. Artistul a dus boala cu demnitate și discreție, fără să se plângă. Aceeași discreție a avut-o și în privința vieții sale personale.

Citește și: TJ Miles și Francisca, pas important înainte de venirea pe lume a copilului: „Pe viață” Au surprins pe toată lumea

Astfel că, puțini știau că toboșarul era tată. Marius Keșeri a lăsat în urma sa o fetiță. Deși relația lor a fost marcată de multe suișuri și coborâșuri, iar artistul nu a fost activ în viața fiicei sale, micuța pare că i-a moștenit talentul artistic. Ioana este într-o trupă de gimnastică, alături de care participă la diverse concursuri.

Potrivit unei surse, Marius Keșeri a avut o relație cu Liliana Stângă, iar cei doi ar avea o fiică, Ioana. Micuța a împlinit în septembrie 10 ani, iar Liliana o crește singură. Ioana și Marius s-au văzut de puține ori de-a lungul timpului, iar artistul a decis să nu discute public despre ea.

Citește și: Anunțul îngrijorător despre starea de sănătatea a celebrei Dolly Parton. Mesajul dureros transmis de sora ei

Informația privind fiica regretatului artist a apărut în presă după ce, în 2016, Liliana l-ar fi dat în judecată într-un proces de paternitate. Deși lucrurile s-au liniștit rapid la momentul respectiv, în 2020, Marius Keșeri a mers în instanță pentru a cere reducerea pensiei alimentare. Magistrații au stabilit ulterior o pensie alimentară de întreținere de 500 de lei pe lună pentru fiica sa.

La aflarea veștii că tatăl fetiței sale a decedat, Liliana a postat o fotografie cu cei doi, completând cu descrierea următoare: „Prima și ultima poză a Ioanei cu tatăl ei… Odihnește-te în pace Marius Keșeri! Nu te vom uita niciodată…”

Citește și: Nicole Kidman, apariție relaxată după anunțul divorțului. De mână cu cine a fost văzută la Paris Fashion Week

Fotografia cu Marius și fiica sa este de la un concurs de gimnastică al micuței, iar cei doi sunt zâmbitori. Ioana apare în fața toboarului, care își ține mâinile pe umerii micuței.